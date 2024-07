Hòa mình giữa thiên nhiên tại 4 vùng biển của Malaysia

Không chỉ có tòa tháp đôi hay những khu đô thị sầm uất, Malaysia còn nhiều “viên ngọc ẩn” - những vùng biển đảo hoang sơ được lòng du khách yêu thiên nhiên.

Với lợi thế lãnh thổ trải rộng gồm phần bán đảo trên lục địa và một phần đảo Borneo, thiên nhiên Malaysia khá phong phú, được mệnh danh “thiên đường nhiệt đới”. Du lịch nước này phát triển nhờ sự đa dạng văn hóa, công trình kiến trúc độc đáo cũng như những hòn đảo ngoài khơi tuyệt đẹp.

Tạm rời xa Kuala Lumpur nhịp sống đô thị xô bồ, trung tâm thương mại sầm uất, bạn hãy tiếp tục hành trình khám phá vùng biển hoang sơ với nét văn hóa lâu đời tại Sarawak, Sabah, Penang hay Langkawi.

Nằm bên dưới vành đai bão Đông Á, Sabah được mệnh danh là “vùng đất dưới những ngọn gió”. Thời tiết nơi đây ôn hòa với vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ của những khu rừng nhiệt đới tươi tốt, ngọn núi hùng vĩ và bờ biển ngoạn mục.

Núi Kinabalu: Cao 4.095 m, là ngọn núi cao nhất Malaysia, đồng thời là điểm leo núi có tuyến via ferrata (tuyến đường leo núi sử dụng dây cáp thép và thang cố định) cao nhất thế giới. Thời điểm phù hợp để leo núi rơi vào khoảng tháng 3 đến tháng 8 khi thời tiết mát mẻ, ít mưa.

Đảo Sepanggar: Đảo Sepanggar, còn được gọi là đảo Cầu Vồng, thu hút du khách nhờ bức tranh thiên nhiên kỳ thú, hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới với các loài động thực vật đa dạng. Nơi đây tập trung các hoạt động thể thao dưới nước hấp dẫn như lặn, đi bộ dưới đáy biển...

Làng văn hóa Mari Mari: Nấp mình dưới cánh rừng nhiệt đới xanh mướt, làng văn hóa Mari Mari là bảo tàng sống, đưa du khách vào cuộc hành trình ngược thời gian, tìm về văn hoá của 5 bộ lạc dân tộc bản địa gồm Bajau, Lundayeh, Rungus, Dusun và bộ lạc Murut nổi tiếng với tục săn đầu người.

Sông Kawa Kawa: Lựa chọn lịch trình 2 giờ đi thuyền xuôi dòng Kawa Kawa, bạn sẽ có cái nhìn rõ nét hơn về hệ sinh thái hoang sơ trên đảo Borneo. Nổi bật nhất phải kể đến khu vực gần cửa sông, sở hữu hệ sinh thái đa dạng, là nhà của hơn 15.000 loài thực vật và 2.000 loài động vật như khỉ mũi dài, cò, thằn lằn, chim...

Sarawak một trong hai bang của Malaysia thuộc đảo Borneo. Bang Sarawak chú trọng phát triển mô hình du lịch sinh thái, bảo vệ các khu rừng nguyên sinh, nơi sinh sống động vật quý hiếm, hang động đá vôi, thạch nhũ huyền ảo.

Kuching: Những năm 1950, chính quyền địa phương thả 14.000 con mèo để tiêu diệt chuột tàn phá thành phố. Từ đó, đâu đâu ở Kuching cũng có mèo. Loài vật này trở thành biểu tượng, được người dân địa phương yêu quý cũng như thu hút khách du lịch đổ về.

Nhà dài Sarawak: Tập quán sinh hoạt của các bộ lạc bản địa ở Sarawak vẫn được gìn giữ và tiếp tục duy trì bên trong các ngôi nhà dài. Như tên gọi của nó, nhà sẽ được “kéo dài” mỗi khi có thêm một gia đình mới. Tại đây, du khách được trải nghiệm đầy đủ nhất cuộc sống người bản địa, thưởng thức âm nhạc truyền thống và đặc sản Sarawak Laksa, Manok Pansoh của người Sarawak.

Vườn quốc gia Mulu: Đây là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Vườn quốc gia Mulu rộng 52.865 ha với lịch sử địa chất hơn 1,5 triệu năm. Nơi đây có núi Api với đỉnh đá vôi sắc nhọn (pinnacles) nhô cao qua cánh rừng già hàng triệu năm tuổi, Sarawak Chamber giữ kỷ lục về buồng hang động rộng nhất và Clearwater Cave với lối đi hang động dài nhất thế giới.

Bãi biển Damai: Nơi đây là một trong những bãi biển đẹp nhất Sarawak. Bạn có thể dạo bộ thư giãn trên bờ biển, chèo thuyền, thưởng thức hoàng hôn rực rỡ hay trekking rừng nhiệt đới xanh thẳm.

