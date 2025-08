Hỏa hoạn tại gara thiêu rụi 6 ôtô

Khoảng 20h30 ngày 5/8, tại Gara ôtô Tám Bảo ở Cụm công nghiệp Xương Giang 2, phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) xảy ra hỏa hoạn, làm cháy 6 ôtô.

Hiện trường vụ cháy.

Theo anh Nguyễn Văn Tý, chủ gara ôtô ở ngay cạnh, thời điểm phát hiện cháy, trời mưa to và có nhiều sấm sét. Khi đó, khói bốc ra từ gara và ngọn lửa bắt đầu bùng lên.

Khoảng 21 giờ ngày 5/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Bắc Ninh) nhận được tin báo đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phối hợp với lực lượng an ninh địa phương chữa cháy. Mặc dù lửa cháy dữ dội do có vật liệu dễ cháy, các lực lượng chức năng đã nỗ lực dập tắt đám cháy và chống cháy lan sang gara ôtô bên cạnh. Đến 21h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu tại hiện trường, 6 xe ôtô (xe con, xe tải và xe khách) đang sửa chữa tại gara đã bị thiêu rụi, 300 m2 nhà xưởng bị hư hỏng hoàn toàn. Rất may, thời điểm xảy ra cháy không có người trong gara nên không có thiệt hại về người.

Hiện, các lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường, đánh giá thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.