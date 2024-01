Hoàng tử Brunei kết hôn với thường dân, đám cưới kéo dài 10 ngày

Lễ cưới theo đạo Hồi của hoàng tử 32 tuổi và bạn gái Yang Mulia Anisha Rosnah, (29 tuổi) được tổ chức bên trong một nhà thờ Hồi giáo có mái vòm bằng vàng ở thủ đô Bandar Seri Begawan.

Các nghi lễ và tiệc cưới kéo dài suốt 10 ngày, được tổ chức hoành tráng và được ca tụng là "đám cưới thế kỷ", theo AFP.

Abdul Mateen là con trai thứ 4 và là người con thứ 10 của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah - từng là người giàu nhất hành tinh với khối tài sản ước tính tài sản ước tính 230 tỷ USD . Mateen đang ở trong hàng ngũ những người có khả năng kế vị cha.

Anh nổi danh khắp châu Á khi là vận động viên đại diện Brunei tham gia thi đấu Polo tại SEA Games.

Mateen và vợ đã quen nhau vài năm trước khi đi đến đám cưới. Vợ anh là một thường dân. Cô là cháu gái của một cố vấn chủ chốt của Quốc vương Brunei.

Anisha Rosnah hiện là chủ thương hiệu thời trang Silk Collective và đồng sở hữu công ty du lịch Authentirary.

Những nghi lễ đầu tiên trong đám cưới hoàng gia đã được tổ chức từ ngày 7/11, tại cung điện hoành tráng 1.788 phòng và một đám rước công phu.

Danh sách khách mời không được công bố nhưng dự kiến sẽ có các chính trị gia, thành viên hoàng gia quốc tế và nhiều doanh nhân khắp thế giới.

"Nó giống như một câu chuyện cổ tích", Syahida Wafa Mohamed Shah (22 tuổi), sinh viên đại học, nói với AFP, khi có mặt gần Nhà thờ Hồi giáo Omar Ali Saifuddien, nơi hôn lễ sẽ được cử hành long trọng.

Nazatul Izzati Saifulrizal (19 tuổi) nói rằng: "Cứ như một bộ phim vậy".

Dù Mateen khó có thể lên ngôi nhưng anh lại nổi tiếng nhất trong số thành viên hoàng gia, thu hút hàng triệu người theo dõi trên mạng nhờ ngoại hình điển trai, thành tích "khủng".

Mateen tốt nghiệp sĩ quan tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst của Anh, từng đại diện cho đất nước của mình thi đấu polo tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2019.

