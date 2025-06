'Hiện tượng' của Real Madrid tăng giá mạnh

Garcia tỏa sáng với 2 bàn và 1 kiến tạo sau 3 lần đá chính cho Real Madrid tại vòng bảng FIFA Club World Cup 2025™. Nhờ màn trình diễn này, giá trị thị trường của Garcia tăng nhanh chóng. Ở tuổi 21, mức định giá của Garcia tăng từ 1 triệu euro vào tháng 6/2024 lên tới 8 triệu euro vào thời điểm hiện tại.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng và nhận được sự tin tưởng từ HLV Xabi Alonso, giá trị của Garcia có thể còn tăng cao hơn. Hiện tại, Garcia cũng là cầu thủ có giá trị nhất trong đội hình Castilla. Hai cầu thủ khác là Víctor Munoz và Jacobo Ramon chỉ được định giá 1 triệu euro mỗi người.

Trước khi được gọi lên đội một, Garcia có mùa giải ấn tượng tại Castilla, ghi tới 25 bàn sau 36 trận tại giải Primera RFEF. Đặc biệt, bàn thắng quyết định của anh trong thời gian bù giờ trước đội trẻ Leganes giúp Real Madrid giành vé vào bán kết Cúp nhà vua.

Chứng kiến màn tỏa sáng của Garcia, HLV Alonso xem xét dừng việc tìm kiếm tiền đạo mới. Trước đó, cựu HLV Leverkusen cho rằng việc CLB để Joselu rời đi hè năm ngoái khiến Real Madrid mất một phương án chất lượng trên hàng công. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá CLB đang rất cần một tiền đạo kiểu "số 9" thực thụ.

Sở hữu chiều cao 1,85 m, cùng phong cách chơi bóng trực diện và khả năng chọn vị trí thông minh, Garcia nhanh chóng khiến ban huấn luyện và Alonso hoàn toàn bị chinh phục. Trong bối cảnh Kylian Mbappe không thể thi đấu vì dính virus, Garcia đã thế vai hoàn hảo.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.