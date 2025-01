Hơn 200 vụ tai nạn khiến 95 người tử vong trong 4 ngày đầu nghỉ Tết

Cảnh sát Giao thông các địa phương đã phát hiện xử lý 6.957 trường hợp vi phạm; tạm giữ 37 ôtô, 2.348 môtô, 43 phương tiện khác; tước 284 giấy phép lái xe các loại.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông trên Quốc lộ 26 ngăn ngừa tai nạn giao thông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chiều 28/1 tức 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, toàn quốc xảy ra 202 vụ tai nạn giao thông, lấy đi sinh mạng của 95 người và làm bị thương 162 người.

Trong số đó, riêng ngày 28/1, xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 48 người và đều xảy ra trên đường bộ. So với cùng kỳ năm 2024 giảm 35 vụ, giảm 23 người chết, giảm 29 người bị thương.

Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên đường bộ, Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 6.957 trường hợp vi phạm; tạm giữ 37 ôtô, 2.348 môtô, 43 phương tiện khác; tước 284 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 725 trường hợp.

Vi phạm nhiều nhất là vi phạm nồng độ cồn, với 1.896 trường hợp bị xử lý, tiếp đến là vi phạm về tốc độ 1.617 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 5 trường hợp; quá khổ giới hạn 8 trường hợp; chở quá số người quy định 43 trường hợp; vi phạm ma túy 9 trường hợp.

Các Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra, lập biên bản 46 trường hợp (16 xe khách, 8 xe tải, 19 xe con, 2 container, 1 môtô), tước giấy phép lái xe 3 trường hợp, tạm giữ 3 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 16 trường hợp.

Qua hệ thống giám sát, các Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc đã phát hiện 29 trường hợp vi phạm, đã dừng phương tiện và lập biên bản với 2 trường hợp, gửi thông báo vi phạm tới 27 trường hợp.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông còn phát hiện 70 trường hợp phương tiện vi phạm qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, dừng lập biên bản vi phạm hành chính 22 trường hợp, gửi thông báo đến chủ phương tiện 48 trường hợp; phát hiện 24 trường hợp vi phạm qua tuần tra kiểm soát lưu động và ghi hình, lập biên bản 13 trường hợp, gửi thông báo 11 trường hợp.

Trên lĩnh vực đường thủy, Thủy đoàn I, Thủy đoàn II thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Phòng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 2 trường hợp vi phạm.

Trên lĩnh vực đường sắt, Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương, các Đội đường sắt thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường nắm tình hình công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, công tác vận hành của các đoàn tàu để chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông; phân công 2 tổ công tác gồm 4 lượt cán bộ, chiến sỹ kiểm tra quy trình tác nghiệp và nồng độ cồn đối với nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu SE8, SE12.

Qua kiểm tra, nhân viên lên ban có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; chấp hành nghiêm quy trình tác nghiệp của ngành đường sắt. Tình hình an ninh trật tự, an toàn được đảm bảo, không phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

