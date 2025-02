Hơn 3 vạn căn hộ sắp ồ ạt tung ra thị trường, toàn hàng cao cấp

Hàng loạt dự án chung cư cao cấp dự kiến mở bán hoặc đủ điều điều kiện mở bán trong năm nay, tuy nhiên nhiều trong số đó đã được người mua đặt chỗ từ lâu.

Hơn 30.000 căn hộ dự kiến được mở bán trong năm 2025. Ảnh: Việt Linh.

Theo đơn vị nghiên cứu thị trường CBRE, trong năm 2025, khoảng 31.000 căn hộ sẽ được mở bán mới tại thị trường Hà Nội. Với số lượng này cộng với hơn 30.000 căn hộ đã được mở bán trong năm 2024 vừa qua, thị trường chung cư Thủ đô tiếp tục phục hồi mạnh mẽ về nguồn cung. Dẫy vậy, giá chung cư dự báo vẫn tiếp tục neo cao do nhiều yếu tố như chi phí đầu vào cao, nguồn cầu lớn, kỳ vọng lợi nhuận của chủ đầu tư...

Hơn chục dự án cao cấp đổ bộ

Hơn 30.000 căn hộ sắp ra mắt thị trường đến từ cả các dự án nội thành và ngoại thành, nhưng chủ yếu vẫn thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang, giá bán trên 50 triệu đồng/m2.

Báo cáo mới đây của Avision Young dự báo Hà Nội sẽ có 10 dự án được mở bán mới, gồm Central Residence (Gamuda Land), Eco Smart City Cổ Linh (chủ đầu tư Thiên Hương), Kepler Land (TSQ Việt Nam), The Charm An Hưng, Sunshine Crystal River - Ciputra, Vinhomes Cổ Loa, The Reflection West Lake (Kusto Home), Starlake giai đoạn 2 (Daewoo), Vinhomes Đan Phượng và dự án Thành phố Thông minh của Tập đoàn BRG. Các dự án này đóng góp khoảng 13.600 căn hộ.

Ngoài ra, theo ghi nhận của Tri thức - Znews, một số dự án đã triển khai vào giai đoạn trước cũng dự kiến được mở bán hoặc đủ điều kiện mở bán trong năm nay.

Cụ thể, dự án Noble Crystal nằm trong khu đô thị Ciputra (phường phú Thượng, quận Tây Hồ) dự kiến cung cấp 955 căn hộ với giá 150-270 triệu đồng/m2. Dự án này do CTCP Bất động sản Wonderland làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng . Ngoài căn hộ chung cư, dự án này còn có 60 căn biệt thự liền kề.

Gần 1.000 căn hộ thuộc dự án The Matrix Premium tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cũng có khả năng được tung ra thị trường trong năm nay. Đây là giai đoạn 2 của dự án The Matrix One do MIK Group làm chủ đầu tư trước đó. Theo các thông tin hiện tại trên thị trường, giá bán của dự án này sẽ rơi vào khoảng 100-120 triệu đồng/m2.

Một dự án khác của MIK Group là The Victoria thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City (quận Nam Từ Liêm) với khoảng 1.836 căn hộ. Giá bán trung bình vào khoảng 80-85 triệu đồng/m2.

The Solar Park của MIK Group tại Vinhomes Smart City cũng dự kiến đủ điều kiện mở bán trong quý đầu năm này. Dự án này bao gồm 4.500 căn hộ, giá bán vào khoảng 70 triệu đồng/m2.

Hay dự án Imperia Signature Cổ Loa thuộc khu đô thị Vinhomes Global Gate (huyện Đông Anh) cũng do MIK Group làm chủ đầu tư sẽ cung cấp khoảng 4.000 căn hộ trong năm nay. Giá bán chủ đầu tư đưa ra để nhận "booking" hiện ở mức 85-115 triệu đồng/m2.

Cũng nằm trong khu đô thị Vinhomes Global Gate, dự án Masteri Grand Avenue của chủ đầu tư Masterise Homes cung cấp ra thị trường 1.640 căn hộ. Giá bán 97-130 triệu đồng/m2 - mức cao nhất tại các huyện vùng ven Hà Nội, thậm chí cao hơn nhiều dự án cao cấp khu vực nội thành.

Tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 thuộc huyện Gia Lâm, nhiều dự án dự kiến mở bán trong năm 2025.

Chẳng hạn dự án The Senique Hanoi do CapitaLand làm chủ đầu tư với khoảng 2.150 căn, giá bán 70-80 triệu đồng/m2; The Lake do Masterise Homes làm chủ đầu tư với khoảng 2.500 căn hộ, giá bán trung bình 74-85 triệu đồng/m2; The London và The Paris cùng do Mitsubishi hợp tác với Vingroup triển khai với quy mô lần lượt 1.700 căn và 3.000 căn, giá bán khoảng 65-70 triệu đồng/m2 và 68-80 triệu đồng/m2...

Báo cáo mới nhất của CBRE cho biết nguồn cung căn hộ thương mại năm nay còn đến từ các dự án chung cư mới tại Long Biên, Hoàng Mai và Đan Phượng.

Ngoài hàng chục nghìn căn nhà ở thương mại, thị trường căn hộ dự kiến đón thêm hàng nghìn căn nhà ở xã hội trong năm nay.

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong Kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2025, trong đó có 8 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích sàn hơn 255.700 m2 (hơn 1.580 căn hộ).

Nhiều dự án đã hết hàng

Dù chưa mở bán chính thức, thậm chí chưa đủ điều kiện bán hàng, hàng loạt dự án đã "cháy" giỏ hàng thông qua hình thức "booking" (nhận đặt cọc giữ chỗ).

Chẳng hạn gần 750 căn hộ thuộc 2 tòa G5, G6 của dự án The Solar Park tại khu đô thị Vinhomes Smart City đã được "booking" ngay cả khi dự án chưa đủ điều kiện mở bán. Tại các dự án khác như The Victoria, The Senique Hanoi... các sàn phân phối đều cho biết những căn hộ có vị trí đẹp đã được khách hàng đặt cọc từ lâu.

Nguồn cung lớn, đầu tư chung cư được dự báo kém hấp dẫn trong năm 2025. Ảnh: Thế Bằng.

Không chỉ hết hàng trước khi mở bán, hàng loạt căn hộ tại các dự án này còn được khách mua trả chênh cả trăm triệu đồng mỗi căn. Tức ngoài giá mà chủ đầu tư đưa ra, người mua phải trả thêm trung bình 50-200 triệu đồng mỗi căn để có một suất mua căn hộ.

Nguồn cung lớn, căn hộ chung cư vẫn được dự báo là một trong những loại hình dẫn dắt thị trường bất động sản trong năm 2025 bởi nhu cầu vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, lợi nhuận sẽ kém hấp dẫn so với năm 2024.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội, cho rằng bên cạnh mục đích để ở, căn hộ chung cư đang trở thành một loại tài sản tích trữ. Theo chuyên gia, nếu trước đây người mua căn hộ đơn thuần chỉ để ở hoặc đầu tư cho thuê, thì hiện nay họ còn kỳ vọng vào sự tăng giá của căn hộ.

“Căn hộ có cả lợi suất đầu tư từ việc cho thuê tới lợi nhuận từ việc tăng giá. Trong bối cảnh giá nhà ở thấp tầng, bao gồm biệt thự liền kề và nhà phố neo ở mức cao, căn hộ trở thành sản phẩm đầu tư hấp dẫn khiến các nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn”, bà Hằng nêu quan điểm.

Báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing cũng đưa ra nhận định tương tự. Đơn vị này cho biết năm qua, thị trường chung cư Hà Nội đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh về giá bán. Ngoài phục vụ nhu cầu ở thực, chung cư trở thành loại hình đầu tư với tỷ suất lợi nhuận cao hàng đầu thị trường, trung bình trên 30%.

Tuy nhiên dự báo về khả năng sinh lời của căn hộ chung cư năm nay, phần lớn chuyên gia đều đưa ra quan điểm thận trọng bởi loại hình này đã tăng trưởng quá "nóng" trong năm 2024.

Bà Nguyễn Hoài An, chuyên gia CBRE dự báo chung cư sẽ tăng khoảng 6-8% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mức tăng trong năm 2024.