Heineken Countdown Party kết màn bùng nổ đón năm mới 2025

Màn tái xuất của Heineken Countdown 2025 với sự xuất hiện của dàn line-up khủng biến quảng trường 2/4 tại phố biển Nha Trang trở thành tâm điểm chú ý của hàng chục nghìn người.

Các “đại tiệc” countdown đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với mọi người để đón chào năm mới sôi động. Khép lại năm 2024 hoành tráng, Heineken mang đến cho người trẻ bữa tiệc nghệ thuật - âm nhạc - ánh sáng quy mô tại quảng trường 2/4 (Nha Trang, Khánh Hòa). Đặc biệt, sự kiện có sự góp mặt của Alan Walker - cái tên gắn liền với những đại nhạc hội đình đám trên thế giới, cùng dàn line-up Việt chất lượng gồm Tóc Tiên, Karik, Erik, Vũ Thảo My, Quang Hùng MasterD, HURRYKNG... Tất cả hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thăng hoa với thông điệp "Mở kết nối thật, Tết Bật Heineken".

Không chỉ là bữa tiệc âm nhạc chinh phục đa giác quan - từ âm thanh sống động đến ánh sáng rực rỡ, tham gia sự kiện, người trẻ còn có dịp thưởng thức vị bia trứ danh tại Ken Bar, check-in cùng bạn bè và tận hưởng loạt hoạt động bên lề thú vị, đặc biệt là mở kết nối đậm chất Heineken tại không gian Phone Free độc đáo.

Dưới đây là diễn biến sự kiện:

Alan Walker trở lại Việt Nam, khuấy động không khí phố biển

Alan Walker - cái tên gắn liền với những đại nhạc hội đình đám trên thế giới - sẽ xuất hiện trong dàn line-up, khuấy động Nha Trang theo cách chưa từng có. Sự trở lại của nam DJ khiến cộng đồng mạng Việt “đứng ngồi không yên”.

Trước thềm đêm nhạc, fan Việt đã có cuộc gặp gỡ thú vị cùng nhà sản xuất âm nhạc người Na Uy. Anh chia sẻ về sự nghiệp, phong cách âm nhạc và dành nhiều lời khen cho quy mô sự kiện Heineken Countdown sắp diễn ra.

Alan Walker: 'Tôi rất vinh dự khi lần nữa trình diễn tại Việt Nam' "Phù thủy" âm nhạc hàng đầu thế giới bày tỏ tình cảm với người yêu nhạc trong nước trước "lần gặp gỡ" ấn tượng tại Heineken Countdown 2025, diễn ra đêm 31/12.

Giới trẻ tạm gác điện thoại, nâng bia hân hoan đón năm mới

Thời tiết ngày cuối năm tại phố biển khá mát mẻ. Cơn mưa cuối chiều không làm giảm “sức nóng” của du khách và người hâm mộ. Khi thành phố còn chưa lên đèn, quảng trường 2/4 đã bắt đầu nhộn nhịp, Ken Fan háo hức check-in.

Xuyên suốt sự kiện, nhiều hoạt động hấp dẫn liên tục diễn ra, mang đến cho khán giả trải nghiệm đón năm mới trọn vẹn. Khi mua Heineken tại khu vực Ken Bar, người tham gia nhận vé vào khu vực Phone Free và tham gia các thử thách nhận quà hấp dẫn.

Khu vực Phone Free mang theo thông điệp kết nối thật, thu hút nhiều người trẻ bậc nhất. Ở đây, người tham gia dễ dàng tạo tín hiệu kết nối bằng cách đặt điện thoại xuống và tụ tập thành nhóm. Khi 2 hoặc nhiều điện thoại được đặt xuống thì bàn sáng đèn, người hâm mộ sẽ cùng nhau thưởng thức đồ uống và đồ ăn nhẹ đặc biệt từ Heineken.

Ngọc Trâm (Nha Trang) và nhóm bạn có mặt tại sự kiện từ khá sớm để có vị trí đẹp theo dõi đêm Heineken Countdown. Nữ khán giả và người trẻ xung quanh cùng nhau tận hưởng ngày cuối năm ý nghĩa: “Dù không quen nhau từ trước, chúng tôi vẫn dễ dàng kết nối nhờ âm nhạc. Nếu không trực tiếp trải nghiệm mà chỉ nhìn qua màn hình điện thoại sẽ không cảm nhận trọn vẹn”, Ngọc Trâm chia sẻ.

