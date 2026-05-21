HIEUTHUHAI mang sân khấu bùng nổ trở lại Omachi Debut 2026

HIEUTHUHAI trở lại sân khấu Omachi Debut 2026 cùng đại lễ hội “Xứ sở Tam Hoa” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi quy tụ màn diễu hành quy mô lớn và trải nghiệm nghệ thuật cho giới trẻ.

Sau màn ra mắt gây bùng nổ vào năm 2025 với hàng chục nghìn người tham dự trực tiếp tại đại lộ Lê Lợi, Omachi Debut chính thức trở lại vào tối thứ bảy ngày 23/5 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Năm nay, lễ hội tiếp tục được nâng tầm với chủ đề: Xứ sở Tam Hoa.

Điểm nhấn của Omachi Debut 2026 là màn đại diễu hành trên sân khấu ngoài trời dài 250 m ngay giữa lòng trung tâm thành phố. Những “sứ giả thiên nhiên” khổng lồ cao gần 10 m - từ chim chích bông, ong mật đến chuồn chuồn - mang theo dải hoa rực rỡ, kiến tạo nên một thế giới tự nhiên thần kỳ ngay giữa Nguyễn Huệ.

Omachi Debut tiếp tục theo đuổi mô hình lễ hội công bố sản phẩm kết hợp âm nhạc và trải nghiệm giải trí dành cho giới trẻ.

Đồng hành cùng đoàn diễu hành là 350 Tiên Hoa với trang phục lễ hội rực rỡ, lấy cảm hứng từ ba loài hoa đặc trưng của Xứ Sở Tam Hoa. Sự kết hợp giữa nghệ thuật thị giác, vũ đạo đồng bộ và hiệu ứng ánh sáng hoành tráng hứa hẹn biến đêm diễu hành thành một trải nghiệm không thể quên - nơi khán giả được hóa thân thành lữ khách lạc vào xứ sở thiên nhiên kỳ ảo với đầy đủ sắc - hương - vị.

Tiếp nối thành công của năm 2025, HIEUTHUHAI - gương mặt đại diện thương hiệu Omachi - tiếp tục đồng hành cùng Omachi Debut 2026. Nam nghệ sĩ sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ giữa khung cảnh đại lễ hội với âm nhạc sôi động, vũ đạo bắt mắt và hiệu ứng sân khấu quy mô lớn.

Omachi Debut đang dần khẳng định vị thế như một lễ hội văn hóa thường niên - nơi mỗi dịp công bố sản phẩm mới đều được nâng tầm thành một trải nghiệm nghệ thuật và giải trí quy mô lớn dành cho thế hệ trẻ. Nếu Omachi Debut 2025 đánh dấu màn ra mắt đình đám của Omachi Quán Xá Châu Á thì năm 2026, thương hiệu tiếp tục tạo sức hút bí ẩn khi chưa tiết lộ “siêu phẩm” sẽ trình làng vào đêm 23/5. Chuỗi sự kiện thường niên khẳng định thêm cho chiến lược “Chọn Omachi - Chọn đổi mới” mà thương hiệu đang theo đuổi.

Sự kiện mở cửa miễn phí cho tất cả người tham gia. Đây là dịp để mọi người hòa mình vào không khí lễ hội sôi động, thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc và cùng chờ đón màn công bố sản phẩm mới nhất từ Omachi.