Cựu nhà báo chinh phục đỉnh Everest

Sách ảnh "Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không" ghi lại hành trình 12 năm tác giả Nguyễn Mạnh Duy sống, trải nghiệm và nghiên cứu văn hóa tại "xứ tuyết".

Tác phẩm về "xứ tuyết" được Nguyễn Mạnh Duy thực hiện trong 12 năm. Ảnh: OM Himalayas.

Ngày 27/3 tại TP.HCM, Nguyễn Mạnh Duy có buổi giao lưu, giới thiệu tác phẩm Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không. Sách do Thái Hà Books và NXB Thế giới phát hành. Đây là một trong những cuốn sách ảnh của tác giả Việt Nam viết riêng về Himalaya. Tác giả cho biết sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sách làm quỹ học bổng hỗ trợ trẻ em nghèo ở Himalaya.

Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không là sự kết hợp giữa nhiếp ảnh, ký sự và chiêm nghiệm văn hóa. Qua gần 500 trang in màu, tác giả tái hiện thiên nhiên hùng vĩ, đời sống văn hóa và tinh thần của người dân bản địa. Điều đặc biệt là 90% hình ảnh trong sách được anh chụp bằng máy phim.

Nội dung cuốn sách được chia thành 5 phần khác nhau, bao gồm: Thiên nhiên - Văn hóa - Con người - Lối sống - Đức tin. Cách sắp xếp này tạo thành một “mandala ngũ đại”, cấu trúc năng lượng định hình nên đời sống của “xứ tuyết”.

Tác giả Nguyễn Mạnh Duy chia sẻ về 12 năm gắn bó với Himalaya. Ảnh: Thuận Thắng.

Nguyễn Mạnh Duy kể ý tưởng thực hiện cuốn sách bắt đầu từ năm 2014, khi anh lần đầu đặt chân đến Himalaya. Sau 12 năm gắn bó với vùng đất này, anh ra mắt cuốn sách để chia sẻ hành trình này với độc giả.

Ngoài ra, anh cũng mong muốn cuốn sách trở thành cánh cổng giúp độc giả Việt Nam tiếp cận gần hơn với hệ sinh thái tinh thần độc đáo của Himalaya, nơi thiên nhiên, con người và niềm tin hòa quyện vào nhau. “Với tôi, Himalaya giống như quê hương thứ hai, người Nepal cũng giống như đồng bào thứ hai”, anh tâm sự.

Nguyễn Mạnh Duy sinh năm 1985, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từng công tác tại Báo Người Lao Động giai đoạn 2005-2015. Bên cạnh hành trình nghiên cứu và thực hành văn hóa, anh còn được biết đến vì chinh phục 3 đỉnh núi cao trên 8.000m thuộc dãy Himalaya, trong đó có “nóc nhà thế giới” Everest.