Cuối năm cũ, đầu năm mới là thời khắc đặc biệt mở ra những kết nối ý nghĩa. Nhưng thói quen cuốn theo các thiết bị thông minh khiến ta dễ dàng bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá này. Với chủ đề “mở kết nối thật”, Heineken Countdown 2025 là dịp để hàng triệu người trên khắp Việt Nam, và đặc biệt là Nha Trang mở ra những kết nối thật ý nghĩa trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Giới trẻ sẵn sàng 'kết nối thật' tại Heineken Countdown 2025 Với sân khấu hoành tráng, dàn line-up đỉnh cao cùng thông điệp ý nghĩa, Heineken Countdown 2025 là nơi người trẻ mở ra những kết nối đời thường đầy ý nghĩa trong khoảnh khắc cuối năm.

DJ Shenlongz thổi bùng không khí sự kiện

MC khuấy động không khí bằng hoạt động Dance challenge, khi giai điệu quen thuộc, trong và ngoài nước như APT, Sao hạng A, Ngáo ngơ… vang lên, hàng chục nghìn khán giả không ngừng nhún nhẩy, hoà nhịp cùng âm nhạc xoá nhoà khoảng cách. Tất cả đã sẵn sàng cho thời khắc chuyển giao sang năm mới với nguồn năng lượng tích cực nhất, đón chờ những điều bất ngờ.

Càng về đêm, không khí quảng trường 2/4 càng nóng dần lên. Từ 19h30, tâm điểm của bữa tiệc dần dịch chuyển về sân khấu với hiệu hiệu ứng ánh sáng lung linh. Các DJ mở đầu với loạt bản mix sôi động, từng nhịp bass đánh thức mọi giác quan người tham gia.

Chìm đắm vào không gian 3D Mapping đỉnh cao

20h30, MC Hoàng Rapper xuất hiện trên sân khấu. Nam MC kết nối khán giả theo cách độc đáo. Khi MC nói “Ken”, khán giả vỗ tay theo nhịp. Ngay sau đó, hiệu ứng âm nhạc tạo từ tiếng vỗ tay vang lên, khiến cả khán đài bất ngờ. Âm nhạc dồn dập cùng hiệu ứng ánh sáng rực rỡ thu hút khán giả hướng mắt về sân khấu. Thông điệp “Điện thoại tạm nghỉ, tưng bừng nâng Ken” là lời nhắn đầu tiên khán giả nhận được trong chương trình. Cùng với màn pháo hoa rực rỡ, màn trình diễn 3D Mapping ấn tượng, người tham gia chính thức “nhập tiệc” kết nối thật, tận hưởng trải nghiệm đã mắt, đã tai ngày cuối năm.

Hiệu ứng sân khấu, hình ảnh tương tác kết hợp 360 độ đỉnh cao, cùng hệ thống âm thanh vòm 360 độ lần đầu tiên có mặt tại sự kiện âm nhạc ở Việt Nam khiến khán giả vỡ òa bởi độ đẳng cấp của Heineken. Ken Bridge - chiếc cầu nối liền 2 sân khấu Heineken Countdown gây sốt mạng xã hội nhiều ngày qua - lúc này cũng được sạc đầy năng lượng “Kết nối thật”, mở ra hàng loạt thanh âm sôi động xuyên suốt các màn trình diễn về sau.

Gương mặt mở màn bữa tiệc âm nhạc sôi động tại Heineken Countdown là Vũ Thảo My. Với phong cách trẻ trung và gợi cảm, nữ ca sĩ nhanh chóng chiếm lĩnh sân khấu, thu hút mọi ánh nhìn. Giai điệu sôi động của Girl Like Me Don't Cry x Bad Gals, Mưa phi trường, Buông kết hợp màn trình diễn màu sắc thổi bùng ngọn lửa phấn khích, khiến khán đài trở nên nóng bỏng.

Ngay sau đó, Vũ Thảo My tiến đến Ken Bridge và gọi điện cho người giấu mặt. “Baby hả, anh tới chưa” – câu hỏi của nữ ca sĩ khiến khán giả bất ngờ. Ngay sau đó, Erik xuất hiện ở sân khấu còn lại, cả hai gặp nhau trên cây cầu ánh sáng, “gác điện thoại” và dành tặng khán giả top hit mashup - Sau tất cả x Chỉ cần anh muốn.

Tạm biệt Vũ Thảo My, Erik khiến khán giả hò reo khi mang quà hot từ TP.HCM tặng cho khán giả Nha Trang. Những em bé “Baby Three” được nam ca sĩ trao ngẫu nhiên cho khán giả. Ngay sau đó là là sự sôi động từ loạt hit được remix như Ghen, Chạy về khóc với anh, Em không sai, chúng ta sai, Khiêu vũ dưới ánh trăng. Với phong cách biểu diễn tự tin và năng lượng tích cực, Erik đã góp phần tạo nên không khí náo nhiệt, sẵn sàng chào đón năm mới 2025.

Ánh sáng, màu sắc và hình ảnh trên sân khấu liên tục biến đổi theo từng giai điệu, càng làm phần trình diễn thêm hấp dẫn. Khán giả đắm chìm trong hiệu ứng lung linh, âm thanh vòm hiện đại bao trùm không gian.

