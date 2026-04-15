Hiểu đúng về thức ăn và chuẩn an toàn để bảo vệ thú cưng

Những năm gần đây, sự dịch chuyển từ việc sử dụng thực phẩm tự nấu sang thức ăn thú cưng chế biến sẵn trở thành xu hướng chủ đạo của những người nuôi thú cưng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng này cũng kéo theo những kỳ vọng đôi khi vượt quá thực tế đối với các loại hạt dinh dưỡng.

Thức ăn thú cưng không phải thuốc chữa bệnh

Khi vật nuôi gặp vấn đề y khoa, phản ứng bản năng của nhiều chủ nuôi là rà soát lại khẩu phần ăn vì coi thức ăn là nguyên nhân đầu tiên. Đây là một hiểu lầm phổ biến nảy sinh từ lòng yêu thương và mong muốn bảo vệ thú cưng, song lại vô tình bỏ qua một thực tế rằng các bệnh lý phức tạp thường là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng và cần sự thăm khám chuyên sâu của bác sĩ thú y.

Khi thú cưng bị bệnh, hãy đưa đến bác sĩ thú ý để tìm ra nguyên nhân chính xác và điều trị kịp thời.

Thạc sĩ, Bác sĩ Thú y Trần Thanh Tân - phòng khám Thú y Thanh Tân (TP.HCM) - nhấn mạnh: “Việc quy kết một bệnh lý phức tạp cho một loại thức ăn đơn lẻ là chưa đủ căn cứ khoa học”.

Điểm quan trọng nhất mà người nuôi cần phân biệt rõ chính là sự khác biệt giữa dinh dưỡng và điều trị y khoa. Các loại sản phẩm hạt dinh dưỡng được thiết kế để hỗ trợ sức khỏe, cung cấp năng lượng và duy trì thể trạng cho thú cưng, nhưng không có chức năng chữa bệnh hay thay thế thuốc điều trị. Thú cưng gặp vấn đề, đặc biệt là các bệnh lý liên quan đến tiết niệu, thận, nguyên nhân có thể là sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố.

Theo đó, các rối loạn sức khỏe thường diễn tiến âm thầm từ chế độ uống nước, vận động, yếu tố di truyền cho đến các bệnh nền sẵn có mà thức ăn không phải là tác nhân trực tiếp. Việc hiểu đúng vai trò của thực phẩm sẽ giúp chủ nuôi phối hợp tốt hơn với bác sĩ thú y để tìm ra phương án cứu chữa chính xác thay vì chỉ tập trung vào việc tự ý thay đổi loại hạt.

Thức ăn thú cưng như thế nào là an toàn?

Một sản phẩm được xem là an toàn khi đáp ứng các tiêu chuẩn thú y khắt khe như thành phần nguyên liệu nằm trong ngưỡng cho phép của các tổ chức quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn dinh dưỡng và được sản xuất theo một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, an toàn không đồng nghĩa với việc thú cưng sẽ không bao giờ mắc bệnh, không cần theo dõi sức khỏe hay không cần đến sự hỗ trợ của bác sĩ.

Sức khỏe thú cưng là kết quả của một hệ sinh thái chăm sóc tổng thể bao gồm dinh dưỡng, vận động, lối sống, môi trường sống và thăm khám định kỳ. Vì vậy, các chuyên gia thú ý cũng cảnh báo người nuôi thay vì kỳ vọng vào một sản phẩm “giải quyết mọi vấn đề”, nên xây dựng thói quen đọc bảng thành phần sản phẩm để hiểu rõ hơn về nguồn dinh dưỡng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường.

Người nuôi thú cưng nên tìm hiểu và tập thói quen đọc bảng thành phần các sản phẩm thức ăn thú cưng.

Trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh trên mạng xã hội, tiêu chuẩn đánh giá một sản phẩm tốt không còn dừng ở “truyền miệng” mà cần dựa trên dữ liệu và kiểm chứng độc lập.

Một số thương hiệu hiện nay, ví dụ như Mr. Vet, đã chủ động công bố chỉ số dinh dưỡng rõ ràng, thực hiện kiểm định độc lập tại các tổ chức quốc tế như SGS (tổ chức uy tín thế giới về kiểm định và chứng nhận có trụ sở tại Thụy Sĩ với lịch sử từ năm 1878) và CTI (đơn vị đánh giá an toàn chất lượng hàng đầu châu Á) nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn đã công bố.

Việc kiểm định độc lập qua các "bên thứ ba" đạt chuẩn quốc tế không phải là yếu tố “trang trí”, mà là cách để thương hiệu tự đặt mình dưới sự giám sát khách quan.

Kết quả kiểm định độc lập từ các tổ chức quốc tế giúp đánh giá chất lượng sản phẩm và thể hiện sự minh bạch của thương hiệu.

Đại diện thương hiệu Mr. Vet cho biết doanh nghiệp cũng áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính cho các trường hợp có chẩn đoán y khoa chính thức xác nhận mối liên hệ trực tiếp giữa sản phẩm và bệnh lý của thú cưng. Việc sẵn sàng chịu trách nhiệm trên cơ sở khoa học cho thấy doanh nghiệp không chỉ bán sản phẩm mà còn đồng hành cùng cộng đồng người nuôi thú cưng trong việc thiết lập những chuẩn mực chăm sóc an toàn và bền vững.

Trong một thị trường đang trên đà tăng trưởng nhanh và nhiều thông tin trái chiều, điều người nuôi cần nhất không phải là những lời hứa hẹn cảm tính, mà là dữ liệu minh bạch và sự hiểu đúng vai trò của từng yếu tố trong quá trình chăm sóc sức khỏe vật nuôi.

Việc nhìn nhận thức ăn đúng với chức năng dinh dưỡng, thay vì xem đó là thuốc điều trị, sẽ giúp chủ nuôi có cái nhìn khách quan hơn, cũng là nền tảng để những "người bạn nhỏ" luôn được sống khỏe mạnh và hạnh phúc.