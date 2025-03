Hội thảo về cuộc đời, sự nghiệp của nữ tướng anh hùng Nguyễn Thị Định

Sự kiện được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Mục đích của Hội thảo là nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú và tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Định, nữ tướng anh hùng, người cán bộ lãnh đạo có uy tín của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bến Tre, đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và quê hương Bến Tre.

Đây là hoạt động chính trị quan trọng, thiết thực và ý nghĩa góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng tự hào, truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương Bến Tre Đồng Khởi anh hùng, là dịp để lan tỏa tấm gương cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hội thảo chính thức diễn ra từ 8h30 tới 11h40 ngày 15/3 tại Hội trường UBND tỉnh gồm các báo cáo khoa học, tham luận, thảo luận và tổng kết, bế mạc Hội thảo. Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động Chương trình nghệ thuật (Biểu diễn vở cải lương “Người chị xứ Dừa”) vào tối 14/3; Dâng hương tại Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định, Triển lãm hình ảnh, sách, tư liệu, chiếu phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định, đều vào sáng 15/3.

Đồng chí Nguyễn Thị Định từng đảm nhiệm các chức vụ như Ủy viên Ban Chấp hành Phụ nữ cứu quốc tỉnh; Đoàn trưởng Phụ nữ cứu quốc tỉnh Bến Tre; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Khu ủy viên Khu VIII, Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ Khu VIII; Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam; Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam.

Đồng chí được phong quân hàm Thiếu tướng vào tháng 4/1974, là nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí Nguyễn Thị Định được giao đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IV, V, VI); Đại biểu Quốc hội (khóa VI, VII, VIII); Thứ trưởng Bộ Thương binh - Xã hội; Phó Chủ tịch, Bí thư Đảng đoàn và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ dân chủ thế giới; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba.

