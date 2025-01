Hé lộ bến đỗ mới của Rashford

Anh trai kiêm người đại diện của Marcus Rashford đã có mặt tại Milan, sẵn sàng cho một vụ chuyển nhượng ngay trong tháng 1/2025.

Rashford sẵn sàng rời MU.

Theo One Football, Dane Rashford, anh trai và cũng là người đại diện của Rashford, đã có mặt tại thành phố Milan trong tuần này. Dane là giám đốc của công ty DN May Sports Management, cùng với người anh trai khác là Dwayne. DN May đang quản lý sự nghiệp của Rashford.

Sự xuất hiện của Dane tại Milan làm dấy lên những đồn đoán về việc Rashford có thể chuyển đến thi đấu cho AC Milan. Trước đó, đã có nhiều thông tin cho rằng đội chủ sân San Siro quan tâm đến việc chiêu mộ Rashford. Đội bóng Italy được cho là đã có những liên hệ ban đầu với Man Utd để thảo luận về thương vụ này.

Tuy nhiên, AC Milan không phải là câu lạc bộ duy nhất quan tâm đến Rashford. Borussia Dortmund cũng được cho là đã gửi lời đề nghị đến tiền đạo người Anh. Ngoài ra, Juventus cũng là một điểm đến tiềm năng.

Rashford đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Man Utd. Anh không còn được trọng dụng dưới thời HLV Ruben Amorim và đã không ra sân trong 6 trận đấu gần nhất của "Quỷ đỏ". Việc chuyển đến một môi trường mới có thể là giải pháp giúp Rashford lấy lại phong độ và sự tự tin.

AC Milan được xem là một điểm đến lý tưởng cho Rashford. Đội bóng này đang trong quá trình xây dựng lại đội hình và sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ tài năng. Hơn nữa, môi trường bóng đá Italy cũng được đánh giá là phù hợp với lối chơi của Rashford.

Tuy nhiên, thương vụ này vẫn còn nhiều điều phải bàn bạc. Mức phí chuyển nhượng và mức lương của Rashford sẽ là những vấn đề quan trọng cần được giải quyết.

Trước đó, nhiều cầu thủ không thành công tại Premier League đã hồi sinh phong độ khi chuyển đến San Siro, có thể kể đến Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek và Tammy Abraham.

