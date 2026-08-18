'Hiểu hết về tâm lý học': Giải mã tâm trí con người

Tâm lý học có nhiều trường phái, học thuyết lý giải con người. “Hiểu hết về tâm lý học” giới thiệu cách tiếp cận ấy cùng các rối loạn tâm lý, trị liệu và ứng dụng trong đời sống.

Để chuẩn bị cho 30 triệu thanh niên Việt nền tảng tri thức đúng đắn và toàn diện, tạo nên sức mạnh tri thức, từ đó chuyển hóa thành sức mạnh vật chất, thể chất để khởi chí - lập thân - khởi nghiệp giúp quốc gia giàu mạnh và trường tồn. Chuyên mục “Hành trình từ trái tim” của Trung Nguyên Legend sẽ tiếp tục khởi đăng các loạt bài viết giới thiệu các cuốn sách quý trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời. Sức mạnh của một quốc gia không phải phụ thuộc vào diện tích lớn nhỏ, không phải phụ thuộc vào dân số ít nhiều, không phải phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên nhiều hay ít... mà sự hùng mạnh của một quốc gia phụ thuộc vào 3 thành tố căn bản: Độ lớn của khát vọng - chí hướng quốc gia, trí huệ - sự minh triết của quốc gia, sự đoàn kết toàn diện của quốc gia. “Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng hơn 14 năm qua, đến nay đã có sự đồng hành của Bộ Quốc phòng - Quân chủng Hải quân, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch… cùng nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, các nhân vật ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực trong nước và quốc tế cùng các cơ quan, đơn vị truyền thông. “Hành trình từ trái tim” nhằm kiến tạo khát vọng lớn, chí hướng vĩ đại cho thế hệ thanh niên Việt Nam, nhằm cung cấp nền tảng tri thức đúng đắn và hiểu biết toàn diện cho 30 triệu thanh niên Việt thông qua việc trao tặng hàng chục triệu cuốn sách quý của Tủ sách Nền tảng Đổi đời - Tủ sách hợp nhất tinh hoa của nhân loại do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ, tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng nghìn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. Tủ sách thấm đẫm tư duy biện chứng, tuần hoàn liên thông từ lập thuyết đến thực hành, hợp nhất tinh hoa của toàn nhân loại: Huyền học, Triết học, Khoa học, Chính trị học, Kinh tài học, Tâm lý học, Xã hội học, Đạo đức học, Nghệ thuật - Mỹ học, Âm thanh - Ngôn ngữ học, Y học và Võ học. Để từ đó, các thế hệ thanh niên Việt cùng nhau nỗ lực học tập không ngừng nghỉ, cùng nhau nỗ lực luyện rèn, chuyển hóa từ sức mạnh tri thức, sức mạnh tinh thần thành sức mạnh thể chất, sức mạnh vật chất để tạo nên một dân tộc vĩ đại và trường tồn. Vậy nên chúng ta rất cần tình thương của nhau, động viên nhau, là chỗ dựa đáng tin cậy cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi sự khác biệt, mọi sự bất đồng, hận thù trong quá khứ - nếu có, vượt qua những điều riêng tư, lẽ bình thường để cùng nhau nung rèn chí lớn, cùng nhau truy cầu và chia sẻ ánh sáng tri thức cho nhau và cho toàn nhân loại, vượt qua mọi xung đột, mọi nguy cơ và thảm họa - dù là thiên tai hay nhân tạo để cùng kiến tạo một nền văn minh tiến bộ mới, bền vững hơn, thịnh vượng hơn, nhân văn hơn, hạnh phúc hơn cho mình và cho toàn thế giới. Vậy nên chúng ta rất cần tình thương của nhau, động viên nhau, là chỗ dựa đáng tin cậy cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi sự khác biệt, mọi sự bất đồng, hận thù trong quá khứ - nếu có, vượt qua những điều riêng tư, lẽ bình thường để cùng nhau nung rèn chí lớn, cùng nhau truy cầu và chia sẻ ánh sáng tri thức cho nhau và cho toàn nhân loại, vượt qua mọi xung đột, mọi nguy cơ và thảm họa - dù là thiên tai hay nhân tạo để cùng kiến tạo một nền văn minh tiến bộ mới, bền vững hơn, thịnh vượng hơn, nhân văn hơn, hạnh phúc hơn cho mình và cho toàn thế giới.

