Hé lộ thế giới kỳ ảo trong 'Avatar: Lửa và tro tàn'

Bên cạnh phim điện ảnh, nhà sản xuất còn ra mắt artbook của “Avatar: Lửa và tro tàn” để người xem khám phá thế giới Pandora từ góc nhìn hậu trường.

Avatar: Fire and Ash The Visual Dictionary đào sâu đời sống nội tâm của các nhân vật. Ảnh: Avatar.com.

Bom tấn Avatar: Lửa và tro tàn tạo nên cơn sốt tại phòng vé Việt Nam khi phá vỡ hàng loạt kỷ lục trước ngày khởi chiếu chính thức. Theo số liệu từ các hệ thống rạp, bộ phim thu về 29 tỷ đồng từ hoạt động bán vé sớm, vượt xa thành tích của Avatar: Dòng chảy của nước (gần 10 tỷ đồng ) và Avengers: Hồi kết ( 16 tỷ đồng ).

Bên cạnh đó, đội ngũ sản xuất còn hợp tác với nhà xuất bản DK Books để phát hành artbook (sách nghệ thuật) Avatar: Fire and Ash The Visual Dictionary (Tạm dịch: Từ điển hình ảnh Avatar: Lửa và tro tàn). Cuốn sách được thiết kế theo định dạng từ điển hình ảnh bao gồm hình ảnh minh họa chi tiết, sơ đồ, chú giải và thông tin hậu trường.

Avatar: Fire and Ash The Visual Dictionary tập trung khám phá tạo hình và câu chuyện của các nhân vật xuất hiện trong phần phim này. Giám đốc Sáng tạo của Lightstorm Entertainment, Reymundo Perez, chia sẻ: “Những gì mà gia đình của Sully phải trải qua phức tạp hơn trên màn ảnh rất nhiều. Chúng tôi muốn thông qua cuốn sách để khán giả hiểu hơn về cuộc sống và tâm tư của họ”.

Cuốn artbook giới thiệu chi tiết hình ảnh và thiết kế của Tàu Nhà Máy cùng nhiều trang thiết bị khác trong phim. Ảnh: Avatar.com.

Tác phẩm còn hé lộ hình ảnh của những thiết bị và bối cảnh mới của bộ phim. Một trong số đó là Tàu Nhà Máy - chiến hạm khổng lồ chuyên dùng để săn bắt Tulkun (những sinh vật biển khổng lồ). Thiết bị này có thể xử lý cùng lúc 6 Tulkun, điều động 60 phương tiện hoạt động dưới biển và máy bay trực thăng. Nhóm thiết kế chọn tông màu đỏ cho Tàu Nhà Máy để thể hiện sức mạnh và mục đích giết chóc của con tàu.

Cuốn artbook cũng giới thiệu bộ tộc Na’vi mới là tộc Gió, những người du mục trên bầu trời của hành tinh Pandora. Họ sống trong những khoang thuyền khổng lồ được treo dưới Medusoid, loài sinh vật có hình dáng giống loài sứa.

Tộc Gió sinh sống trên bầu trời, trong những khoang thuyền được treo bên dưới Medusoid. Ảnh: Avatar.com.

Ngoài Avatar: Fire and Ash The Visual Dictionary, Lightstorm Entertainment và DK Books còn phát hành thêm ba ấn phẩm khác thuộc thương hiệu Avatar trong ngày 19/12 nhằm giúp người đọc có cái nhìn toàn diện về hành tinh Pandora.