Hết thời đặt sớm 2-3 tuần mới có chỗ camping dịp lễ

Đến sát ngày nghỉ lễ, đại diện một số địa điểm cắm trại mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi danh sách đặt chỗ dần được lấp đầy.

Bạn trẻ tại khu glamping ven sông Đồng Nai hồi tháng 2. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cách đây 2 tuần, lượng khách đặt chỗ cắm trại dịp 2/9 tại La Ngâu Rock Stream (Bình Thuận) chỉ đạt khoảng 40% công suất, thì đến ngày 29/8, đơn vị này gần như đã kín chỗ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Thanh Tuyền, quản lý của La Ngâu Rock Stream, nói: "Những ngày cận lễ lượng khách đặt chỗ tăng lên nhanh chóng, hiện chúng tôi chỉ còn trống khoảng 3-4 lều trong kỳ nghỉ này".

Bà Tuyền cho biết trong khoảng một năm trở lại đây, vào các dịp lễ nghỉ lễ khách thường đặt chỗ rất cận ngày khởi hành.

"Các điểm cắm trại mới liên tục được mở ra mang đến cho du khách nhiều sự lựa chọn, vì vậy khách không còn đặt chỗ sớm như trước. Du khách phân tán ra các bãi trại nên số lượng cũng không còn tăng liên tục", bà Tuyền chia sẻ.

Khách chốt cận ngày

Theo khảo sát của phóng viên, thời điểm giữa tháng 8, lượng khách đặt dịch vụ tại các khu cắm trại cao cấp (glamping) gần TP.HCM như Riverside Glamping, A New Day Glamping (TP Thủ Đức, TP.HCM), Hola Beach Eco Glamping Resort (Bình Thuận), The Oasis Glamping (Bà Rịa - Vũng Tàu) chỉ đạt chưa đến 50%. Đại diện một số đơn vị cho biết phần lớn khách chỉ gọi hỏi giá, tham khảo thông tin, tỷ lệ chốt lịch và đặt cọc khá nhỏ giọt.

Quay trở lại thời điểm năm 2022, hậu đại dịch Covid-19, xu hướng cắm trại cao cấp glamping lên ngôi nhờ sự tiện nghi, riêng tư nhưng vẫn mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, phù hợp với các kỳ nghỉ ngắn.

Vào các dịp lễ, du khách phải đặt trước ít nhất 2-3 tuần, thậm chí ở các điểm cắm trại sở hữu vị trí đắc địa, thời gian đặt chỗ có thể lên đến vài tháng. Tuy nhiên, thời gian gần đây khách có xu hướng chốt cọc sát ngày khởi hành, từ khoảng 3-7 ngày trước kỳ nghỉ.

Các khu cắm trại ven sông Đồng Nai là điểm cắm trại, chèo SUP quen thuộc của giới trẻ và nhiều gia đình đến từ TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh 2/9 từ sớm, ông Quốc Khánh, đại diện Mã Đà Lakeview Camping (Trị An, Đồng Nai), vẫn đang ngóng khách khi sát kỳ nghỉ lễ mà tình hình đặt chỗ còn khá trầm lắng.

"Vào các dịp lễ chúng tôi thường đón khoảng 400 khách, phần lớn là các nhóm bạn trẻ. Tuy nhiên, hiện khách hỏi thì nhiều nhưng tỷ lệ đặt chỗ chưa đạt kế hoạch đề ra", ông Khánh chia sẻ. Ông hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn trong những ngày tới vì đơn vị cũng thường đón khách ngẫu hứng không đặt chỗ trước.

Trong mùa hè năm nay, Mã Đà Lakeview Camping ghi nhận lượng khách tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. "Từ đầu tháng 8 khách đến Trị An cắm trại, chèo SUP, ngắm cỏ lau bắt đầu đông vui, nhộn nhịp", ông Khánh nói.

Không còn nóng bức như giai đoạn đầu hè, thời tiết miền Nam tháng 9 thường khá mát mẻ, chiều tối có mưa rào, cây cối xanh tươi, nhiều người chọn hoạt động dã ngoại để tận hưởng những ngày nghỉ cuối hè.

