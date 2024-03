'Hồi sinh' con gái bằng AI

Nhạc sĩ nổi tiếng đảo Đài Loan Tino Bao đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để “hồi sinh” con gái duy nhất trong ngày sinh nhật của vợ, theo SCMP.

Tino Bao đã tạo video ghi lại cảnh con gái quá cố gửi lời chúc mừng sinh nhật vợ ông. Ảnh: Tino Bao/Facebook.

Ông Tino Bao (56 tuổi, ở đảo Đài Loan) đăng tải clip cho thấy con gái ông, Bao Rong, nói với mẹ cô rằng "Con nhớ mẹ", trước khi hát chúc mừng sinh nhật bà bằng tiếng Quan Thoại.

Ông nói với hãng truyền thông Future City rằng việc làm sống lại hình ảnh của con gái khá dễ dàng vì gia đình đã lưu giữ nhiều bức ảnh của con, nhưng việc tái tạo giọng nói mất nhiều công sức.

Nhóm công nghệ làm việc cùng ông đã đào tạo mô hình âm thanh tổng hợp chỉ sử dụng 3 câu tiếng Anh mà con gái ông từng nói trong một video call với mẹ.

Tái tạo giọng nói có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình vì Bao Rong đã không thể nói chuyện vào những ngày cuối đời do quá trình điều trị. Cô qua đời vì căn bệnh máu hiếm gặp vào năm 2021, sau hai năm điều trị.

Đây không phải là lần đầu tiên phiên bản kỹ thuật số của một người đã khuất được tạo ra để an ủi gia đình họ.

Vào tháng 1, công ty Super Brain nói rằng đã “nhân bản AI” những người thân đã mất của hơn 600 gia đình trong 7 tháng qua. Một nửa số khách hàng là cha mẹ của những đứa trẻ đã qua đời.

Ông Bao cho biết sự bùng nổ của công nghệ AI sau sự ra mắt của chatbot ChatGPT của OpenAI đã giúp họ có thể tách giọng nói của con gái ông khỏi tạp âm.

Cũng chính công nghệ AI đã tạo điều kiện cho việc phát hành bài hát Now and Then năm 2023 của The Beatles, khi trích xuất thành công giọng hát của John Lennon từ một đoạn băng ghi âm những năm 1970.

Là một nhạc sĩ nổi tiếng, ông Bao đã nỗ lực để hoàn thiện chất lượng giọng hát. Ông cho biết vợ mình từng tình cờ nghe được ông đào tạo âm thanh và hỏi: "Sao giọng đó nghe giống Bao Rong quá?".

Bao kể rằng ông và vợ đã không nói chuyện với nhau trong nửa năm sau sự ra đi của con gái. Cả hai đều sợ rằng mình có thể nói điều gì đó khiến đối phương khó chịu hoặc tổn thương.

"AI là công cụ mà chúng tôi sử dụng để thể hiện tình yêu của mình dành cho con gái", ông Bao chia sẻ.

Người cha đã cân nhắc các vấn đề đạo đức khi sử dụng công nghệ để tạo ra một phiên bản ảo trông giống con gái mình. Ông cũng lo ngại điều đó có thể làm hỏng hình ảnh xinh đẹp của con trong ký ức của hai vợ chồng.

Tuy nhiên, ông Bao đã quyết định làm đến cùng để "giữ con gái sống mãi trong thế giới kỹ thuật số".