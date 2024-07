Hình ảnh liếm vợt bóng bàn gây tranh cãi ở Trung Quốc

Người dùng mạng xã hội Trung Quốc đang phản ứng gay gắt với một đoạn phim quảng cáo dành cho Olympic Paris của Nike.

Hình ảnh gây chú ý trong quảng cáo của Nike.

Quảng cáo với tiêu đề "Am I A Bad Person?", có sự góp mặt của một số tên tuổi lớn trong làng thể thao, bao gồm LeBron James, Kobe Bryant, Serena Williams, Zheng Qinwen, Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe.

Tuy nhiên, giây thứ 6 của video xuất hiện hình ảnh một nữ diễn viên đóng vai vận động viên bóng bàn châu Á đang liếm vợt của mình, theo SCMP.

Cảnh tượng này đã khiến Nike trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên nền tảng mạng xã hội Weibo với các bài đăng, bình luận chỉ trích. Đoạn clip liếm vợt đã thu hút hơn 53 triệu lượt xem trên nền tảng. Hashtag liên quan đã thu hút 81 triệu lượt xem trên Sina.

"Hình ảnh liếm vợt bóng bàn có ý nghĩa gì? Người thực hiện quảng cáo này đã nghĩ gì khi quay cảnh này vậy?", một người dùng Internet bình luận. Những người khác cho rằng cảnh này được cố tình đưa vào để chọc giận khán giả và gây xôn xao dư luận.

Đây không phải lần đầu tiên quảng cáo của thương hiệu lớn gây tranh cãi ở Trung Quốc. Năm 2021, hãng xe Mercedes-Benz đã vướng vào tranh cãi về một quảng cáo có hình ảnh một người mẫu "nheo mắt".

Nike chưa phản hồi về tranh cãi mới nhất. Ngôi sao quần vợt Trung Quốc và từng được xếp hạng thứ 7 thế giới Zheng Qinwen cũng xuất hiện trong quảng cáo mới và một số quảng cáo khác phục vụ chiến dịch mùa hè của Nike, "Winning Isn’t for Everyone".

Trên trang web của công ty, một bức ảnh của Zheng được chia sẻ kèm theo câu trích dẫn: "There’s only one souvenir I want from Paris" (Tạm dịch: Chỉ có một món quà lưu niệm mà tôi muốn từ Paris).