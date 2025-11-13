Hình ảnh tuyệt đẹp về loài cá thời tiền sử nổi lên mặt nước

Vùng biển Cornwall (Tây Nam nước Anh) ghi nhận hàng loạt hiện tượng sinh vật biển bất thường, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của cá Wreckfish.

Hình ảnh cá Wreckfish do thợ lặn Charles Hood ghi lại. Ảnh: Charles Hood.

Theo tờ The Mirror, mới đây, thợ lặn Charles Hood đã ghi được video đáng kinh ngạc về cá Wreckfish khổng lồ chỉ cách bờ biển Lamorna (Anh) vài dặm.

Wreckfish là loài cá tiền sử thường được tìm thấy ở vùng nước sâu, hiếm khi xuất hiện gần mặt nước. Nó có thể đạt kích thước 2 mét và tuổi thọ lên tới 100 năm.

Thợ lặn Hood, người có hơn 20 năm kinh nghiệm quay phim cá mập tại vùng biển Cornish, đã đối mặt trực tiếp với Wreckfish khi đang bơi cùng cá mập xanh.

"Chúng rất hiếm! Thỉnh thoảng ngư dân kéo được chúng ngoài khơi xa, nhưng nhìn thấy chúng bơi lơ lửng giữa cột nước hoặc gần mặt biển là vô cùng bất thường", Hood cho biết.

Cornwall đang là điểm nóng khi liên tục phát hiện bất thường động vật trong năm nay. Ngoài cá Wreckfish, vùng biển này còn phát hiện châu chấu, bọ ngựa và các loài sên biển có hình thù kỳ lạ.

Đầu năm nay, Aaron Meade, một ngư dân 39 tuổi từ Bodmin, cũng bắt được một con cá Mặt Trời (Mola mola) ở gần Padstow, một cảng cá trên bờ biển phía bắc Cornwall.

Mola mola là loài cá xương lớn nhất thế giới, có thể dài tới hơn 3,3 mét và nặng 2,5 tấn. "Tôi vẫn không thể tin được điều đó đã xảy ra", Meade nói về chiến lợi phẩm của mình.

Tuy nhiên, giới khoa học biển bày tỏ quan ngại về những lần xuất hiện bất thường này, cho rằng đó hệ quả trực tiếp của biến đổi khí hậu. Cụ thể, nhiệt độ nước biển thay đổi đang đẩy các loài sinh vật biển sâu, vốn luôn tránh vùng nước nông, phải di chuyển gần bờ để tìm kiếm điều kiện sống thích hợp.

Điều này cho thấy sự mất cân bằng lớn trong hệ sinh thái biển. Không chỉ làm gián đoạn ngành đánh bắt cá và du lịch địa phương, nó còn đe dọa chuỗi thức ăn.

Các nhà bảo tồn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan sát cẩn thận và quản lý để giữ cho các loài sinh vật biển quý hiếm tiếp tục phát triển. Các công cụ như camera theo dõi, chương trình gắn thẻ định vị và khảo sát chuyên dụng giúp các nhà khoa học thu thập dữ liệu để bảo vệ các khu vực biển, hỗ trợ các hoạt động đánh bắt cá bền vững và phục hồi môi trường sống địa phương.

Việc bảo vệ các loài như cá Wreckfish và cá Mặt Trời không chỉ giữ gìn đa dạng sinh học mà còn duy trì sự cân bằng của các hệ sinh thái ven biển, nơi sinh kế và nguồn cung thực phẩm cho địa phương.