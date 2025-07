HĐND TP.HCM làm công tác nhân sự, quyết nhiều chính sách quan trọng

Sáng 24/7, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp lần thứ 2 (khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026). Kỳ họp quyết định nhiều chính sách quan trọng và làm công tác nhân sự, xác nhận kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Kỳ họp tiến hành thảo luận và quyết nghị các nội dung chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh sau hợp nhất đơn vị hành chính và ban hành các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Cụ thể, các nghị quyết về cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu cho từng cấp ngân sách; tiếp nhận kế hoạch đầu tư công của 3 tỉnh, thành (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) trước sắp xếp và giao UBND TP.HCM quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng cộng tác viên đội quản lý trật tự đô thị; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sau khi sắp xếp.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết TP.HCM sau hợp nhất với diện tích gấp 3,25 lần so với trước đây, dân số xấp xỉ 1,5 triệu người. TP.HCM đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một siêu đô thị hiện đại, đa chức năng, giữ vai trò trung tâm kinh tế - tài chính, dịch vụ - thương mại, công nghiệp - logistics; cảng biển và du lịch lớn của quốc gia và khu vực; trở thành cực tăng trưởng mạnh mẽ, không chỉ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là sự kỳ vọng và niềm tin trao gửi của cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp không ít khó khăn và thách thức, một số vấn đề vượt quá dự báo ban đầu, song kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM đã có nhiều tín hiệu tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính tăng 7,82%; thu ngân sách ước thực hiện 322 nghìn tỷ, đạt hơn 62% dự toán và tăng 20,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước tăng trên 13%; tổng doanh thu du lịch ước tăng 27,3%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 10,3%.

“Chính quyền Thành phố và 168 xã, phường, đặc khu đã sớm ổn định tổ chức bộ máy, bắt tay thực hiện ngay chức năng, nhiệm vụ được phân công và đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ, hướng tới mục tiêu tối thượng là xây dựng chính quyền phụng sự đất nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Thành phố đã vượt qua “vạn sự khởi đầu nan” để tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển vùng và cả nước", Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết.