Những nền tảng tạo nên khoa học về tâm trí

Xuất bản lần đầu tại Anh năm 2018, How Psychology Works (Hiểu hết về tâm lý học) được nhà xuất bản Dorling Kindersley (DK) biên soạn với sự tham gia của các học giả, nhà tâm lý học và chuyên gia trị liệu. Được xây dựng như một tài liệu nhập môn, cuốn sách trình bày những kiến thức nền tảng của tâm lý học, đồng thời mở rộng sang các vấn đề gắn với đời sống tinh thần. Sơ đồ, hình ảnh, những phần giải thích ngắn được sử dụng xuyên suốt, giúp các khái niệm và thuật ngữ chuyên môn trở nên dễ tiếp cận hơn.

Cuốn sách gồm 4 phần: Tâm lý học là gì?, Các rối loạn tâm lý, Các liệu pháp trị liệu chữa lành, Tâm lý học trong thế giới thực. Phần đầu giới thiệu tâm lý học như một ngành khoa học nghiên cứu tâm trí và hành vi con người. Những câu hỏi về bản chất con người đã được đặt ra từ thời cổ đại, song tâm lý học chỉ trở thành một ngành khoa học độc lập trong khoảng 150 năm qua. Năm trường phái tư tưởng lớn cũng được giới thiệu, cho thấy những cách tiếp cận khác nhau trong việc tìm hiểu tâm trí và hành vi.

Phân tâm học của Sigmund Freud tập trung vào vô thức và những xung đột nội tâm; chủ nghĩa hành vi của B.F. Skinner nhấn mạnh hành vi có thể quan sát và tác động của môi trường; tâm lý học nhân bản đề cao trải nghiệm và khả năng phát triển của cá nhân. Tâm lý học nhận thức tập trung vào các quá trình như suy nghĩ, trí nhớ, chú ý và xử lý thông tin; trong khi tâm lý sinh học lý giải các hiện tượng tâm lý dựa trên hoạt động của não bộ, hệ thần kinh và yếu tố di truyền. Mỗi trường phái được đặt trong bối cảnh ra đời cùng những luận điểm, đóng góp và giới hạn riêng, giúp người đọc hình dung vì sao tâm lý học có nhiều cách tiếp cận khác nhau khi lý giải con người.

Cơ sở sinh học của tâm lý cũng là một phần quan trọng trong cuốn sách, tập trung vào hoạt động của não bộ, trí nhớ và cảm xúc. Người đọc có thể tìm hiểu cách các tế bào thần kinh truyền thông tin, vai trò của các chất dẫn truyền thần kinh và chức năng của những vùng não khác nhau. Trí nhớ được tìm hiểu qua quá trình hình thành, lưu giữ và mã hóa ký ức; cảm xúc được đặt trong mối liên hệ với quá trình hình thành và xử lý của não bộ.

Khi tâm lý học bước vào đời sống thường nhật

Tâm lý học không chỉ tìm hiểu cách tâm trí vận hành, mà còn xem xét những yếu tố có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của con người. Hiểu hết về tâm lý học đề cập đến một số rối loạn tâm lý như trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, rối loạn lo âu, các chứng ám sợ và ám ảnh cưỡng chế, cùng một số rối loạn phát triển thần kinh như tăng động giảm chú ý, rối loạn phổ tự kỷ.

