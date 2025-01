HLV Shin Tae-yong: 'Indonesia phải dự World Cup 2026'

Trong bài đăng trên trang cá nhân hôm 11/1, HLV Shin Tae-yong viết: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tuyển thủ quốc gia Indonesia. Cả đội phải giành vé dự World Cup 2026. Tôi hy vọng họ có thể trình diễn trên sân khấu lớn như World Cup".

Ngoài ra, HLV người Hàn Quốc cũng tri ân Erick Thohir, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), cùng những cộng sự khi còn làm việc tại đội tuyển xứ vạn đảo.

"Cảm ơn ông Thohir vì sự ủng hộ rất lớn cho đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, các trợ lý HLV cùng với tôi đã vượt qua nhiều khó khăn và thử thách. Ban huấn luyện luôn cố gắng làm việc cùng với các cầu thủ để đạt được kết quả tốt nhất", HLV Shin chia sẻ thêm.

HLV Shin được bổ nhiệm dẫn dắt các đội tuyển Indonesia từ tháng 1/2020. Tuy nhiên, chỉ đến 2 năm gần đây, Indonesia mới thi đấu khởi sắc ở các giải đấu lớn. Việc nhập tịch nhiều cầu thủ nước ngoài giúp Indonesia thăng tiến mạnh mẽ và lần đầu góp mặt ở vòng loại ba World Cup 2026.

Hôm 6/1, HLV Shin bị PSSI sa thải chỉ sau nửa năm gia hạn hợp đồng. Patrick Kluivert là người ngồi vào ghế nóng thay thế. Cựu danh thủ Hà Lan sẽ chỉ có chưa tới hai tháng để làm quen với tuyển Indonesia và chuẩn bị cho loạt trận tiếp theo tại vòng loại ba World Cup 2026.

Hiện tại, tuyển Indonesia xếp thứ 3 ở bảng C khi có 6 điểm sau 6 trận đấu, chỉ kém Australia (7 điểm) và Nhật Bản (16 điểm). Hai đội đứng đầu bảng C sẽ giành vé đến thẳng vòng chung kết World Cup 2026, trong khi hai đội xếp thứ ba và thứ tư sẽ chơi vòng play-off thứ tư.

