Hình ảnh gây ngỡ ngàng của anh em sinh 3 nổi tiếng nhất Hàn Quốc

Nhiều năm kể từ khi rời chương trình "The Return Of Superman", anh em Daehan, Minguk, Manse đã lớn phổng phao, sở hữu chiều cao vượt trội.

Ngày 26/6, fanpage chương trình You Quiz On The Block của đài tvN (Hàn Quốc) chia sẻ đoạn video hậu trường ghi hình một trong những số mới nhất, dự kiến lên sóng trong tháng 7. Khách mời là diễn viên Song Il Kook và 3 cậu con trai: Daehan, Minguk, Manse. Đây cũng là lần đầu tiên 3 cậu bé xuất hiện trên sóng truyền hình kể từ thời điểm tham gia show The Return Of Superman cách đây 10 năm.

"Cùng với 'ông bố siêu nhân' Song Il Kook và những người cháu quốc dân, những cậu bé đã chữa lành trái tim của các cô, chú khắp thế giới, Daehan, Minguk và Manse đến với You Quiz!", chú thích của chương trình ghi.

Hình ảnh ba anh em sinh 3 cao lớn vượt trội, ngại ngùng tiến vào trường quay trong trang phục sơ mi, đeo cà vạt khiến hai MC sửng sốt. Ba cậu bé lớp 6 thậm chí cao hơn cả người dẫn chương trình Jo Seho (1,72 m), ngang ngửa Yoo Jae Suk (1,78 m), theo Koreaboo.

Daehan, Minguk, Manse cao trên 1,70 m khi mới học tiểu học. Ảnh cắt từ clip.

Nhiều khán giả đoán rằng chiều cao hiện tại của các cậu bé vào khoảng 1,75 m. Đoạn video của You Quiz On The Block nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả Hàn Quốc và người hâm mộ 3 cậu bé ở quốc tế với hơn 14.000 lượt tương tác, gấp nhiều lần các bài đăng khác.

"Mới lớp 6 đã cao như vậy rồi sao, các bé có đôi chân dài quá", "Đã nhiều năm rồi, tôi vẫn phân biệt được ai với ai, nhưng các bé lớn thật rồi", "Không thể tin là mấy đứa mới chỉ học tiểu học (bậc tiểu học ở Hàn Quốc tính đến lớp 6)" là những bình luận của dân mạng.

Hồi tháng 3, ba anh em nhà Song cũng từng lan truyền, hút hơn 1 triệu lượt xem trong chưa đầy 24 tiếng, trong video cảm ơn người hâm mộ nhân dịp sinh nhật. Các cậu bé được fan nhận xét vẫn giữ nhiều nét riêng trên gương mặt như hồi nhỏ song đều đã trổ mã, thừa hưởng chiều cao vượt trội của bố mẹ.

Ba anh em được yêu mến bởi vẻ ngoài dễ thương. Ảnh: KBS.

Diễn viên Song Il Kook và 3 cậu con trai sinh ba Daehan, Minguk, Manse trở thành hiện tượng ở Hàn Quốc và nhiều nước châu Á khi tham gia show thực tế về gia đình The Return Of Superman (tạm dịch: Siêu nhân trở lại) của đài KBS vào năm 2014. Tính cách dễ thương, tinh nghịch và háu ăn của 3 anh em khi đó đốn tim nhiều khán giả. Sau 2 năm, Daehan, Minguk, Manse rời chương trình, nhiều khán giả vẫn theo dõi, quan tâm cuộc sống của 3 anh em.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2020 về tương lai của các con, Song Il Kook cho biết 3 cậu bé bộc lộ những mối quan tâm riêng song mọi thứ vẫn khá mơ hồ. Daehan và Minguk thường nhắc tới ước mơ như trở thành nhà khoa học hay chiến lược gia, Manse nói rằng muốn làm chủ một tiệm bánh donut. Minguk cũng tỏ ra hứng thú khi thấy bố tập diễn xuất tại nhà.