Erik xúc động khi khán giả tập trung, theo dõi đêm nhạc thay vì sử dụng smartphone. Theo anh, đó là cách kết nối cảm xúc, cảm nhận âm nhạc trọn vẹn nhất. Khép lại màn trình diễn bằng ca từ giàu cảm xúc trong Chạy về khóc với anh và giai điệu viral của Ngáo ngơ.

Khi biểu tượng chiếc điện thoại khổng lồ xuất hiện trên sân khấu, MC Hoàng Rapper nhắc nhở mọi người tạm gác smartphone, nâng Ken kết nối cùng người bên cạnh. Khi đó, những chiếc vòng xanh đỏ trên tay hàng chục nghìn người trẻ trở thành tâm điểm. Không kể lạ quen, họ cùng nhau mở ra bầu không khí sôi động nhưng không kém phần ý nghĩa của sự kiện. Đó là tinh thần "kết nối thật" trong khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới Heineken mong muốn lan tỏa.

HURRYKNG đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc

Cơ trưởng đến từ chợ Hiệp Thành HURRYKNG chiêu đãi khán giả Nha Trang bằng Airplane Mode. Duy trì sức nóng, nam rapper tiếp tục với Walk. Với phong thái trình diễn tự tin cùng visual sáng rực, màn trình diễn của anh khiến khán giả không thể rời mắt.

“Mới bắt đầu sự kiện thôi nhưng tôi đã thấy rất nhiều điều thú vị từ món quà âm nhạc nghệ sĩ gửi tặng. Dù thời tiết cuối năm mưa phùn, không khí tại Heineken Countdown luôn bừng bừng”, Thu Thảo (Nha Trang) cho biết.

Là ngôi sao Gen Z đang lên, gương mặt được săn đón hàng đầu sau loạt chương trình và concert lớn phủ sóng khắp cả nước, HURRYKNG nhanh chóng khuấy động sân khấu Heineken Countdown 2025, kêu gọi toàn bộ khán giả để điện thoại ở chế độ máy bay theo cách của riêng mình. Dưới sân khấu, thay vì dùng flash điện thoại, người hâm mộ đung đưa vòng tay ánh sáng đặc biệt từ Heineken theo điệu nhạc để tạo nên khung cảnh vừa ấn tượng, vừa lung linh huyền ảo.

Sau đó, Karik xuất hiện có phần “bí ẩn” trên nền sân khấu tối, hiệu ứng khói, lửa và âm nhạc dồn dập. Karik chiêu đãi người hâm mộ bằng ca khúc Không quan tâm. HURRYKNG quay trở lại sân khấu. “Từ một thằng nhóc chỉ xem anh rap, đến lúc được đứng chung cùng anh trên sân khấu là một hành trình dài. Em rất tự hào vì điều đó”, HURRYKNG chia sẻ. Đó là một trong những kết nối đặc biệt Heineken tạo ra, không chỉ có ý nghĩa với nghệ sĩ mà còn mang đến cho khán giả Việt màn collab độc đáo, mới lạ. Hai nghệ sĩ sau đó đã "chiêu đãi" người hâm mộ ca khúc Có chơi có chịu.

Sau màn trình diễn “máu lửa”, Karik cùng hàng chục nghìn khán giả cùng nâng Ken, chào lưu giữ khoảnh khắc cuối năm vui hết nấc.

Khán giả 'cháy' cùng Quang Hùng MasterD

Quang Hùng MasterD bước ra sân khấu và ngay lập tức khuấy động không gian với Thủy Triều - bản hit giai điệu catchy đầy cuốn hút. Những nhịp điệu sôi động khiến khán giả không thể ngồi yên, hòa vào từng câu hát, kéo gần khoảng cách giữa những người xa lạ.

"Cỗ máy tạo hit" làm chao đảo các bảng xếp hạng nhạc số trong thời gian qua bắt đầu “kết nối” với các Muzik (tên gọi fandom của Quang Hùng MasterD) qua loạt hit Tình đầu quá chén, Catch me if you can... mang lại bầu không khí sôi động.

Tóc Tiên xuất hiện

Không khí đêm hội được đẩy lên cao trào với sự xuất hiện của Tóc Tiên. Trong trang phục lấp lánh, Tóc Tiên trở thành tâm điểm. Giữa tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả, cô mở màn bằng ca khúc 906090 remix giai điệu sôi động kết hợp với vũ đạo mạnh mẽ.

Không hổ danh là một trong những nghệ sĩ đình đám nhất Vpop thời điểm hiện tại, màn xuất hiện của Tóc Tiên đã nhanh chóng “thiêu đốt” bầu không khí. Giọng ca nội lực đưa khán giả "feel" trong mạch cảm xúc sâu lắng trong tình yêu với Chân ái cùng thần thái cuốn hút ngút trời.

