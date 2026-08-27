Hơn 20 năm đi tìm hình bóng 'Mẹ' khắp mọi miền Tổ quốc

“Tôi thấy mình may mắn khi có cơ duyên thực hiện cuốn sách ảnh Mẹ. Đây cũng là cách tôi gửi lời tri ân và biết ơn đến những người mẹ Việt Nam mà tôi đã có dịp gặp gỡ, ghi lại trong suốt hành trình hơn 20 năm qua”, nhiếp ảnh gia cho biết. Ông kể rằng, trong dịp tháng 7 Vu Lan, có người xem xong những bức ảnh về mẹ, nhớ mẹ, liền bay về Đà Nẵng để thăm mẹ. "Chúng ta, ít nhiều ai cũng sẽ đều tìm được hình bóng mẹ trong cuốn sách Mẹ", ông Trần Thế Phong nói.