Hệ luỵ từ trận thua lịch sử của Bayern Munich

Thua trận trước Benfica ở vòng bảng FIFA Club World Cup 2025™ có thể không phải là thảm họa với Bayern Munich, nhưng chắc chắn là lời cảnh báo đúng lúc cho đội bóng giàu tham vọng này.

Trận thua lịch sử của Bayern trước Benfica Rạng sáng 25/6, Benfica quật ngã Bayern Munich 1-0 để chiếm ngôi đầu bảng C, FIFA Club World Cup 2025™.

Trên lý thuyết, thất bại ấy giúp Bayern tránh được Chelsea ở vòng 16 đội. Nhưng trên thực tế, họ vừa tự đánh rơi lợi thế, lỡ cơ hội đứng đầu bảng và đối mặt với rủi ro lớn hơn trên hành trình chinh phục danh hiệu thế giới cấp CLB.

Bayern tự bắn vào chân mình

Trước hơn 33.000 khán giả tại Bank of America Stadium ở Charlotte sáng 25/6, Bayern để thua Benfica 0-1 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt: nhiệt độ lên tới 40 độ C. Nhưng không một ai trong nội bộ “Hùm xám” muốn dùng cái nóng làm lý do.

“Cả hai đội cùng chơi trong điều kiện đó. Chúng tôi đơn giản là không có sự tập trung và quyết liệt ngay từ đầu”, thủ môn Manuel Neuer nói thẳng thắn.

Và đúng như lời đội trưởng, Bayern không thua vì trời nóng, mà thua vì sự thiếu sắc bén. Họ cầm bóng tới 73%, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng lại không thể tận dụng.

Leroy Sane, Serge Gnabry, Harry Kane - những cái tên hàng đầu - đều có cơ hội đối mặt thủ môn Anatoliy Trubin nhưng lần lượt bỏ lỡ. xG (bàn thắng kỳ vọng) của Bayern là 1.98 so với 0.44 của Benfica, nhưng tỷ số cuối cùng vẫn là 0-1. Trong bóng đá đỉnh cao, đó là sự phung phí không thể tha thứ.

Bayern Munich phung phí quá nhiều cơ hội trước Benfica.

HLV Vincent Kompany cố gắng giảm nhẹ tác động của trận thua khi cho rằng ông xoay tua đội hình để chuẩn bị cho vòng kế tiếp. Tuy nhiên, bình luận của nhà cầm quân người Bỉ không hoàn toàn ăn khớp với phản ứng từ các cầu thủ.

Joshua Kimmich thừa nhận rõ ràng: “Chúng tôi không đạt mục tiêu. Đáng lẽ phải có ít nhất 1 điểm để đứng đầu bảng”.

Trận thua này khiến Bayern chạm trán Flamengo ở vòng 16 đội - một đối thủ giàu truyền thống và sẽ có lợi thế như đá trên sân nhà tại Miami, nơi có cộng đồng người Brazil đông đảo. Đó không phải kịch bản mà Bayern mong muốn. Nếu vượt qua Flamengo, họ nhiều khả năng phải đối đầu Paris Saint-Germain ở tứ kết, trong khi phía bên kia nhánh đấu - nơi Chelsea đang chờ – có vẻ “dễ thở” hơn.

Đó là cái giá của một trận đấu lơ là. Dù chơi hay trong hiệp hai, Bayern tự đặt mình vào thế khó với một hiệp một thiếu tập trung và một ngày thi đấu kém hiệu quả trước khung thành.

Hệ luỵ to lớn

Thất bại trước Benfica cũng kéo theo hệ quả tài chính. Bayern kiếm được 33,5 triệu USD từ việc góp mặt tại giải, thêm 4 triệu USD từ hai chiến thắng trước Auckland City và Boca Juniors, nhưng không có đồng thưởng nào từ trận thua vừa rồi. Dù vẫn bỏ túi thêm 7,5 triệu USD nhờ vào vòng 16 đội, họ bỏ lỡ cơ hội gia tăng thu nhập.

Đáng chú ý, theo tờ Sport Bild, nếu không tham dự Club World Cup, Bayern có thể đã rơi vào cảnh thâm hụt tài chính lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ. Việc tiến sâu ở giải đấu này không chỉ là danh dự, mà còn liên quan trực tiếp đến năng lực chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng.

Thua Benfica, Bayern đối mặt nguy cơ mất những khoản thưởng tiềm năng khổng lồ.

Hiện tại, Bayern nhắm tới một cầu thủ chạy cánh mới, và mỗi trận thắng tại Club World Cup đều mang theo những triệu USD cần thiết cho việc đó. Nếu đánh bại Flamengo, họ sẽ có thêm 13,125 triệu USD - con số đủ để tạo khác biệt trong những cuộc đàm phán sắp tới.

Vấn đề nằm ở chỗ: liệu Bayern có thực sự sẵn sàng?

Flamengo, giống như Boca Juniors, chơi bằng máu lửa Nam Mỹ, với khí thế như đang đá chung kết mỗi trận. Và như Thomas Müller chia sẻ sau trận gặp Benfica: “Thời tiết làm tôi cảm thấy như đang sôi lên vậy. Giờ là lúc phải hồi phục, tập trung và chuẩn bị cho trận kế tiếp”.

Bayern còn nguyên cơ hội. Họ có lực lượng mạnh, có chiều sâu đội hình, có HLV mới đầy nhiệt huyết và giàu ý tưởng. Nhưng Club World Cup không phải là giải đấu để thử nghiệm hay học hỏi. Một sai lầm nữa sẽ khiến họ rời cuộc chơi - mang theo cả những hệ lụy về tài chính, chuyên môn và danh tiếng.

Trận thua Benfica không phải hồi kết, nhưng là lời nhắc nhở kịp lúc: danh tiếng không đủ để giành chiến thắng, cơ hội không tự đến hai lần, và nếu không muốn tự dồn mình vào ngõ cụt, Bayern cần chơi như thể mỗi trận là chung kết - bắt đầu từ Flamengo ở Miami.