Trao đổi với Znews, bà Nhàn, quản lý Panorama Glamping và Tropical Glamping, thở phào nhẹ nhõm khi những chiếc lều cuối cùng cũng được khách chốt cọc. Tính đến 29/8, tỷ lệ khách đặt dịch vụ cắm trại ngày 31/8, 1-2/9 tại đơn vị này đã đạt 100% công suất, riêng ngày 30/8 và ngày 3/9 chỉ còn trống một số chỗ.

Nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm được các đơn vị chuẩn bị phục vụ nhóm khách trẻ và gia đình. Ảnh: Linh Huỳnh.

"Năm nay khách đặt chỗ vào phút chót khá nhiều. Trong vòng 3-4 ngày trước kỳ nghỉ lễ, lượng khách đặt chỗ tăng lên nhanh chóng, chiếm khoảng 50% tổng lượng khách", bà Nhàn chia sẻ. Bà cho biết vì điểm cắm trại khá gần TP.HCM, du khách thường hỏi và chốt cọc trong tuần, nhiều khi khách chốt chỉ một ngày trước khi đi.

Bên cạnh đó, đơn vị còn ghi nhận khách có nhu cầu lưu trú dài hơn. "Một số nhóm khách đặt chỗ 3 ngày 2 đêm thay vì 2 ngày 1 đêm như thông thường". Hiện mỗi tháng tổng lượng khách lưu trú tại 2 cơ sở đạt từ 1.700-1.800 khách.

Trong dịp Quốc khánh, đơn vị đã bổ sung một số lều Opera gồm 2 mái di động với sức chứa 6 người cùng các hoạt động trình diễn vào buổi tối, bếp nướng kiểu mới,... nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách.

Tệp khách không lưu trú

Bên cạnh khách cắm trại qua đêm, các khu camping, glamping còn đón khách vãng lai đến dã ngoại, ăn uống, vui chơi trong ngày

"Nhận thấy nhiều du khách muốn đổi không khí ngày lễ bằng cách đi ra khỏi TP.HCM, trải nghiệm hoạt động dã ngoại, thưởng thức cà phê và các món ăn đặc sản rồi quay trở về thành phố trong ngày, chúng tôi cung cấp thêm một số gói dịch vụ ăn uống, trải nghiệm cho đối tượng khách này. Những ngày cao điểm, khu cắm trại đón khoảng 300-400 khách đến tham quan, ăn uống", bà Nhàn chia sẻ.

Cũng như đơn vị trên, các khu glamping nằm ven sông Đồng Nai (thuộc phường Long Phước, TP Thủ Đức) cũng đón nhiều khách đến vui chơi trong ngày. Cách trung tâm TP.HCM chưa đến một giờ di chuyển, những khu cắm trại với view bờ sông thoáng đãng, không khí mát mẻ với nhiều hoạt động như chèo SUP, bắn cung, thưởng thức tiệc nướng khá được lòng du khách.

Một số gia đình chọn tham quan, ăn uống chứ không lưu trú qua đêm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trao đổi với Znews, chị Hoàng Anh, đại diện A New Day Glamping (TP Thủ Đức, TP.HCM), cho biết: "Vào dịp cuối tuần hay các kỳ nghỉ lễ, chúng tôi thường đón lượng khách tối đa công suất phục vụ và dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay cũng không ngoại lệ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng ghi nhận một lượng khách đặt dịch vụ tham quan ăn uống, không lưu trú qua đêm".

Chị cho biết nghỉ lễ rơi vào cuối tuần trước thềm năm học mới, vì vậy nhiều gia đình tranh thủ đưa con đi cắm trại, dã ngoại.

Với lợi thế gần trung tâm TP.HCM, khu cắm trại này trở thành điểm hẹn dã ngoại của nhiều gia đình và các nhóm bạn trẻ. Tại đây đơn vị cung cấp dịch vụ BBQ không lưu trú với giá từ 369.000 đồng/người lớn, 185.000 đồng/trẻ em.

Cũng nằm trên tuyến cắm trại dọc sông Đồng Nai, Riverside Glamping có thể đón tối đa 200 khách vãng lai đến tham quan, ăn uống, tuy nhiên đơn vị chỉ nhận số lượng khách giới hạn.

"Chúng tôi chỉ nhận một lượng khách vãng lai vừa phải để không ảnh hưởng đến trải nghiệm của những du khách lưu trú tại đây", đại diện đơn vị chia sẻ. Hiện tỷ lệ đặt chỗ tại khu cắm trại này cũng gần đạt công suất tối đa.