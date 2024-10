HLV Al Nassr gia nhập đội vì Ronaldo

"Tôi luôn xem Cristiano là một nhà vô địch thực thụ", HLV người Italy nói hôm 30/10. "Có cậu ấy trong đội là một điều rất quan trọng. Tôi hào hứng và dễ dàng nhận lời mời làm việc tại CLB. Tôi tin rằng bản thân có thể làm tốt".

HLV Pioli cũng đánh giá cao tài năng của CR7. Theo cựu HLV AC Milan, siêu sao người Bồ Đào Nha có tinh thần làm việc tuyệt vời và luôn cố gắng thể hiện bản thân một cách tối đa trên sân cỏ.

Ông Pioli nhận việc tại Al Nassr hồi cuối tháng 9. Đôi bên ký kết hợp đồng đến năm 2026. Pioli là HLV thứ tư cập bến Al Nassr chỉ trong vòng 18 tháng. CLB Saudi Arabia đổ nhiều tiền chiêu mộ nhiều ngôi sao danh tiếng nhưng chưa có danh hiệu chính thức nào trong gần 2 năm qua.

Hôm 30/10, Al Nassr bị loại khỏi King's Cup sau thất bại 0-1 trước Al Taawoun. Ronaldo sút hỏng quả phạt đền ở phút 90+6, khiến đội nhà nhận thất bại cay đắng.

Trận thua này đánh dấu thất bại đầu tiên của HLV Pioli kể từ khi dẫn dắt Al Nassr. Cựu thuyền trưởng AC Milan thẳng thắn chia sẻ: “Về mặt kỹ thuật, chúng tôi chơi tốt, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Đội bóng cảm thấy thất vọng khi bị loại khỏi King's Cup, nhưng chúng tôi vẫn còn hai giải đấu để phấn đấu và sẽ nỗ lực cho những mục tiêu đó.”

Ở Saudi Pro League, Al Nassr hiện kém đội đầu bảng Al Hilal 6 điểm sau 8 vòng đấu, và họ cũng đang cạnh tranh tại vòng bảng AFC Champions League với 7 điểm sau 3 trận.

