HOKA Mach X 2 - giày chạy thế hệ mới nâng cao tốc độ chạy bộ

HOKA Mach X 2 vừa ra mắt trên toàn cầu được xem là giày chạy thế hệ mới giúp nâng cao hiệu suất và tốc độ chạy bộ của runner.

Theo thông tin từ ông Colin Ingram - Phó chủ tịch Sản phẩm của HOKA, Mach X 2 là biểu tượng của giày chạy tập tốc độ thế hệ mới, sẵn sàng hỗ trợ runner chinh phục mọi tốc độ trong tập luyện hoặc mục tiêu đạt thành tích tốt nhất. Mach X được đánh giá là dòng giày được yêu thích từ thương hiệu HOKA dành cho việc tập luyện tốc độ cao.

Sự lựa chọn lý tưởng của các runner đam mê tốc độ.

Lấy cảm hứng từ dòng giày đua marathon Cielo X1, HOKA đã thiết kế Mach X 2 với độ cong phần đế ngoài SCF EVA (công nghệ MetaRocker) được gia tăng, đế giữa PEBA siêu đàn hồi để tạo đà mạnh mẽ và kẹp giữa là tấm Pebax dạng cánh nhằm tối ưu hóa lực đẩy và hỗ trợ bàn chân cho mỗi bước chạy của runner. Thiết kế phần đế ngoài SCF EVA có những khoảng trống nhằm giảm trọng lượng giày và lớp cao su dính ngoài đảm bảo khả năng bám đường vượt trội trong suốt quá trình chạy. Với những nâng cấp này, Mach X 2 vẫn đảm bảo được trọng lượng siêu nhẹ, thậm chí nhẹ hơn phiên bản tiền nhiệm Mach X.

Bên cạnh đó, phần thân giày của Mach X 2 cũng được HOKA giảm trọng lượng và tăng độ thoáng khí. Vật liệu thân giày bằng vải woven, kết hợp với lưỡi giày được cố định và cấu trúc cổ chân mỏng nhẹ, giúp Mach X 2 vừa vặn và hỗ trợ bàn chân tốt hơn. Chi tiết phản quang giúp giày dễ nhận diện khi trời tối, để runner có thể yên tâm chạy ở tốc độ cao.

Runner Sam Sheldon, đến từ chuyên trang Believe in the Run, đánh giá Mach X 2 sẽ là lựa chọn tối ưu để chạy tập hàng ngày ở tốc độ cao, chinh phục những bài tập tốc độ, chạy dài hay thậm chí là hoàn thành chặng đua marathon.

Mach X 2 được mở bán từ ngày 1/9 trên toàn thế giới với mức giá bán lẻ đề xuất 4,55 triệu đồng ( 190 USD ).

Thành lập từ 2009, HOKA đã và đang ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường giày và trang phục thể thao chạy bộ qua những dòng giày chạy bộ chất lượng như Clifton, Speedgoat, Tecton X, Mach, Bondi hay Mach X, trở thành một trong những thương hiệu tăng trưởng mạnh mẽ nhất lịch sử.