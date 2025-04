HLV U17 Indonesia lên tiếng khi giành vé dự World Cup

U17 Indonesia thắng dễ Yemen 4-1 hôm 7/4 tại giải U17 châu Á, qua đó chính thức có vé đến ngày hội bóng đá thế giới diễn ra vào tháng 11 năm nay. Đội cũng là đại diện Đông Nam Á đầu tiên góp mặt tại giải U17 World Cup 2025.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Arianto nhấn mạnh: "Các cầu thủ đều thể hiện được bản lĩnh tuyệt vời, không chỉ về mặt tinh thần mà còn ở khả năng đọc trận đấu và hiểu được những tình huống quan trọng. Hy vọng rằng các cầu thủ sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai".

Trong trận đấu này, Evandra Florasta trở thành nhân tố nổi bật khi ghi 2 bàn vào lưới U17 Yemen. Với cú đúp này, tiền đạo trẻ đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới ở giải U17 châu Á với 3 pha lập công. Florasta vượt qua những cầu thủ mới ghi 2 bàn như Kim Eun Song (Hàn Quốc), Sadriddin Khasanov (Uzbekistan), Asilbek Aliev (Uzbekistan) và Mohammed Al Garash (Yemen).

HLV Arianto cũng gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI): "Tôi rất biết ơn và tất cả những gì chúng tôi đạt được hôm nay đều nhờ vào sự hỗ trợ từ PSSI. Họ giúp chúng tôi tối ưu hóa mọi điều kiện thi đấu, và hy vọng điều này sẽ là một niềm hi vọng cho tương lai".

U17 Indonesia thể hiện lối triển khai bóng đa dạng, từ những đường chuyền ngắn đến các pha bóng dài. Việc giữ nguyên đội hình trong cả hai trận gặp U17 Hàn Quốc và U17 Yemen giúp đội bóng thi đấu gắn kết và tận dụng tốt những cơ hội để trừng phạt sai lầm của đối thủ.

U17 Indonesia sẽ có trận đấu còn lại ở bảng C giải U17 châu Á gặp Afghanistan vào ngày 10/4.