Thông điệp ý nghĩa ngày cuối năm

Heineken Countdown 2025 – “Mở kết nối thật” đã dẫn dắt hàng ngàn khán giả qua từng cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp chờ đợi đến bùng nổ trong sự bất ngờ, để cuối cùng mở ra những màn trình diễn độc quyền, nhưng tất cả mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Ánh đèn sân khấu vụt tắt, một số khán giả tò mò giơ điện thoại lên để đón bất ngờ Heineken gửi tới. Khi dùng điện thoại quay, chụp sân khấu, tất cả đều hất ngờ trước thông điệp “Buông điện thoại, vui hết mình” - điều không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cùng với đó, AI voice liên tục nhắc nhở người tham gia “Phone down beer up”, tận hưởng khoảnh khắc cuối năm thật trọn vẹn.

Fan vỡ òa với màn trình diễn của Alan Walker

Sân khấu bừng sáng với hiệu ứng ánh sáng hiện đại, hòa quyện cùng giai điệu đặc trưng của Alan Walker, tạo nên bữa tiệc âm nhạc không thể quên. Sự cuồng nhiệt của khán giả thể hiện tình yêu nồng hậu dành cho DJ hàng đầu thế giới trong lần trở lại Việt Nam này.

Trước sự kiện, Heineken "úp mở" về màn kết hợp đặc biệt giữa nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới và một ca sĩ Việt, khiến người hâm mộ tò mò và háo hức chờ đợi. Khi Alan Walker và Tóc Tiên cùng xuất hiện trên sân khấu, không khí trở nên sôi động và phấn khích hơn bao giờ hết. Cả 2 mang đến màn trình diễn độc đáo, kết hợp giữa âm nhạc điện tử sôi động và giọng hát đầy nội lực của Tóc Tiên, tạo nên trải nghiệm âm nhạc khó quên.

DJ hàng đầu thế giới đã mang đến không gian âm nhạc đặc biệt, lấy cảm hứng từ một ca khúc Việt Ngày mai đình đám từng thống trị các bảng xếp hạng với giai điệu sôi động, cuốn hút và vũ đạo viral bùng nổ, đánh dấu cột mốc chưa từng có tại lịch sử sự kiện âm nhạc trong nước.

Sự kết hợp này không chỉ thỏa mãn mong đợi của người hâm mộ mà còn khẳng định tầm vóc và sự sáng tạo của Heineken trong việc tổ chức các sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam. Đêm diễn đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác âm nhạc thú vị trong tương lai.

Alan Walker, dù dưới cơn mưa, vẫn giữ vững phong thái chuyên nghiệp, liên tục tương tác với khán giả bằng những cái vẫy tay và lời cảm ơn chân thành. Khoảnh khắc đặc biệt nhất là khi toàn bộ đám đông cùng hòa giọng trong bài Faded, tạo nên một không khí “đỉnh nóc, kịch trần”.

“Thật tự hào khi được tận mắt chứng kiến thần tượng của mình chơi nhạc trên đất nước mình. Giai điệu sôi động này, sự kết nối này hoàn hảo để kết lại năm cũ, mở ra khởi đầu mới với nhiều điều đáng trông đợi”, Thảo Linh (TP.HCM) chia sẻ.

Alan Walker không chỉ mang đến âm nhạc, mà còn thổi bùng lên sự tự hào và cảm xúc mãnh liệt khi mọi thứ trên sân khấu đều như được thiết kế để tôn vinh khán giả Việt Nam - nơi mà anh và Heineken luôn dành những cảm xúc và trải nghiệm chưa từng có. Mọi chi tiết, từ thông điệp “Hidden Message” ban đầu đến màn xuất hiện bất ngờ của Alan Walker, đều được tính toán như một “lời mời” để khán giả sẵn sàng bước vào một kỷ nguyên mới của âm nhạc – nơi không có rào cản giữa con người và cảm xúc thật.

Khoảnh khắc đếm ngược được mong chờ đã đến. Cả “biển người” tại thành phố Nha Trang cùng giơ cao Heineken, đếm ngược từng giây với giọng hò reo vang trời. Và rồi khi tiếng “Chúc mừng năm mới” vang lên và pháo hoa thắp sáng cả Quảng trường 2/4, không gian Heineken Countdown 2025 thực sự thăng hoa trong niềm vui và hứng khởi với nguồn năng lượng “kết nối thật “ mới đầy cảm hứng từ hơn 50.000 khán giả.

Sân khấu tầm cỡ quốc tế với pháo hoa rực cháy trên bầu trời trong thời khắc chuyển giao qua năm mới đánh dấu cột mốc đáng nhớ để chào đón 2025. Hãy tiếp tục đón chờ các hoạt động “Mở kết nối thật” không thể bỏ lỡ khác từ Heineken trong thời gian tới!