Penang được mệnh danh đảo ngọc, thu hút du khách khám phá nhờ nét đặc trưng rất riêng. Đến các khu phố ở Penang, du khách dễ dàng nhận ra sự kết hợp hài hòa của văn hóa Đông - Tây thông qua kiến trúc, ẩm thực. Những cánh rừng hoang sơ, bãi biển thơ mộng cũng là thắng cảnh nổi bật của vùng đất này.

George Town: Thủ phủ của Penang - George Town - là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Thành phố lưu dấu chứng tích của văn hóa Peranakan, kiến trúc phương Tây thời kỳ thuộc Anh. Với người yêu nghệ thuật, đam mê loại tranh vẽ trên đường phố, George Town như kho báu để khám phá.

Penang Hill: Penang Hill được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thứ ba ở Malaysia. Du khách đến đây không thể bỏ qua trải nghiệm ngồi tàu lửa leo núi, khám phá đa dạng sinh học và “lối đi bộ trên tán cây” tại The Habitat Penang.

Batu Ferringhi: Batu Ferringhi được ví von là vùng đất phiêu lưu, hấp dẫn bậc nhất Penang. Du khách trải nghiệm nhiều trò thể thao mạo hiểm như lướt môtô trên biển, dù lượn, lặn… Đừng quên thưởng thức loạt món ăn tươi ngon, nóng sốt như assam laksa, cơm nasi kandar, cá nướng, chả cá xay nướng otak-otak…

The Top Penang: The Top Penang là tòa nhà giáo dục giải trí cao nhất Penang. Nơi đây có cầu kính Rainbow Skywalk lý tưởng để ngắm toàn cảnh Penang, lối đi trên dây ngoài trời Skybridge thách thức giới hạn, trung tâm nghiên cứu Jurassic với hơn 200 mô hình khủng long cùng các trò chơi trong nhà khác…

Những bãi cát trắng trải dài, nước biển xanh trong vắt tận đáy, hệ sinh thái đa dạng gồm rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn và núi non là những gì báo chí viết về Langkawi. Đây là quần đảo lục địa gồm hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, cách đất liền Malaysia khoảng 30 km về phía tây bắc.

Với cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, ngày càng nhiều resort cao cấp xuất hiện, quần đảo đáp ứng cả nhu cầu kỳ nghỉ dưỡng sang chảnh và những chuyến vui chơi, phiêu lưu.

Eagle's Nest SkyWalk: Thiết kế mô phỏng đầu đại bàng nhìn xuống tổ chim, điểm tham quan mới này nằm ở độ cao 650 m so với mực nước biển, có lối đi bằng kính dài 38 m, sức chứa khoảng 300 người một lúc. Đây là điểm đến lý tưởng để ngắm toàn cảnh tự nhiên hùng vĩ của Langkawi.

Bãi biển Tanjung Rhu: Nằm ở mũi cực bắc đảo Langkawi, bãi biển Tanjung Rhu sở hữu cát trắng bên biển xanh, cùng các khu nghỉ dưỡng xa hoa. Đặc biệt, hàng năm vào độ tháng 2-3, nơi đây xuất hiện Sandbar Walk - hiện tượng tự nhiên do thủy triều rút, làm lộ ra bãi cát dài 1 km như lối đi bộ cho khách “vượt biển” thăm thú các đảo nhỏ xung quanh.

Tận hưởng kỳ nghỉ đẳng cấp: The Datai Langkawi, The Ritz-Carlton Langkawi, The Danna Langkawi, Four Seasons Resort Langkawi, The St. Regis Langkawi… là những khu nghỉ dưỡng nổi bật tại Langkawi, vị trí và thiết kế hòa mình với thiên nhiên. Để trải nghiệm giải trí, bạn hãy đến hòn đảo tư nhân Paradise 101 và tận hưởng các môn thể thao dưới nước, thậm chí tổ chức buổi tiệc riêng tư.

Mua sắm miễn thuế: Chính phủ Malaysia tuyên bố Langkawi là khu vực miễn thuế khiến nơi đây trở thành “thiên đường” của tín đồ mua sắm khắp thế giới. Bạn có thể tìm đến Saga Shopping Centre, The Zon Shopping Paradise, Teow Soon Huat Duty-Free Shopping, Coco Valley Langkawi… để tận hưởng đặc quyền mua sắm hàng hóa chất lượng, giá hời.

Việt Nam là một trong những quốc gia được miễn thị thực khi đến Malaysia. Do đó, nếu có ý định vi vu quốc gia Đông Nam Á này, bạn không cần quá lo lắng vì khâu xin visa phức tạp. Du khách chỉ cần có hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng và thời gian lưu trú không quá 30 ngày.

Và để hành trình khám phá các vùng biển đẹp Malaysia trọn vẹn hơn, đừng quên tìm hiểu trước về thời tiết, phương tiện di chuyển, các sự kiện lễ hội đặc sắc để không bỏ lỡ cuộc vui tại Malaysia.