Hồ Ngọc Hà: ‘Không chủ quan trước rủi ro HPV’

Trong gia đình, cuộc trò chuyện về sức khỏe thường bị trì hoãn vì các thành viên cho rằng sẽ không xảy ra. Với sức khỏe sinh sản, tâm lý e ngại càng khiến việc chia sẻ khó khăn hơn

Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), MSD Việt Nam phối hợp cùng VTV, VnExpress và Vietcetera triển khai chiến dịch “Chủ động không chủ quan - An tâm giữ trọn khoảnh khắc yêu thương” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về HPV (Human Papillomavirus) - một loại virus gây u nhú ở người - và khuyến khích cộng đồng chủ động dự phòng từ sớm.

Đồng hành cùng chiến dịch với vai trò truyền cảm hứng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà mang đến góc nhìn của người mẹ hiện đại khi chăm sóc sức khỏe không chỉ là bảo vệ chính mình, mà còn là cách gìn giữ sự bình yên cho gia đình.

Bác sĩ Đàm Thị Hoàng Lan, Giám đốc Đối ngoại MSD Việt Nam, chia sẻ: “Tiếp nối hành trình nâng cao nhận thức cộng đồng về dự phòng HPV trong những năm qua, MSD Việt Nam mong muốn mang đến thông tin y khoa được kiểm chứng, đáng tin cậy và gần gũi hơn với đời sống. Chúng tôi tin rằng khi mỗi người hiểu đúng và chủ động hơn với sức khỏe, nhiều cơ hội bảo vệ bản thân và gia đình sẽ được bắt đầu từ sớm. Thông qua chiến dịch, MSD kỳ vọng câu chuyện dự phòng HPV sẽ trở thành một phần tự nhiên của sự quan tâm, trách nhiệm và yêu thương trong gia đình”.

Bác sĩ Đàm Thị Hoàng Lan, Giám đốc Đối ngoại MSD Việt Nam, chia sẻ hành trình nâng cao nhận thức cộng đồng về dự phòng HPV và lan tỏa thông tin y khoa tin cậy, gần gũi với đời sống. Ảnh: Thành Luân.

Theo chuyên gia, chủ động phòng ngừa HPV là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe, bởi đây là một trong những tác nhân lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất trên thế giới. Phần lớn người có hoạt động tình dục có thể từng nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời, ở cả nam và nữ. Điều đáng lưu ý là đa số trường hợp nhiễm HPV không có triệu chứng, nên người nhiễm có thể không nhận biết tình trạng của mình nhưng vẫn có khả năng lây truyền cho người khác.

Mặc dù nhiều trường hợp nhiễm HPV có thể tự đào thải theo thời gian, tình trạng nhiễm kéo dài với một số tuýp HPV nguy cơ cao có thể dẫn đến bệnh lý nghiêm trọng như ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, hậu môn và một số tổn thương tiền ung thư; trong khi các tuýp HPV nguy cơ thấp có thể gây mụn cóc sinh dục. Theo Globocan 2022, ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến thứ 11 tại Việt Nam, với khoảng 4.612 ca mắc mới và 2.571 ca tử vong mỗi năm.

Đồng hành cùng chiến dịch, ca sĩ Hồ Ngọc Hà truyền cảm hứng về góc nhìn của người mẹ hiện đại. Ảnh: Thành Luân.

Với Hồ Ngọc Hà, hành trình làm mẹ giúp cô quan tâm sức khỏe bằng góc nhìn khác. Trước đây, nữ ca sĩ từng nghĩ HPV chủ yếu liên quan đến phụ nữ và chỉ cần lưu ý ở giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ hơn, cô nhận ra việc chủ động quan tâm đến sức khỏe từ sớm là điều cần thiết cho bản thân và con cái.

“Có những điều chỉ khi làm mẹ, Hà mới thấy cần chủ động hơn nhiều. Tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến điều tưởng như rất nhỏ: Thói quen hàng ngày, thông tin sức khỏe cần tìm hiểu đúng cách, hay cuộc trò chuyện mà trước đây nhiều cha mẹ thường ngại chia sẻ với con. Hà nghĩ khi cha mẹ chủ động quan tâm đến sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh, con cái cũng sẽ lớn lên với ý thức bảo vệ bản thân tốt hơn”, Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Hồ Ngọc Hà cùng gia đình lan tỏa thông điệp nâng cao nhận thức và chủ động dự phòng HPV cho chính mình và người thân yêu. Ảnh: Huỳnh Như.

Các biện pháp giúp dự phòng HPV và bệnh lý liên quan bao gồm duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc, tăng cường vận động thể lực; quan hệ tình dục an toàn; dự phòng HPV tại cơ sở y tế; tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ theo hướng dẫn của chuyên gia y tế và chủ động tìm hiểu thông tin sức khỏe chính xác và đáng tin cậy.

Trong bối cảnh trẻ em và người trẻ tiếp cận ngày càng nhiều nguồn thông tin khác nhau, sự đồng hành của gia đình trong việc xây dựng nhận thức và thói quen chăm sóc sức khỏe từ sớm có thể trở thành nền tảng giúp con bước vào tuổi trưởng thành với sự tự tin và vững vàng hơn.

Gia đình không chỉ là mái nhà, là tổ ấm, nơi chăm sóc, mà là tuyến phòng vệ đầu tiên cho sức khỏe mỗi cá nhân. Khi mỗi thành viên chủ động bảo vệ bản thân, đó cũng là cách gìn giữ sự an tâm và khoảnh khắc yêu thương trong gia đình.