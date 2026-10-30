HLV gây sốt với màn lật bàn ở giải Hạng 6 Anh

HLV Marc White của Dorking Wanderers gây sốt trên mạng xã hội sau màn nổi giận dữ dội trong phòng thay đồ, liên tục đập bàn, văng tục và gọi các học trò là một tập thể đáng xấu hổ.

HLV White nổi giận.

Sự việc xảy ra trong trận Dorking Wanderers hòa Hemel Hempstead 3-3 thuộc National League South. Đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với bất lợi khi bị dẫn 1-2. Không hài lòng với màn trình diễn của các học trò, Marc White lập tức trút cơn thịnh nộ trong phòng thay đồ.

Đoạn video được ghi lại trong chương trình YouTube Bunch of Amateurs, theo chân hoạt động của Dorking Wanderers, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhà cầm quân 53 tuổi sử dụng từ ngữ tục tĩu tới 25 lần trong bài phát biểu giữa trận.

White mở đầu bằng những lời chất vấn gay gắt, liên tục hỏi các cầu thủ đang gặp vấn đề gì. Sau đó, ông bất ngờ lật tung chiếc bàn, khiến đồ đạc trên mặt bàn văng xuống sàn và một số cầu thủ giật mình.

Chưa dừng lại, HLV người Anh tiếp tục chỉ trích cách chơi bóng của đội nhà, đặc biệt là những sai lầm trong khâu phòng ngự và việc triển khai lối chơi pressing trên mặt sân không đảm bảo chất lượng.

"Tôi thực sự kinh hoàng với những gì đang chứng kiến. Các cậu phải sửa chữa những sai lầm ngớ ngẩn này. Hãy thể hiện bản lĩnh và chiến đấu vì đội bóng", White hét lớn trước khi yêu cầu toàn đội rời khỏi phòng thay đồ.

Sau màn nổi giận dữ dội của ông thầy, Dorking phải nỗ lực tìm đường thoát khỏi thế khó. Dawid Rogalski gỡ hòa 2-2 ở phút 74, nhưng đội chủ nhà một lần nữa bị dẫn trước. Đến phút 89, Alfie Rutherford hoàn tất cú đúp, giúp Dorking giành lại trận hòa 3-3 kịch tính.

Đoạn video lập tức trở thành chủ đề bàn tán, đặc biệt đối với người hâm mộ MU. Một CĐV hài hước viết: "Tôi sẵn sàng nhận Marc White làm HLV tiếp theo của Manchester United". Người khác thậm chí cho rằng đội chủ sân Old Trafford đã tìm được người thay Carrick. White hiện là người sáng lập, chủ tịch, HLV trưởng và cựu cầu thủ của Dorking Wanderers. Đội bóng đang thi đấu tại giải Hạng 6 nước Anh, xếp thứ 9 sau 13 trận với 5 chiến thắng và 6 trận hòa.