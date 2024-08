Hình xăm Olympic được dỡ lệnh cấm

Khi tham dự Paralympic, các vận động viên cần che toàn bộ hình xăm. nếu để lộ biểu tượng 5 vòng tròn trên cơ thể, họ phải đối mặt với hình phạt từ Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC), có khả năng bị loại nếu để lộ biểu tượng 5 vòng tròn trên cơ thể.

Tuy nhiên trước thềm Thế vận hội dành cho người khuyết tật 2024, IPC đột ngột thông báo dỡ bỏ lệnh cấm này, song không đưa lời giải thích rõ ràng, theo The New York Times.

"Các vận động viên có hình xăm này không cần che chắn nữa", Craig Spence, Giám đốc truyền thông và thương hiệu IPC, cho biết.

Hình xăm biểu tượng Olympic làm giảm mức độ nhận diện thương hiệu Paralympic. Ảnh: The New York Times.

Lý do của lệnh cấm

Đối với vận động viên bơi lội người Mỹ Rudy Garcia-Tolson, quyết định này là điều đáng mừng. Kình ngư 35 tuổi từng phải dùng đến bút xoá Sharpie để loại bỏ hình xăm vòng tròn Olympic trong những năm gần đây.

Nhờ đó, anh có thể thi đấu và giành huy chương Paralympic 5 lần.

“Việc xăm logo Olympic trên cơ thể là cách chúng tôi ghi lại hành trình thi đấu. Điều này đặc biệt quan trọng với tôi. Các vận động viên Paralympic vốn có nhiều thứ để lo lắng rồi”, Rudy Garcia-Tolson nói.

Thế vận hội Paralympic là sân chơi thể thao lớn nhất thế giới dành cho các vận động viên khuyết tật. Sự kiện diễn ra 28/8-8/9 năm nay tại Paris (Pháp), quy tụ hơn 4.000 vận động viên ở 22 môn thể thao.

Trong nhiều thập kỷ, Olympic và Paralympic có mối quan hệ mật thiết với nhau. Bắt đầu từ Thế vận hội Seoul năm 1988, Paralympic được tổ chức cùng thành phố với Olympic.

Mặc dù có mối liên kết chặt chẽ, IPC và IOC là những tổ chức riêng biệt với đội ngũ nhân sự, điều lệ và logo khác nhau.

Đáng chú ý, logo của Paralympic không phải những vòng tròn giao nhau, mà là hình các lưỡi liềm màu đỏ, xanh lam và xanh lục, được gọi là Agitos (từ trong ngôn ngữ Latin, có ý nghĩa là “Tôi di chuyển”).

Do đó, những vận động viên sở hữu hình xăm biểu tượng Olympic bị cho là quảng cáo cho giải đấu khác. Những hình xăm này vì thế phải được che đi.

“Việc phô trương các vòng tròn Olympic gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến mức độ nhận diện thương hiệu Paralympic”, đại diện IPC chia sẻ với NBC Sports vào năm 2016.

VĐV phản đối quy định cấm hình xăm Olympic

Tuy nhiên, đối với nhiều vận động viên, các vòng tròn này không mang tính quảng cáo. Đó là biểu tượng cho sự nghiệp thi đấu đáng nhớ của họ.

Garcia-Tolson lần đầu tham gia Paralympic vào năm 2004, giành huy chương vàng đầu tiên tại Thế vận hội Athens. Sở hữu tình yêu đặc biệt đối với thể thao, anh đã xăm biểu tượng Olympic lên vai trái từ năm 16 tuổi.

“Đối với tôi, hình xăm đó là động lực để vươn đến Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Nó có ý nghĩa lớn lao”, Garcia-Tolson nói.

Khi IPC bắt đầu siết chặt việc quảng cáo cho Olympic vào năm 2012, vận động viên bơi lội này phải che chắn hình xăm trong tất cả cuộc thi. Dù bất bình với quy định trên, anh vẫn tuân thủ để tránh bị phát.

Đến Thế vận hội dành cho người khuyết tật Tokyo năm 2021, Garcia-Tolson gặp sự cố khi mực Sharpie bị trôi, để lộ biểu tượng Olympic trên vai anh. Sau khi nhận quyết định bị loại, kình ngư người Mỹ kháng cáo thành công và được phục hồi tư cách thi đấu.

Vận động viên này mong muốn trở lại Thế vận hội dành cho người khuyết tật vào năm 2028 tại Los Angeles (Mỹ). Nếu lệnh cấm được dỡ bỏ, anh có thể để cây bút Sharpie ở nhà.

