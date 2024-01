HLV Scaloni chấm dứt đồn đoán về tương lai ở tuyển Argentina

"Có rất nhiều thông tin xuất hiện (liên quan đến tương lai của tôi ở tuyển Argentina - PV). Song, giờ là lúc tôi phải nói sự thật. Đây không phải lời chia tay hay bất cứ điều gì khác", HLV Scaloni nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Italy. "Tôi đang suy nghĩ hướng đi tiếp theo cho ĐTQG Argentina sẽ như thế nào, và thời điểm cho các cầu thủ trẻ hòa nhập. Điều này rất quan trọng với chúng tôi. Đây là lúc để suy ngẫm".

Tháng 11 năm ngoái, sau chiến thắng 1-0 của tuyển Argentina trước Brazil tại vòng loại World Cup 2026, ông Scaloni bất ngờ đưa ra phát biểu: "Thật khó cũng như phức tạp để tiếp tục tiến lên và giành chiến thắng". Chia sẻ này dấy lên hoài nghi về việc ông Scaloni sẽ chia tay ĐTQG Argentina.

Thế nhưng, truyền thông Argentina hồi đầu tháng 1 cho biết HLV Scaloni đã đạt được thỏa thuận gia hạn với LĐBĐ nước này, theo đó ông sẽ tiếp tục nắm quyền chỉ đạo nhà vô địch World Cup 2022 ít nhất tới sau Copa America diễn ra hè này.

Ông Scaloni dẫn dắt tuyển Argentina từ năm 2018, giúp đội nhà vô địch Copa America 2021 - danh hiệu lớn đầu tiên của đội từ sau World Cup 1986 - và sau đó là chức vô địch World Cup 2022.

