Học sinh Việt Nam tiếp tục lọt top 10 thi Olympic quốc tế 2023

Năm 2023, các đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic khu vực và quốc tế tiếp tục giữ thành tích trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất.

Học sinh dự thi Olympic Hóa học quốc tế tại Thuỵ Sỹ năm 2023. Ảnh: MOET.

Bộ GD&ĐT cho biết năm nay, Việt Nam có 7 đoàn học sinh tham dự Olympic khu vực và quốc tế với 36 lượt học sinh tham gia, mang về 8 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 12 huy chương đồng và 4 bằng khen.

Với thành tích này, các đoàn học sinh của Việt Nam dự thi năm 2023 tiếp tục giữ thành tích trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất.

Đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế đạt thành tích cao nhất với 3 huy chương vàng và một huy chương bạc, duy trì vị trí top đầu trong kỳ thi này (đứng thứ 3 toàn đoàn xét về số lượng huy chương vàng, trong đó, 2 học sinh nằm trong top 10 thí sinh có điểm cao nhất).

Tiếp đến là Olympic Toán học quốc tế với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Với kết quả đạt được, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 6/112 quốc gia, sau Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Rumania và Nhật Bản.

Học sinh Olympic Vật lý quốc tế mang về 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và một huy chương đồng.

Tại Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương, 6 học sinh Việt Nam dự thi đều đoạt giải, trong đó có 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Việt Nam xếp thứ 9/36 nước và vùng lãnh thổ tham dự.

Ba học sinh tham dự Olympic Sinh học mang về một huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Tại Olympic Tin học quốc tế, học sinh Việt Nam đoạt một huy chương vàng, 2 huy chương bạc và một huy chương đồng, đứng trong nhóm 9 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao theo bảng tổng sắp huy chương.

Cuối cùng, tại Olympic Vật lý châu Á, cả 8 học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải, gồm 4 huy chương đồng và 4 bằng khen. Trong số các quốc gia tham dự, chỉ 7 quốc gia đoạt 100% số giải.

Cùng với đó, tại Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế - ISEF 2023, Việt Nam có một dự án đoạt giải chính thức và một dự án đoạt đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng, giá trị giải thưởng là 2.000 USD .

Ngày 15-16/12, Bộ GD&ĐT sẽ gặp mặt, tuyên dương tất cả học sinh đoạt giải năm 2023 tại Hà Nội.

Năm ngoái, 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam (38 lượt học sinh tham dự) mang về 13 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 5 bằng khen (giải khuyến khích).

Đánh giá kết quả thi Olympic khu vực và quốc tế trong giai đoạn 2019-2023, Bộ GD&ĐT nhận định các đội tuyển tham dự đều đạt kết quả cao, giữ ổn định trong nhiều năm.

Một số đội tuyển xếp thứ hạng cao trong các kỳ thi như đội tuyển Toán, Hoá học, Vật lý và Tin học. Bên cạnh đó, nhiều học sinh xuất sắc đoạt 2 huy chương vàng trong 2 năm liền dự thi hoặc đạt điểm cao nhất.

"Thành tích của các đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic quốc tế và khu vực liên tục có những chuyển biến, tiến bộ theo hướng năm sau cao hơn năm trước", Bộ GD&ĐT đánh giá.