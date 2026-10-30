Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV gây sốt với màn lật bàn ở giải Hạng 6 Anh

  • Thứ sáu, 30/10/2026 19:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Marc White của Dorking Wanderers gây sốt trên mạng xã hội sau màn nổi giận dữ dội trong phòng thay đồ, liên tục đập bàn, văng tục và gọi các học trò là một tập thể đáng xấu hổ.

HLV White nổi giận.

Sự việc xảy ra trong trận Dorking Wanderers hòa Hemel Hempstead 3-3 thuộc National League South. Đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với bất lợi khi bị dẫn 1-2. Không hài lòng với màn trình diễn của các học trò, Marc White lập tức trút cơn thịnh nộ trong phòng thay đồ.

Đoạn video được ghi lại trong chương trình YouTube Bunch of Amateurs, theo chân hoạt động của Dorking Wanderers, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhà cầm quân 53 tuổi sử dụng từ ngữ tục tĩu tới 25 lần trong bài phát biểu giữa trận.

White mở đầu bằng những lời chất vấn gay gắt, liên tục hỏi các cầu thủ đang gặp vấn đề gì. Sau đó, ông bất ngờ lật tung chiếc bàn, khiến đồ đạc trên mặt bàn văng xuống sàn và một số cầu thủ giật mình.

Chưa dừng lại, HLV người Anh tiếp tục chỉ trích cách chơi bóng của đội nhà, đặc biệt là những sai lầm trong khâu phòng ngự và việc triển khai lối chơi pressing trên mặt sân không đảm bảo chất lượng.

"Tôi thực sự kinh hoàng với những gì đang chứng kiến. Các cậu phải sửa chữa những sai lầm ngớ ngẩn này. Hãy thể hiện bản lĩnh và chiến đấu vì đội bóng", White hét lớn trước khi yêu cầu toàn đội rời khỏi phòng thay đồ.

Sau màn nổi giận dữ dội của ông thầy, Dorking phải nỗ lực tìm đường thoát khỏi thế khó. Dawid Rogalski gỡ hòa 2-2 ở phút 74, nhưng đội chủ nhà một lần nữa bị dẫn trước. Đến phút 89, Alfie Rutherford hoàn tất cú đúp, giúp Dorking giành lại trận hòa 3-3 kịch tính.

Đoạn video lập tức trở thành chủ đề bàn tán, đặc biệt đối với người hâm mộ MU. Một CĐV hài hước viết: "Tôi sẵn sàng nhận Marc White làm HLV tiếp theo của Manchester United". Người khác thậm chí cho rằng đội chủ sân Old Trafford đã tìm được người thay Carrick. White hiện là người sáng lập, chủ tịch, HLV trưởng và cựu cầu thủ của Dorking Wanderers. Đội bóng đang thi đấu tại giải Hạng 6 nước Anh, xếp thứ 9 sau 13 trận với 5 chiến thắng và 6 trận hòa.

94% CLB Anh thua lỗ: Nghịch lý của nền bóng đá giàu nhất thế giới

Bóng đá Anh tạo ra khoảng 9 tỷ bảng doanh thu mỗi năm, nhưng 94% CLB trong 5 hạng đấu cao nhất vẫn làm ăn thua lỗ.

06:00 14/10/2026

Ronaldo nổi giận, làm dậy sóng tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo được cho là rất không hài lòng với cách HLV Jorge Jesus và Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) xử lý vai trò của anh trong đợt tập trung đội tuyển lần này.

15:43 30/9/2026

Ronaldo lập hat-trick nhưng chưa hết tranh cãi

Cú hat-trick giúp Cristiano Ronaldo áp sát cột mốc 1.000 bàn thắng, nhưng thành tích của siêu sao Bồ Đào Nha vẫn gây tranh cãi.

14 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

lật bàn lật bàn

Đọc tiếp

Bắc Ninh thắng HAGL ở phút 90+8

Bắc Ninh thắng HAGL ở phút 90+8

0

Brenner Marlos ghi bàn từ chấm 11 m ở những phút bù giờ cuối cùng, giúp Bắc Ninh vượt qua HAGL 1-0 trong khuôn khổ vòng 6 V.League 2026/27 tối 30/10.

MU dễ đón tân binh từ Man City

MU dễ đón tân binh từ Man City

0

MU xúc tiến kế hoạch chiêu mộ Rayan Ait-Nouri từ đối thủ cùng thành phố Man City trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý