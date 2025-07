Khi được nhận xét không có hợp đồng đại sứ thương hiệu, Hoàng Thùy phản bác. Người mẫu cho biết phần lớn tài sản cô có được đến từ công việc này.

Mới đây, thông qua trang cá nhân, Hoàng Thùy lên tiếng việc một số tài khoản mạng nhận xét cô không có hợp đồng đại sứ thương hiệu. Số lượng và chất lượng quảng cáo, hợp đồng đại sứ thương hiệu thường phản ánh mức độ nổi tiếng, uy tín lẫn vị thế của một nghệ sĩ trong ngành nghề họ hoạt động.

Trước những nhận xét này, Hoàng Thùy cho biết: "Thùy thấy hơi lạ. Dạo gần đây, có vài kênh đăng rằng mình chỉ có công việc catwalk, không có hợp đồng làm đại sứ thương hiệu. Nhưng thật ra, phần lớn tài sản Thùy có được từ những ngày đầu đi làm cho đến hiện tại đều đến từ công việc đại sứ và quảng cáo”.

Hoàng Thùy nổi tiếng với vai trò người mẫu cùng danh hiệu Á hậu. Ảnh: FBNV.

Cô chia sẻ thêm: “Chỉ hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, nhưng Thùy cảm thấy rất may mắn vì công việc luôn thuận lợi. Thu nhập đủ để Thùy mua những thứ mình mong muốn và chăm sóc, giúp đỡ những người thân yêu. Thùy luôn biết ơn vì công việc đến đúng lúc mình có đủ năng lượng để cống hiến. Những lúc ít việc lại là cơ hội để nghỉ ngơi, học thêm, phát triển bản thân hoặc sống đời sống tách biệt ánh đèn sân khấu. ‘Sống biết đủ’ là điều Thùy luôn ghi nhớ. Đi chậm mà chắc, miệt mài, kiên trì từng bước một, rồi quả ngọt sẽ đến. Thùy thật sự tin vào điều đó".

Hoàng Thùy sinh năm 1992, được biết đến khi giành quán quân ở Vietnam’s Next Top Model mùa 2 năm 2011. Năm 2012, cô thi Top Model of the World ở Berlin, Đức, lọt Top 15 và giành giải Best Catwalk. Kể từ đó, Hoàng Thùy trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn catwalk. Cô cũng tham gia một số sự kiện thời trang nổi tiếng quốc tế, chẳng hạn London Fashion Week.

Năm 2017, Hoàng Thùy ghi danh tại cuộc thi nhan sắc Miss Universe Vietnam và giành danh hiệu Á hậu 1 cùng giải Người đẹp được yêu thích nhất. Năm 2019, cô thi Miss Universe 2019 diễn ra ở Mỹ và lọt Top 20 chung cuộc.