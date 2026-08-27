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Hơn 20 năm đi tìm hình bóng 'Mẹ' khắp mọi miền Tổ quốc

  • Thứ năm, 27/8/2026 16:18 (GMT+7)
  • 48 phút trước

"Mẹ" là dự án được Trần Thế Phong thực hiện từ năm 2001 đến năm 2026, gồm 108 bức ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đời thường của các bà mẹ ở nhiều vùng miền.

Trần Thế Phong ảnh 1

Mới đây, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong ra mắt sách Mẹ và triển lãm cùng tên. Đây là dự án được Trần Thế Phong thực hiện trong hơn 20 năm nay. Tấm ảnh này có tên "Đường về", chụp trong một chuyến đi của ông tại Hà Giang năm 2010. "Tôi tình cờ đi ngang cung đường, gặp người mẹ ẵm con trong sương mù, bỗng dưng đứa trẻ ngoảnh đầu lại nhìn tôi, nên tôi bắt lấy khoảnh khắc đó", ông kể lại.

Trần Thế Phong ảnh 2

Bức ảnh "Chở che" được ông chụp trong chuyến đi Phan Rang năm 2008. Ông nhớ lại thời điểm trời đang mưa, ông bắt được khoảnh khắc người mẹ che mưa cho con, trông mẹ cười hạnh phúc và ấm áp nên liền ghi lại bằng máy ảnh.
Trần Thế Phong ảnh 3

Bức ảnh "Chạm vào yêu thương", chụp tại Cao Bằng, năm 2023. Điểm đặc biệt trong các bức ảnh của dự án Mẹ nằm ở cách Trần Thế Phong nhìn người mẹ trong những điều bình dị. Qua ống kính của ông, sự hy sinh, tính cách yêu thương và bao dung của mẹ hiện diện trong từng công việc thường ngày.
Trần Thế Phong ảnh 4

Mỗi bức ảnh mang theo một câu chuyện riêng, gợi nhớ về tình thân, ký ức và sự biết ơn đối với đấng sinh thành. Bức ảnh "Gánh đời của mẹ" được ông chụp tại Hội An năm 2010. Người mẹ ấy lúc đó đã hơn 90 tuổi, nhưng hàng ngày bà vẫn gánh hàng ra chợ bán hàng, mưu sinh. "Có nhiều người mẹ gánh trên vai mấy chục ký hàng, dầm mưa dãi nắng từ sáng tới tối vẫn bình thường, tôi thấy tâm phục và kính nể", nhiếp ảnh gia nói.
Trần Thế Phong ảnh 5

Bức ảnh "Nụ cười của mẹ" được nhiếp ảnh gia chụp tại Cao Bằng vào mùa lúa chín. "Tôi vẫn nhớ người mẹ ấy có tính cách tươi vui và hồn nhiên. Mẹ nói năm đó được mùa, lúa chín, trong cả năm, tháng ấy là tháng mẹ hạnh phúc nhất", nhiếp ảnh gia kể lại.
Trần Thế Phong ảnh 6

Bức ảnh "Vòng tay yêu thương" được chụp tại Phan Rang năm 2012. Người mẹ vừa đi làm đồng về, chị ẵm đứa bé lên vui sướng sau một ngày tạm xa con. Hai mẹ con ôm nhau trong niềm vui thắm thiết.

Trần Thế Phong ảnh 7

Bức ảnh "Một đời của mẹ" chụp một bà mẹ bán lạc tại Đà Lạt năm 2014. Giữa buổi trưa nắng, người mẹ lớn tuổi vẫn cố gắng mưu sinh để lo cho con cháu. Trong cái oi ả và mệt mỏi, bà tạm chợp mắt ngủ trưa ngay trên ghế.

Trần Thế Phong ảnh 8

Bức ảnh "Hơi ấm của thời gian" chụp người mẹ bán bánh xèo tại An Giang, năm 2009. Nhiếp ảnh gia kể lại, ban ngày, mẹ đi bán vé số, tối đến, bà lại phụ chỗ bán bánh xèo chay. Bà còn hay làm từ thiện cho những người có cuộc sống khó khăn bằng cách tặng họ những phần bánh xèo miễn phí.

Trần Thế Phong ảnh 9

Bức ảnh "Lưng còng đơn côi" chụp tại Làng cổ Đường Lâm, năm 2010. "Tôi thích chụp bắt những khoảnh khắc như thế này. Trong ảnh, gió, lúa đều chuyển động, bà mẹ lưng còng chạy ra đóng cửa. Bức ảnh này là một khoảnh khắc bình dị nhưng rất đẹp mà tôi nhớ mãi", nhiếp ảnh gia nói.
Trần Thế Phong ảnh 10

Bức "Nét xưa" chụp tại Hà Nội, năm 2023. Ông Trần Thế Phong nhớ lại khi gặp người mẹ này, bà niềm nở trò chuyện. Khi bà thấy ông cầm máy ảnh lên, bà bất giác nở một nụ cười.

Trần Thế Phong ảnh 11

“Tôi thấy mình may mắn khi có cơ duyên thực hiện cuốn sách ảnh Mẹ. Đây cũng là cách tôi gửi lời tri ân và biết ơn đến những người mẹ Việt Nam mà tôi đã có dịp gặp gỡ, ghi lại trong suốt hành trình hơn 20 năm qua”, nhiếp ảnh gia cho biết. Ông kể rằng, trong dịp tháng 7 Vu Lan, có người xem xong những bức ảnh về mẹ, nhớ mẹ, liền bay về Đà Nẵng để thăm mẹ. "Chúng ta, ít nhiều ai cũng sẽ đều tìm được hình bóng mẹ trong cuốn sách Mẹ", ông Trần Thế Phong nói.

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Phan Chi

Ảnh: Trần Thế Phong

Trần Thế Phong Mẹ triển lãm ảnh mẹ

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