Cuốn sách cũng nhấn mạnh sự thận trọng khi đánh giá và chẩn đoán các vấn đề tâm lý. Một biểu hiện riêng lẻ chưa đủ để xác định một rối loạn tâm lý, bởi sức khỏe tâm thần có thể chịu ảnh hưởng đồng thời từ đặc điểm sinh học, di truyền, trải nghiệm cá nhân, môi trường sống và các mối quan hệ. Vì vậy, những vấn đề tâm lý cần được nhìn nhận trong hoàn cảnh cụ thể của mỗi người, dựa trên tổng thể các biểu hiện và nhiều yếu tố liên quan.

Những hướng tiếp cận phổ biến trong trị liệu cũng được trình bày, gồm trị liệu nhận thức - hành vi, phân tâm học, trị liệu nhân bản, trị liệu gia đình và các phương pháp sinh học. Mỗi phương pháp dựa trên những cơ sở lý thuyết và quan điểm khác nhau về tâm lý con người, đồng thời có cách thức ứng dụng riêng. Không có một phương pháp trị liệu tâm lý phù hợp mọi trường hợp; hình thức hỗ trợ cần được lựa chọn dựa trên vấn đề cụ thể, đặc điểm của từng cá nhân và đánh giá của người có chuyên môn.

Ở phần cuối, Hiểu hết về tâm lý học mở rộng sang những vấn đề gần gũi trong đời sống cá nhân như bản sắc, quá trình hình thành tính cách, nhu cầu tự hoàn thiện, sự gắn bó và tình yêu. Các chủ đề này được xem xét dưới góc độ tâm lý học, tập trung vào nhận thức của mỗi người về bản thân và quá trình hình thành, duy trì các mối quan hệ.

Tâm lý học cũng được ứng dụng trong nhiều môi trường như trường học, nơi làm việc và đời sống xã hội. Sách đề cập đến các lĩnh vực giáo dục, công việc, tư pháp, chính trị, tiêu dùng và thể thao. Chẳng hạn, những hiểu biết về sự chú ý và khả năng xử lý thông tin được vận dụng trong thiết kế môi trường làm việc; trong khi nghiên cứu về trí nhớ góp phần đánh giá độ tin cậy của lời khai nhân chứng.

Với cách trình bày cô đọng, trực quan cùng hệ thống sơ đồ và hình ảnh, Hiểu hết về tâm lý học giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về các trường phái tâm lý học, vấn đề sức khỏe tâm thần, trị liệu và ứng dụng trong đời sống. Cuốn sách cung cấp nền tảng cần thiết cho những ai muốn bắt đầu tìm hiểu tâm lý học trước khi đi sâu vào từng chủ đề.

Hiểu hết về tâm lý học là một trong những tác phẩm được Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn vào Tủ sách Nền tảng Đổi đời, gồm 12 lĩnh vực nền tảng của đời sống, hướng đến việc tiếp cận và ứng dụng những tinh hoa tri thức nhân loại.

Tủ sách "Nền tảng đổi đời" hợp nhất tinh hoa tri thức toàn nhân loại bao gồm hơn 100 đầu sách quý được Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, từ hàng nghìn tấm gương vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. Tủ sách "Nền tảng đổi đời" cung cấp kiến thức, giúp học hỏi về 12 lĩnh vực căn cốt nhất của đời sống bao gồm Huyền học, Triết học, Khoa học, Chính trị học, Kinh tài học, Tâm lý học, Xã hội học, Đạo đức học, Nghệ thuật - Mỹ học, Âm thanh - Ngôn ngữ học, Y học và Võ học nhằm khuyến khích việc học hỏi, tiếp thu và ứng dụng tinh hoa tri thức nhân loại. Từ đó, chuyển hóa sức mạnh tri thức thành sức mạnh vật chất, sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần giúp mỗi cá nhân và quốc gia rút ngắn con đường đi đến thành công và hạnh phúc đích thực. Một dân tộc vĩ đại là dân tộc biết thượng tôn và tôn thờ tri thức, khao khát truy cầu và sẻ chia chân lý. Tri thức là ánh sáng, là sức mạnh của dân tộc. Tri thức là ánh sáng, là sức mạnh của dân tộc.

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