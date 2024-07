Hình ảnh gương mặt của Mark Zuckerberg bất ngờ gây sốt

Trong một cuộc phỏng vấn, CEO Meta xuất hiện với làn da mặt hoàn toàn sẫm màu do cháy nắng, chỉ trừ vùng da quanh mắt.

Hình ảnh Mark Zuckerberg trong một cuộc phỏng vấn hôm 24/7.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 24/7 với nhà đầu tư Rowan Cheung, Mark Zuckerberg nói về việc Meta vừa phát hành mô hình AI Llama 3.1. CEO 40 tuổi hào hứng trình bày lý do sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử AI.

Tuy nhiên, cuộc nói chuyện lại viral trên mạng không phải vì nội dung mà bởi ngoại hình của Zuckerberg. Da mặt của tỷ phú công nghệ hoàn toàn bị cháy nắng, chỉ trừ vùng da quanh mắt.

"Gương mặt anh ấy thật kỳ lạ, có sao không vậy?", một người thắc mắc. Người khác suy đoán: "Chắc là anh ấy vừa mới đi lướt sóng về thôi".

Những người khác thậm chí so sánh Zuckerberg với nhân vật Waldo trong bộ sách giải đố nổi tiếng Where's Waldo? (hay Where's Wally?).

Trong khi đó, Matthew Ball, nhà phân tích và đầu tư suy đoán: "Những thứ đó đến từ Orion".

Orion là tên nội bộ của Meta dành cho một thiết bị thực tế tăng cường mới mà công ty đã đầu tư nghiên cứu trong thời gian dài với chi phí rất lớn.

Zuckerberg vẫn chưa giới thiệu Orion trước công chúng, nhưng gần đây đã nói nhiều về công nghệ này. Sản phẩm dường như là sự kết hợp giữa tai nghe Quest của công ty và phiên bản dày hơn, nặng hơn của kính râm Meta Ray-Ban phổ biến.

"Nó không phải là thứ thời trang nhất nhưng rất hữu ích", CEO nói.

Ngoại hình của Zuckerberg từng nhiều lần gây chú ý. Năm 2020, hình ảnh ông chủ Meta bôi rất nhiều kem chống nắng khi lướt sóng tại Hawaii đã trở thành meme (nội dung chế) nổi tiếng. Sau đó, ông thừa nhận mình bôi nhiều kem chống nắng như vậy để tránh cánh săn ảnh.

Năm 2015, The New York Times từng có một bài phân tích phong cách thời trang của tỷ phú Mark Zuckerberg với tiêu đề "The Men Powerful Enough to Wear the Same Thing Every Day" (tạm dịch: những người đàn ông đủ quyền lực mặc đồ giống nhau mỗi ngày). Khi được hỏi về lý do luôn mặc một kiểu áo thun, quần jeans và giày trong nhiều dịp khác nhau, Zuckerberg thời điểm đó trả lời rằng ông muốn đỡ tốn thời gian phân vân, lựa chọn và quyết định, nhất là trong lĩnh vực thời trang.

Thế nhưng, quan điểm của vị tỷ phú có vẻ đã thay đổi trong thời gian gần đây. Zuckerberg cũng quan tâm hơn đến thời trang. Ông bày tỏ hứng thú với một chiếc đồng hồ của con trai tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani, đổi áo khoác với CEO Nvidia Jensen Huang và còn thử phong cách của rapper Eminem.