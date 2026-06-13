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Hội An trong mắt người không đến để du lịch

  • Thứ bảy, 13/6/2026 08:47 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Triển lãm và sách ảnh "Hoài phố" giới thiệu 80 tác phẩm ghi lại một Hội An bình dị được tác giả Nguyễn Việt Dũng thực hiện trong 7 năm.

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Tác giả Nguyễn Việt Dũng ký tặng sách trong buổi giới thiệu triển lãm và sách ảnh Hoài phố.

Tối 12/6 ở Viện trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF), TP.HCM, nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Dũng (Dzung Viet Nguyen) giới thiệu triển lãm và sách ảnh Hoài phố, mang đến góc nhìn khác về Hội An giữa bối cảnh phố cổ ngày càng đậm dấu ấn du lịch.

Dự án là kết quả của hành trình 7 năm cầm máy, ghi lại câu chuyện của Hội An qua 24 giờ trong ngày và 4 mùa trong năm. Thay vì hướng ống kính vào những biểu tượng quen thuộc, tác giả bước vào những ngôi nhà cũ, những con hẻm nhỏ để tìm kiếm hình ảnh của một Hội An trong ký ức.

Hội An xuất hiện trong ký ức của Nguyễn Việt Dũng từ những năm đầu tuổi trưởng thành, khi ông đặt chân đến phố cổ sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Suốt 27 năm, những lần trở lại giúp ông lưu giữ thêm nhiều lát cắt về vùng đất này. Vì vậy, thay vì tập trung các biểu tượng quen thuộc của du lịch Hội An, bộ ảnh ghi lại những góc phố, con người và sinh hoạt đời thường mà tác giả bắt gặp trong hành trình của mình.

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Bộ ảnh của Nguyễn Việt Dũng hướng ống kính vào con người và nhịp sống bình dị của Hội An. Ảnh: NVCC.

Theo ông, Hội An đang ở giai đoạn chuyển giao bởi quá trình thương mại hóa.

"Mọi người đi du lịch đến Hội An hôm nay sẽ nhìn thấy hàng quán nhiều hơn là những nét đẹp riêng của Hội An. Tôi mong mọi người đến Hội An vào những thời điểm mà khách du lịch chưa đến và hàng hóa chưa được dọn ra. Lúc đấy, các bạn sẽ cảm nhận được Hội An đẹp đến nhường nào", tác giả chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Triển lãm Hoài phố trưng bày 24 bức ảnh màu in trên giấy và canvas theo chuẩn bảo tàng, kết hợp ánh sáng và không gian sắp đặt để tái hiện những cảm xúc về phố Hội trong ký ức. Cùng đó, sách ảnh cùng tên giới thiệu 56 tác phẩm về cuộc sống và con người Hội An, được biên soạn song ngữ Việt - Anh.

Trong số những bức ảnh được giới thiệu, Nguyễn Việt Dzũng cho biết, có những khoảnh khắc không thể lặp lại.

"Đó là những hình ảnh không thể chụp lại lần thứ hai như vẻ đẹp của các cụ già Quảng Nam với chiếc khăn choàng caro, áo xanh đậm và hình ảnh các bà, các cô hút điếu thuốc sâu kèn - những nét bình dị chỉ còn giữ được ở mảnh đất này", anh kể.

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Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Đức An

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