Sáng 24/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn liên quan vụ nổ tại số nhà 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội. Theo VTC News, tại hiện trường, đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP Hà Nội, cho biết bước đầu xác định vụ nổ khiến 2 người chết, 6 người bị thương.