Hội An là điểm đến có giá trị tốt nhất thế giới 2024

Việt Nam lần đầu tiên dẫn đầu Bảng xếp hạng điểm đến có giá trị tốt nhất thế giới năm 2024 theo thước đo chi phí kỳ nghỉ với đại diện là phố cổ Hội An.

Hội An là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Chung Bảo Ngân.

Theo Chỉ số giá du lịch vừa được NerdWallet công bố, chi phí du lịch đã tăng 10% so với năm 2019, thời điểm trước Covid-19. Có thể điều này không có gì đặc biệt quan trọng, tuy nhiên bạn sẽ nhận ra rằng số tiền bỏ ra sẽ không giúp bạn đi được xa như 4 hoặc 5 năm trước.

Mọi người bắt đầu hướng đến châu Á để tìm kiếm những chuyến nghỉ dưỡng tiết kiệm bởi chi phí sinh hoạt ở hầu hết quốc gia khu vực này vẫn thấp hơn nhiều so với Mỹ hoặc châu Âu.

Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi điểm đến có giá trị tốt nhất năm 2024 lại là phố cổ Hội An bình yên nằm ở miền Trung Việt Nam, nơi một bữa ăn có giá chỉ 1,48 USD và một lon bia trong nước có giá dưới 1 USD .

Theo nghiên cứu của The Post Office UK (tờ Bưu điện Anh), Hội An là một trong 8 điểm đến có giá cả cả địa phương thấp hơn năm 2023 (giảm thêm 14,4%) và giá trị tiền tệ cũng có xu hướng giảm. Tổng chi phí trung bình tại đây là 51,15 euro.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng, thăng hạng từ vị trí thứ 6 năm ngoái. Cape Town (Nam Phi) - địa điểm dẫn đầu năm ngoái, hiện xếp ở vị trí thứ hai với chi phí khoảng 54,35 euro. Mombasa (Kenya) xếp hạng 3 với con số 54,93 euro. Tokyo (Nhật Bản) Algarve (Bồ Đào Nha) lần lượt xếp hạng 4 và 5.

Hội An với nhiều trải nghiệm du lịch có chi phí thấp, thu hút du khách ở lại lâu hơn. Ảnh: @julieythe1st.

Hội An là một trong những điểm đến được nhóm khách du lịch ba lô và du mục kỹ thuật số săn đón nhiều nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, không giống như Bali và các điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng khác trên khắp châu Á, Hội An vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi quá trình đô thị hóa.

Theo ước tính của Budget Your Trip, chi phí trung bình cho chuyến du lịch Hội An trong vòng một tuần là 318 USD . Chi phí này còn phụ thuộc vào phong cách du lịch của khách và mức độ thoải mái. Đối với du khách có ngân sách hạn chế, họ có thể chi ít nhất 9,8 USD cho các bữa ăn mỗi ngày, 19 USD cho phương tiện đi lại và 41 USD cho một đêm tại khách sạn. Ngoài ra, Hội An vẫn sở hữu nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp cho khách lựa chọn.

Trong tháng 7, Hội An đã được độc giả Travel + Leisure bình chọn là một trong 5 thành phố tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Best Cities 2024). Người dùng TripAdvisor cũng bình chọn phố cổ Hội An là một trong 3 điểm đến của Việt Nam lọt danh sách "25 điểm du lịch được yêu thích nhất châu Á", bên cạnh Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở TP.HCM và địa đạo Củ Chi.