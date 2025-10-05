HIEUTHUHAI 'flex' tài lẻ cùng Gemini Live trên Galaxy A56 5G

Loạt clip flexing tài lẻ làm ảo thuật và đan len của HIEUTHUHAI không chỉ thu hút sự chú ý của SUNDAYs mà còn tạo nên trào lưu nâng cấp bản thân với Gemini Live trên Galaxy A56 5G.

Chủ đề được SUNDAYs bàn tán rôm rả nhất những ngày gần đây có lẽ là màn khoe tài lẻ bất ngờ từ HIEUTHUHAI. Với 2 video làm ảo thuật và đan len, anh chàng đã khiến người hâm mộ bất ngờ trước những tài năng chưa từng bật mí trước đó.

Khám phá tài lẻ của HIEUTHUHAI

Ngay sau khi đăng tải, 2 clip nhanh chóng thu hút hơn 20 triệu lượt xem trên tất cả nền tảng cùng hàng trăm lượt bình luận từ người hâm mộ, với đủ trạng thái cảm xúc từ bất ngờ đến thích thú. Điều đó cho thấy sức hút mạnh mẽ của các nội dung đặc biệt này.

Thay vì phải đăng ký lớp học hoặc tìm tòi theo cách truyền thống, nam ca sĩ sử dụng chính trợ lý thông thái Gemini Live trên điện thoại để lên ý tưởng độc đáo cho buổi biểu diễn trong thời gian thần tốc. Trong video làm ảo thuật, khi được HIEUTHUHAI yêu cầu gợi ý một món quà bất ngờ cho SUNDAYs, Gemini Live trên Galaxy A56 5G đã đề xuất ngay tiết mục ảo thuật với vẹt. Hiệu ứng thị giác trên sân khấu chắc chắn sẽ tạo bất ngờ lớn và thu hút người hâm mộ. Không chỉ hướng dẫn chuẩn bị đạo cụ, Gemini Live còn có thể điều chỉnh từng thao tác thực hiện khi HIEUTHUHAI chia sẻ camera trực tiếp.

Màn ảo thuật với vẹt và khoe tài móc len cùng Gemini Live trên Galaxy A56 5G của HIEUTHUHAI nhận được sự yêu thích mạnh mẽ.

Điều tương tự cũng diễn ra với clip đan móc len. Khi chia sẻ camera, Gemini Live như có thêm đôi mắt để nhìn toàn cảnh thực tế, từ đó hướng dẫn HIEUTHUHAI làm đúng các kỹ thuật như luồn kim, kéo len, móc mối bính, móc mối đơn… Nhờ đó, ngay cả khi không có kinh nghiệm đan len, HIEUTHUHAI vẫn vượt qua thử thách này trong thời gian ngắn. Hàng loạt bình luận thích thú từ SUNDAYs như: “Dữ dội, nay Hiếu yêu biết làm ảo thuật rồi”, “HIEUTHUHAI biểu cảm quá là hợp với Gemini Live, hợp tác ăn ý”, “Gemini Live trung thực quá, Galaxy A56 5G đã khám phá ra tài móc len của HIEUTHUHAI rồi”… cho thấy các nội dung liên quan đến kỹ năng sống này đang được hưởng ứng mạnh mẽ.

Nhiều bình luận tích cực được người dùng dành tặng HIEUTHUHAI và Gemini Live trên Galaxy A56 5G.

Gen Z nâng cấp kỹ năng cùng Galaxy A56 5G

Sự thú vị và hữu ích trong các clip học kỹ năng mới của HIEUTHUHAI đã truyền cảm hứng để nhiều người trẻ bắt tay vào việc khai phá tiềm năng bản thân. Không ít Gen Z đã tận dụng chính Gemini Live trên Galaxy A56 5G để học thêm mẹo vặt, kỹ năng hay những bộ môn mà mình yêu thích hoàn toàn miễn phí. Ví dụ, cô nàng Tiên Lý đã thành công trong việc nâng cấp trình độ tiếng Anh với Gemini Live, khắc phục điểm yếu của bản thân trước đi phỏng vấn xin việc. Tiên chia sẻ: “Hồi đi học, tôi học đều các môn rồi, nhưng điểm yếu của tôi chính là tiếng Anh. Học hoài mà tôi vẫn thấy run khi nói chuyện, đi du lịch cũng không dám bắt chuyện với người nước ngoài. Sẵn đây, tôi bắt đầu thử thách cải thiện tiếng Anh 30 ngày cùng Gemini Live”. Trợ lý thông thái trên Galaxy A56 5G đã hướng dẫn Tiên luyện đọc các từ vựng mới, luyện nghe với các bài hát tiếng Anh cũng như đóng vai người bản xứ để trò chuyện cùng cô nàng.

Anh chàng Tom (chủ kênh TikTok Tom ở Penthouse) cũng tâm đắc với các clip của HIEUTHUHAI. Qua sự gợi ý của Gemini Live trên Galaxy A56 5G, Tom quyết định nâng cấp nhà tắm bằng các bức tranh treo tường handmade độc đáo. Từ việc hướng dẫn chọn màu tranh đến gợi ý vật liệu phù hợp với phòng tắm… đều được trợ lý này tư vấn kỹ lưỡng, chu đáo. Ngay cả khi không có đủ gỗ để làm tranh như hướng dẫn trước đó, Tom vẫn có thể chia sẻ camera để Gemini Live thẩm định qua về tấm formex của mình. Cuối cùng, sau khi được Gemini Live “duyệt” qua về khả năng chống nước, Tom đã làm xong bức tranh với các nguyên liệu sẵn có.

Nhờ sự giúp sức của Gemini Live trên Galaxy A56 5G, các bạn trẻ được hướng dẫn nhiều kỹ năng, mẹo vặt.

Hay như câu chuyện của Bỉn (chủ kênh Tiktok myhanh_sea22) cũng đã làm thành công món bánh cupcake với sự tư vấn tận tình từ Gemini Live. Trợ lý này thậm chí còn giúp cô nàng chọn được thiết bị và chế độ nướng bánh phù hợp giữa nhiều dụng cụ nấu nướng đang có trong bếp.

Ngoài hướng dẫn kỹ năng, mẹo vặt, Gemini Live cũng có thể gợi ý, truyền cảm hứng cho các nhà sáng tạo nội dung thực hiện tốt video của mình. Câu chuyện của Mue (chủ kênh TikTok hahimue) là ví dụ. Trong lúc bí ý tưởng về nội dung vlog hàng ngày, cô được Gemini Live trên Galaxy A56 5G mách nhỏ nguyên một danh sách hoạt động thú vị cho ngày thứ bảy như tập thể dục, chuẩn bị bữa sáng, chụp hình, đi concert… Nhờ đó, không chỉ tạo được nội dung hấp dẫn, bản thân Mue cũng có cho mình những trải nghiệm đáng nhớ.

Hiện sức nóng từ các video khoe tài lẻ của HIEUTHUHAI vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kéo theo “cơn sốt” nâng cấp kỹ năng cùng Gemini Live trong cộng đồng người trẻ. Galaxy A56 5G vì thế cũng dần vượt khỏi khuôn khổ của một thiết bị liên lạc để trở thành bạn đồng hành phát triển bản thân và hướng đến phiên bản tốt hơn của Gen Z hiện đại.