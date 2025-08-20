Họa sĩ trẻ vẽ minh họa quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ

Họa sĩ Tất Sỹ sử dụng họa tiết "mây đao lửa" - một họa tiết đặc trưng của Việt Nam - trong tác phẩm "Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ" - ra mắt bạn đọc nhân dịp lễ kỷ niệm lớn của cả đất nước.

Trong không khí cả nước mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, ấn phẩm đặc biệt Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ do họa sĩ Tất Sỹ thực hiện đã ra mắt độc giả.

Ấn phẩm in hai mặt khổ lớn, chiều dài một mét, được công ty sách tặng bạn đọc nhân dịp ngày lễ lớn của đất nước. Một mặt ấn phẩm in 3 bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam: Nam quốc sơn hà; Bình Ngô đại cáo; Bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945. Mặt còn lại in tác phẩm tranh và quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ.

Một mặt của ấn phẩm Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ. Ảnh: Nhã Nam.

Ấn phẩm có thể treo như tranh, hoặc gấp lại 5 phần như tấm bình phong.

Họa sĩ Tất Sỹ là người đảm nhiệm thiết kế và minh họa cho tác phẩm này. Theo chia sẻ từ họa sĩ, đội ngũ tại Nhã Nam và họa sĩ đã cùng bàn bạc, lựa chọn biểu tượng đặc trưng cho mỗi thời kỳ, tương ứng với mỗi quốc hiệu.

Thí dụ, quốc hiệu Đại Việt vào thời Lý, họa sĩ sử dụng biểu tượng Quốc Tử Giám, hoặc quốc hiệu Đại Nam vào thời Nguyễn nên chọn anh biểu tượng Cửu Đỉnh.

Họa sĩ Tất Sỹ đã dành nhiều sự tỉ mỉ cho từng chi tiết trong tác phẩm, để khiến tác phẩm vừa phảng phất tính Á Đông, vừa phù hợp với bạn đọc trẻ tuổi.

Đáng chú ý, ở trang Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ của ấn phẩm, họa sĩ sử dụng họa tiết Mây Đao Lửa - là một hoa văn đặc trưng của Việt Nam. Theo một bài viết trên Vietales, "Mây Đao Lửa thường đi cùng rồng, nghê, tiên nữ, là thứ hoa văn được chạm tác tinh xảo, kỳ công bậc nhất thời Hậu Lê".

Phần trên của khối chi tiết, họa sĩ để hình tâm của Trống Đồng - đại diện cho nhà nước Văn Lang, ở dưới là ngôi sao vàng trên nền đỏ như lá cờ Việt Nam - đại diện cho nhà nước Việt Nam ngày nay.

"Đi từ nhà nước Văn Lang tới nước Việt Nam như ngày nay, đất nước mình đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh. Tôi muốn sử dụng hình ảnh mây đao lửa cuộn chảy từ Văn Lang xuống lá cờ đỏ sao vàng, như gợi nhắc về những biến động mà đất nước đã trải qua", họa sĩ chia sẻ.

Bên trái: Chi tiết trong ấn phẩm của họa sĩ Tất Sỹ, lấy cảm hứng từ họa tiết "mây đao lửa". Bên phải: Họa tiết mây đao lửa trong các công trình kiến trúc cổ. Ảnh (bên phải): Vietales.

Anh cho biết đường nét trong tranh gợi cảm giác thô ráp, bởi tranh dân gian Việt Nam có đặc trưng là sự mộc mạc.

Họa sĩ Tất Sỹ là người có nhiều tâm huyết với công việc minh họa cho các cuốn sách thuộc mảng văn hóa. Hiện tại, anh đã minh họa cho 3 cuốn sách về văn hóa Việt Nam. Anh chia sẻ mình dần dần tìm được kết nối với cách vẽ Á Đông, càng vẽ càng thấy kết nối chứ không có chủ đích ban đầu.

"Trong khi vẽ, tôi dần hiểu ra người châu Á xưa có xu hướng vẽ ước lệ, không nệ vào tả thực, mà vẽ để hiểu. Nó cũng giống hồi xưa chúng ta đi học có câu thơ trong Kiều 'Cành lê trắng điểm một vài bông hoa', lấy điểm xuyết những bông hoa mà cảm nhận không khí mùa xuân", họa sĩ cho biết.

Ngoài ấn phẩm in, họa sĩ Tất Sỹ cũng thiết kế booth check-in Trạm A80 - Bạn có thư từ lịch sử, đặt tại hiệu sách Nhã Nam tại Tô Hiệu và Lotte Mall Hồ Tây. Thiết kế của booth được anh lấy cảm hứng từ bưu điện và các con tem, nên anh đã tái sử dụng các thiết kế trong ấn phẩm in để làm thành các tấm tem to đặt tại booth.

Booth check-in A80 - Bạn có thư từ lịch sử tại Hiệu sách Nhã Nam, Tô Hiệu, TP Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Chương trình tặng ấn phẩm Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ diễn ra tại Nhã Nam trong thời gian 19/8-2/9. Chương trình phát tặng ấn phẩm với số lượng giới hạn cho các đơn hàng đủ điều kiện, diễn ra tại tất cả hiệu sách Nhã Nam trên toàn quốc. Tại booth check-in Trạm A80 - Bạn có thư từ lịch sử, tặng kèm postcard đặc biệt kèm dấu mộc trong các khung giờ cố định.

Độc giả nhí chụp hình với ấn phẩm đặc biệt tại hiệu sách sáng 19/8. Ảnh: NVCC.