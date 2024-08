Hoa hậu Ham So Won ly hôn chồng kém 18 tuổi

Ham So Won cho biết cô và chồng đã ly hôn từ 2022. Tuy nhiên, họ vẫn sống chung nhà vì con gái.

Tờ Xports News đưa tin Ham So Won và Trần Hoa (hay còn gọi là Jin Hua) thông báo ly hôn. Ham So Won tuyên bố ly hôn thông qua chương trình phát sóng trực tiếp vào 16/8. Ham So Won và Trần Hoa đã ký giấy ly hôn vào tháng 12/2022 nhưng đến nay mới công bố tin tức.

Ham So Won cho biết: "Tôi từng nói về chuyện ly hôn vào tháng 3/2023. Nhưng chúng tôi không thể cắt đứt hoàn toàn vì có con gái. Tôi muốn nỗ lực hàn gắn nên trì hoãn tin tức ly hôn".

Ham So Won thông báo ly hôn. Ảnh: News1.

Ham So Won kết hôn với Trần Hoa, một người đàn ông Trung Quốc kém cô 18 tuổi, vào năm 2018 và có một con gái. Hai người vẫn sống chung một nhà. Ham So Won giải thích: “Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ đối với con gái”. Khi được hỏi về khả năng tái hợp, Ham So Won nói: "Tôi sẵn sàng đoàn tụ nếu con gái muốn".

Trước đó, vào ngày 6/8, Trần Hoa đăng bức ảnh chụp khuôn mặt đầy máu và bài viết ám chỉ bị vợ bạo hành. Tuy nhiên, một ngày sau đó, anh cho biết đó chỉ là hiểu nhầm vì anh viết sai nội dung.

Năm ngoái, Ham So Won gây xôn xao khi bất ngờ đề cập đến việc ly hôn. Cô nói: "Tôi và gia đình hiện tại rất mệt mỏi. Chúng tôi sắp ly hôn vì những cuộc tấn công liều lĩnh của anti nhằm vào gia đình chúng tôi". Tuy nhiên, ngay sau đó, Ham So Won và Trần Hoa gây khó hiểu khi cùng nhau xuất hiện trên một chương trình phát sóng trực tiếp.

Ham So Won sinh năm 1976 là Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Cô gia nhập showbiz Hàn Quốc vào năm 2008, từng góp mặt trong các bộ phim như Tình dục là chuyện nhỏ, Nữ đặc công Ameera, Golbangi và Great Great… Tuy nhiên, danh tiếng khá mờ nhạt.