HLV De Zerbi nổi giận đuổi học trò khỏi sân tập

Trong tập mới nhất của loạt phim tài liệu về mùa giải đầu tiên của De Zerbi tại Marseille, khán giả được chứng kiến một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa chiến lược gia người Italy và học trò trẻ tuổi người Canada. Tình huống diễn ra khi Kone bị mất bóng trong buổi tập, khiến De Zerbi nổi giận và hét lớn: “Ôi trời ơi, khi tôi bảo phải giảm chạm, thì giảm chạm!”.

Không hài lòng với thái độ và màn thể hiện của Kone, De Zerbi lập tức ra lệnh: “Tôi không thể chơi kiểu đó, đi tắm đi! Về phòng thay đồ ngay, Isma, chúng ta là Olympique Marseille!”.

Sự việc không dừng lại ở đó. Khi Kone bước đi, De Zerbi tiếp tục lớn tiếng gọi theo: “Gọi cho người đại diện của cậu đi, gọi anh ta đến đây!” - lời lẽ đầy mỉa mai khiến tiền vệ 23 tuổi quay lại đối mặt, dẫn đến một màn đấu khẩu căng thẳng suýt vượt tầm kiểm soát. Các trợ lý và cầu thủ đã phải can thiệp để ngăn mọi chuyện đi xa hơn.

Chỉ vài tháng sau vụ việc, Kone bị đẩy sang Rennes theo dạng cho mượn - kết thúc sớm hành trình tại Marseille chỉ sau 8 lần ra sân. Hiện anh đã chuyển sang khoác áo Sassuolo tại Serie A.

Nói về Kone trong bộ phim tài liệu, De Zerbi không giấu được sự thất vọng: "Cậu ấy là một trong những cầu thủ có tiềm năng nhất ở Marseille, nhưng hành vi và phong độ thiếu nhất quán khiến cậu ấy không sẵn sàng để khoác áo đội bóng này. Một ngày chơi xuất sắc, hôm sau lại rớt phong độ - điều đó là không thể chấp nhận ở đẳng cấp này".

Giám đốc thể thao Medhi Benatia cũng thẳng thắn chia sẻ: “Isma không phải người xấu, nhưng tôi nghĩ cậu ấy không hiểu Marseille là gì. Đây không phải là bước đệm, đây là đỉnh cao. Cậu ấy đến từ Watford và có thể đã nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng. Chúng tôi nhắc nhở nhiều lần, nhưng không thấy sự thay đổi”.

Benatia kể lại khoảnh khắc đó: “Tôi ở rìa sân, chỉ nói: ‘Vào thay đồ, lát lên phòng tôi nói chuyện’. Tôi không trách ai cả, chỉ hỏi Isma một điều: tại sao quay lại? Với tôi, chuyện đó không nên xảy ra”.

Cảnh quay cũng cho thấy De Zerbi hỏi tiền đạo Jonathan Rowe về thái độ tập luyện của Kone. Rowe thừa nhận: “Đó là một trong những khoảnh khắc căng nhất mùa giải. Tôi không dám bình luận gì cả - chỉ sợ nói ra lại bị đuổi luôn”.

Kết thúc mùa giải, Kone có màn đáp trả nhẹ nhàng khi ghi bàn vào lưới chính Marseille trong trận Rennes thua 2-4. Dù vậy, tương lai của anh không còn ở sân Vélodrome. Sassuolo mượn Kone kèm điều khoản mua đứt - khép lại một giai đoạn ngắn ngủi nhưng đầy sóng gió tại Pháp.

De Zerbi sau đó thừa nhận: “Một vài cầu thủ có thể sốc với tình huống đó, nhưng tôi đã quen rồi. Sau 30 năm làm bóng đá, những chuyện như vậy là một phần của công việc”.

Từ vụ việc này, Marseille gửi đi một thông điệp rõ ràng: tài năng là chưa đủ - kỷ luật, tinh thần và sự sẵn sàng chiến đấu mới là thước đo giá trị thực sự trong môi trường bóng đá đỉnh cao.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.