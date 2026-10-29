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Đời sống

Hình ảnh gây chú ý của thống đốc trẻ nhất Nhật Bản

  • Thứ năm, 29/10/2026 09:35 (GMT+7)
  • 09:35 29/10/2026

Thống đốc 36 tuổi Takato Ishida có nhiều hoạt động thúc đẩy tăng lương, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển tỉnh Fukui. Ở đời thường, ông có hình ảnh trẻ trung, gần gũi.

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Ngày 26/10, ông Takato Ishida - thống đốc trẻ tuổi nhất Nhật Bản - tiếp đại diện Liên đoàn Lao động Fukui, tổ chức đại diện cho người lao động trong tỉnh, để thảo luận về các đề xuất cho ngân sách năm tới. Bản kiến nghị gồm 17 nội dung, trong đó có hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giải quyết tình trạng thiếu nhân lực, thúc đẩy tăng lương bền vững và xây dựng cộng đồng có khả năng chống chịu tốt hơn trước thiên tai.
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Theo Fukui TV, Thống đốc Ishida cho biết chính quyền sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất. Về phòng chống thiên tai, ông nhấn mạnh việc kết hợp các giải pháp công trình với biện pháp quản lý lưu vực sông, dựa trên kết quả đánh giá thiệt hại do mưa lớn hồi tháng 8.
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Tháng 7 vừa qua, ông Ishida tham gia buổi đối thoại với 16 người trẻ, chủ yếu trong độ tuổi 20-30. Những vấn đề được đề cập gồm nhu cầu mở rộng không gian vui chơi trong nhà, cải thiện môi trường sống và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với cộng đồng để giải quyết tình trạng thiếu lao động.
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Cuối tháng 3, Thống đốc tỉnh Fukui đến thăm Sabae Seiki, một doanh nghiệp sản xuất máy móc tại thị trấn Echizen. Tại đây, ông tìm hiểu mô hình làm việc linh hoạt, trong đó nhân viên có ba ngày nghỉ mỗi tuần và được hưởng chế độ nghỉ phép riêng nhằm cải thiện sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống. Chuyến thăm nằm trong nỗ lực tìm hiểu thực tế hoạt động của doanh nghiệp để xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp.
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Bên cạnh các hoạt động điều hành, ông Ishida còn thu hút sự quan tâm nhờ ngoại hình trẻ trung và hình ảnh gần gũi. Những hình ảnh ông tham gia hoạt động công vụ, trong đó có trải nghiệm kiếm đạo, nhận được nhiều bình luận tích cực. Sự chú ý dành cho ông cũng đi kèm kỳ vọng về những thay đổi cụ thể tại địa phương.
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Ông Takato Ishida sinh năm 1990 tại Fukui. Trước khi tham gia tranh cử thống đốc, ông làm việc tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản, từng công tác tại Zambia và Australia. Kinh nghiệm ngoại giao được kỳ vọng giúp ông mở rộng quan hệ quốc tế và tìm kiếm cơ hội phát triển cho địa phương.
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Ngày 25/1, ông Ishida giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc Fukui với tư cách ứng viên độc lập, vượt qua hai đối thủ. Ông nhận được 134.620 phiếu, hơn đối thủ gần nhất 4.330 phiếu, qua đó trở thành thống đốc đương nhiệm trẻ nhất Nhật Bản tại thời điểm đắc cử. Về học vấn, ông có hai bằng cử nhân ngành Truyền thông Quốc tế tại Đại học Kansai Gaidai và ngành Quốc tế học ở Đại học Pacific. Thống đốc 36 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ khoa học về Đối ngoại tại Đại học Georgetown (Mỹ) năm 2018.

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Hoàng Hoàng

Ảnh: @Ishida.Takato/Instagram

Thống đốc trẻ nhất Nhật Bản thống đốc Takato Ishida ngoại hình

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