Hình ảnh gây chú ý của thống đốc trẻ nhất Nhật Bản

Cuối tháng 3, Thống đốc tỉnh Fukui đến thăm Sabae Seiki, một doanh nghiệp sản xuất máy móc tại thị trấn Echizen. Tại đây, ông tìm hiểu mô hình làm việc linh hoạt, trong đó nhân viên có ba ngày nghỉ mỗi tuần và được hưởng chế độ nghỉ phép riêng nhằm cải thiện sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống. Chuyến thăm nằm trong nỗ lực tìm hiểu thực tế hoạt động của doanh nghiệp để xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp.