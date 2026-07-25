Trung Nguyên Legend - cà phê của ngoại giao văn hóa

Ngày 25/7, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend vinh dự đón đoàn Tổng lãnh sự tại TP.HCM đến trải nghiệm văn hóa cà phê Việt Nam trong chương trình "Dạo bước để hiểu về Thành phố".

"Dạo bước để hiểu về Thành phố - Diplomatic Walking Tours: Where Every Step Tells the City's Story"là chương trình đầu tiên của mô hình ngoại giao văn hóa trải nghiệm do Sở Ngoại vụ TP.HCM triển khai nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ đưa lãnh sự đoàn và bạn bè quốc tế trực tiếp khám phá lịch sử, văn hóa, kiến trúc và khát vọng phát triển của thành phố.

Trung Nguyên Legend - không gian cà phê văn hóa ngoại giao

Trong hành trình trải nghiệm các công trình biểu tượng của TP.HCM như Hội trường Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, Nhà hát thành phố, trụ sở Ủy ban nhân dân TP.HCM và Công viên Bến Bạch Đằng, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend (68 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn) được lựa chọn là “điểm đến” đặc biệt trong hành trình để trải nghiệm văn hóa cà phê Việt Nam giàu bản sắc.

Ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ, Trưởng đoàn Lãnh sự tại TP.HCM (mặc áo xanh) và đại diện các tổng lãnh sự quán ấn tượng với bộ thưởng lãm Thiền Cà Phê mang dấu ấn văn hóa, tinh thần cà phê Việt Nam.

Trong không gian cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật hội tụ tinh hoa 3 nền văn minh cà phê thế giới Ottoman - Roman - Thiền đặc trưng của Trung Nguyên Legend, các khách mời lãnh sự đoàn cùng trải nghiệm bộ thưởng lãm Thiền Cà Phê mang đậm dấu ấn văn hóa, tinh thần và triết lý cà phê Việt Nam. Không chỉ mang đến những cảm nhận sâu sắc hơn về chiều sâu văn hóa và tinh thần cà phê Việt Nam với bộ thưởng lãm Thiền Cà Phê, Trung Nguyên Legend còn để lại ấn tượng với đại biểu quốc tế qua ly cà phê sữa đá và bánh mì giòn - biểu tượng ẩm thực đặc biệt của Việt Nam. Tại chương trình, ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ, Trưởng đoàn Lãnh sự tại TP.HCM, chia sẻ “trải nghiệm Thiền Cà Phê đã làm bừng tỉnh các giác quan” và cho rằng “cà phê không chỉ giữ vai trò quan trọng trong đời sống người Việt mà còn là giá trị văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới”.

Bà Mosonyi Zsófia, Tùy viên Kinh tế và Thương mại Hungary (trái), và ông Nguyen Dang Peter, trợ lý Tổng lãnh sự Hungary tại TP.HCM (phải), thích thú trải nghiệm bộ đôi ly cà phê sữa đá Trung Nguyên Legend và bánh mì giòn tại Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend trong chương trình "Dạo bước để hiểu về thành phố".

Được chọn đồng hành trong chương trình ngoại giao văn hóa "Dạo bước để hiểu về thành phố", hệ thống không gian của Trung Nguyên Legend tiếp tục khẳng định giá trị không gian trải nghiệm văn hóa - lối sống giàu bản sắc, góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa, kết nối cộng đồng từ Việt Nam đến quốc tế.

Hệ thống quán của Trung Nguyên Legend được đánh giá là điểm đến quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam trên toàn cầu, “mang đến trải nghiệm toàn diện dành cho những ai yêu thích cà phê”, theo đánh giá của chuyên trang ẩm thực Eater Portland (Mỹ).

Đến nay, với hơn 1.000 không gian tại Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ và đang tiếp tục mở rộng tới Australia, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga cùng nhiều quốc gia tại khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu… hệ thống quán Trung Nguyên Legend đang trở thành những "điểm đến cà phê" đặc sắc, mang đến trải nghiệm toàn diện về văn hóa cà phê Việt Nam.

Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend được chuyên trang kinh tế Business Weekly Taiwan giới thiệu là mô hình “trải nghiệm cà phê - văn hóa - lối sống”, nơi lan tỏa giá trị và triết lý, văn hóa cà phê độc đáo từ Việt Nam ra thế giới.

Tháng 4/2026, mô hình Trung Nguyên Legend, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee tiếp tục được vinh danh "Top 5 thương hiệu mạnh ASEAN 2026" tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN, khẳng định những giá trị "Chất lượng - Chuẩn mực - Bền vững - Truyền cảm hứng" trên hành trình lan tỏa văn hóa cà phê Việt Nam trên toàn cầu.

Làng cà phê Trung Nguyên tại thủ phủ Buôn Ma Thuột là “không gian trải nghiệm cà phê đặc sắc với kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Tây Nguyên”, theo National Geographic.

Trong đó, các không gian văn hóa như: Cà phê Thứ Bảy - nơi được British Council đánh giá là không gian văn hóa sáng tạo và là “trung tâm xã hội quan trọng”, theo Financial Times, Mỹ; Làng cà phê Trung Nguyên - “không gian trải nghiệm cà phê đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Tây Nguyên”, theo nhận định của tạp chí Mỹ National Geographic… trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc, nơi kết nối tri thức, nghệ thuật, góp phần lan tỏa giá trị đặc sắc của văn hóa cà phê Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Bảo tàng Thế giới Cà phê được National Geographic giới thiệu tới độc giả toàn cầu như một điểm đến đặc sắc “thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn”.

Đặc biệt, Bảo tàng Thế giới Cà phê - công trình biểu tượng của ngành cà phê Việt Nam - đã được nhiều hãng truyền thông và tạp chí quốc tế uy tín vinh danh. Theo Tạp chí Mỹ National Geographic, đây là nơi "du khách có thể đắm chìm trong văn hóa cà phê" và "thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn", và là "Bảo tàng sống lớn nhất, sống động và độc đáo nhất" theo đánh giá của hãng thông tấn AP. Trước đó, tạp chí du lịch hàng đầu của Anh Wanderlust cũng bình chọn Bảo tàng Thế giới Cà phê là "một trong 19 điểm đến tốt nhất phải đến khi tới Việt Nam".

Các người đẹp, Hoa hậu Hòa bình quốc tế tìm hiểu lịch sử các nền văn minh cà phê tiêu biểu thế giới tại Bảo tàng Thế giới Cà phê.

Với hơn 10.000 hiện vật về cà phê với những câu chuyện thú vị, các triển lãm chuyên đề cùng những hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật ba văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền, Bảo tàng Thế giới Cà phê đã đón hơn 5 triệu lượt khách từ hơn 20 quốc gia, và là không gian đón tiếp các đoàn ngoại giao, đại sứ, tổng lãnh sự, chính khách quốc tế khi đến Buôn Ma Thuột tìm hiểu văn hóa cà phê Việt Nam.

Các đại sứ, khách quốc tế khám phá Bảo tàng Thế giới Cà phê - công trình biểu tượng của Buôn Ma Thuột được mệnh danh là “Điểm đến của cà phê thế giới”.

Đồng thời, không gian của Trung Nguyên Legend nhiều lần được chọn làm điểm đến trải nghiệm văn hóa cà phê Việt Nam của các đoàn ngoại giao, đại sứ, tổng lãnh sự và tổ chức quốc tế. Nổi bật, trong chuyến thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Séc vào tháng 11/2025, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đã trải nghiệm văn hóa cà phê Việt Nam tại không gian Trung Nguyên Legend (12 Alexandre de Rhodes, phường Sài Gòn, TP.HCM). Trước đó, cựu Tổng Lãnh sự Italy tại TP.HCM Enrico Padula đã trải nghiệm 3 nền văn minh cà phê tại không gian Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend (80 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM) và đánh giá cao cách Trung Nguyên Legend kết hợp cà phê và thiền để sáng tạo nên phong cách thưởng lãm, lối sống mới, sâu sắc nhưng gần gũi với bạn bè quốc tế.

Trung Nguyên Legend - quà tặng ngoại giao văn hóa

Cùng chuỗi “không gian cà phê mang đậm bản sắc, văn hóa của Việt Nam ra toàn cầu” mở ra không gian giao lưu, đối thoại và kết nối giữa các nền văn hóa, Trung Nguyên Legend không ngừng sáng tạo hệ sản phẩm cà phê ngon, mang nguồn năng lượng tỉnh thức và dấu ấn văn hóa, tinh thần Việt Nam.

Sản phẩm cà phê của Trung Nguyên Legend được chọn phục vụ trong nhiều sự kiện quốc gia, quốc tế và là món quà “ngoại giao cà phê” kết nối văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới.

Nhiều năm qua, Trung Nguyên Legend luôn được lựa chọn làm thương hiệu cà phê đại diện phục vụ các hội nghị thượng đỉnh toàn cầu như APEC, ASEM, ASEAN, WEF, AFF… trở thành “đại sứ ngoại giao” kết nối văn hóa Việt Nam với quốc tế. Trung Nguyên Legend còn là thương hiệu cà phê duy nhất được chọn cung ứng, phục vụ tại các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa mang tầm vóc quốc gia và quốc tế như Đại hội Đảng toàn quốc, các kỳ họp Quốc hội, các chương trình đồng hành Bộ Quốc phòng… cũng như hiện diện trên các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Điều này góp phần khẳng định, nâng tầm giá trị thương hiệu cà phê Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Cà phê Trung Nguyên Legend đồng hành các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam lan tỏa tinh thần phụng sự, kết nối cộng đồng tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.

Song song đó, trong các hoạt động đối ngoại cấp cao và giao lưu quốc tế của các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, giới tinh hoa, tri thức, các sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend cũng luôn được ưu tiên lựa chọn làm món quà ngoại giao, gửi tặng nguyên thủ quốc gia, chính khách, bạn bè quốc tế nhằm lan tỏa tinh thần sáng tạo, tỉnh thức, kết nối hữu nghị và khát vọng phát triển thịnh vượng.

Thiền cà phê, một trải nghiệm cà phê văn hóa do Trung Nguyên Legend sáng tạo, mang đến cho cộng đồng quốc tế góc nhìn sâu sắc hơn về văn hóa cà phê Việt Nam.

Đặc biệt, triết lý Cà phê Đạo - “The Tao of Coffee” do nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ giác ngộ, sáng tạo hướng đến lối sống nhân bản và nhân văn, mở ra tương lai bền vững cho cộng đồng nhân loại đã được lan tỏa trên toàn cầu. Theo đó, Trung Nguyên Legend được giới truyền thông quốc tế Discovery, CNN, Bloomberg ghi nhận là biểu tượng của “The Tao of Coffee”.

Ông Marc Evans Knapper, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, trải nghiệm Thiền Cà Phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê và nhận định đây là “trải nghiệm sâu sắc, chưa từng có”.

Tháng 4/2026 vừa qua, Trung Nguyên Legend tiếp tục đồng hành UBND tỉnh Đắk Lắk, UNESCO và Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” mở ra một góc nhìn mới cho cộng đồng quốc tế về sự khác biệt, đặc biệt của cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam, một “di sản sống”, mang lại đa giá trị từ kinh tế, văn hóa, xã hội và phát triển bền vững.

Trải nghiệm thiền cà phê trong khuôn khổ Diễn đàn di sản cà phê thế giới, ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam (bên phải), chia sẻ đây là “trải nghiệm và nhìn nhận cà phê theo một cách hoàn toàn khác biệt”.

Khởi nguồn từ tư tưởng của nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ "Cà phê là báu vật của đất trời, là di sản của nhân loại, là giải pháp cho tương lai", trong hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự, Trung Nguyên Legend từng bước xây dựng hệ sinh thái cà phê toàn diện, nơi cà phê hiện diện trong cả ba chiều kích: Vật lý, xã hội và tinh thần. Tất cả góp phần đưa cà phê Việt Nam từ một nông sản trở thành “biểu tượng của văn hóa”, tri thức và lối sống nhân văn, kết nối cộng đồng quốc tế hướng đến tương lai giàu có và thịnh vượng.