'Hố tử thần' rộng 25 m xuất hiện tại huyện Cao Phong ở Hòa Bình

Khoảng 13h ngày 20/1, trên đoạn đường vào xã Nam Phong xuất hiện một "hố tử thần” lớn gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại và khiến 7 hộ dân phải sơ tán khỏi vùng ảnh hưởng.

Liên quan đến việc xuất hiện "hố tử thần" lớn tại xã Nam Phong, huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình), ngày 22/1, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Phong Bùi Gia Khanh cho biết đến thời điểm này, cơ bản các hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng đã được di dời đến nơi an toàn.

Xã mong muốn Nhà nước sớm có biện pháp hỗ trợ để khắc phục "hố tử thần"; trước mắt cần ổn định để người dân đón Tết, khắc phục đường để việc đi lại được thuận lợi, an toàn.

"Hố tử thần" nằm trên con đường chính dẫn vào trung tâm xã Nam Phong. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN.

Lúc mới xuất hiện, "hố tử thần" sụt lún sâu khoảng hơn 2 m, chu vi đường kính khoảng 3 m; có 2 hộ dân bị nứt tường nhà.

Xét thấy tính chất, mức độ nguy cơ còn sụt lún và gây mất an toàn cho các hộ dân xung quanh, chính quyền địa phương đã báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Cao Phong, phối hợp với các đơn vị chức năng phân luồng xe cho nhân dân đi đường tránh, làm rào chắn và biển cấm phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đến đêm 21/1, "hố tử thần" tiếp tục sụt rộng thêm khoảng 25 m và chưa bị sụt lún thêm. Chính quyền địa phương đã phân công lực lượng chức năng, cử người túc trực 24/24 giờ.

Bà Nguyễn Thị Minh, xã Nam Phong, huyện Cao Phong, cho biết trước khi bị sụt lún, mặt đường bị nghiêng. Do ôtô đi qua, đường bị sập xuống. Ban đầu hố bé, sau lở to dần. Nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng khá nặng, tường nhà bị nứt, nhiều chỗ nứt to.

Người dân lo lắng vì nhiều đoạn tường nứt gẫy, không biết đổ sập xuống lúc nào. Chính quyền địa phương vận động bà con di dời khỏi nơi nguy hiểm, người dân cũng đã chấp hành nghiêm chỉnh để đảm bảo tính mạng và tài sản.

Anh Đoàn Hồng Long, Công an viên xã Nam Phong, thông tin: "Theo sự chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi được phân công túc trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại cũng như an toàn, an ninh trật tự tại khu vực".

Phó trưởng Phòng kinh tế hạ tầng huyện Cao Phong Nguyễn Văn Kỳ cho biết Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xuống hiện trường, chốt trực các tuyến đường, không để các phương tiện đi lại, đồng thời di dời các hộ dân bị ảnh hưởng.

Sau đó, các đơn vị khảo sát, xác định địa chất để biết mức độ sụt lún, nguyên nhân, ảnh hưởng và đề ra biện pháp khắc phục, nhanh chóng thông đường.

Đến nay, công tác khắc phục đang được các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành. Ủy ban Nhân dân huyện Cao Phong trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, mời đơn vị tư vấn đo vẽ, khảo sát địa chất, tìm hiểu nguyên nhân để sớm đưa ra phương án khắc phục.