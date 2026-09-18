HDBank tiếp tục vào Top 50 Forbes Việt Nam

HDBank (HoSE: HDB) tiếp tục được vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026 tại Diễn đàn Kinh doanh Forbes Việt Nam, diễn ra ngày 17/9 ở TP.HCM.

Đây là năm thứ 14 Forbes Việt Nam thực hiện bảng xếp hạng, dựa trên quá trình đánh giá nhiều lớp về hiệu quả kinh doanh, khả năng sinh lời, chất lượng tài sản, quản trị và triển vọng phát triển bền vững. Riêng với ngành ngân hàng, tiêu chí đặc thù gồm ROE, ROA, NIM, CIR, chất lượng tín dụng, dự phòng rủi ro, tốc độ tăng trưởng và quy mô vốn hóa.

Theo Forbes Việt Nam, điều tạo sự khác biệt của các doanh nghiệp trong danh sách không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở khả năng duy trì lợi nhuận bền vững, sử dụng vốn hiệu quả và đứng vững qua những chu kỳ biến động.

Việc góp mặt trong Top 50 nối dài hành trình nhiều năm HDBank được Forbes Việt Nam ghi nhận trong nhóm doanh nghiệp niêm yết hàng đầu. Cuối tháng 6, tổng tài sản ngân hàng vượt 1 triệu tỷ đồng ; lợi nhuận trước thuế đạt 13.202 tỷ đồng , tăng 31,1% so với cùng kỳ; ROE đạt 25,4% - top đầu toàn ngành; CIR ở mức 24,93%.

Chuẩn mực mới trong chu kỳ vốn mới

Với chủ đề “Giải mã dòng vốn”, Diễn đàn Kinh doanh Forbes Việt Nam 2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước bước chuyển quan trọng. Câu chuyện không chỉ là khả năng thu hút thêm vốn, mà còn là yêu cầu xây dựng thị trường có chiều sâu, minh bạch và đủ năng lực dẫn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế.

HDBank được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026.

Tại diễn đàn, ông Kim Byoungho, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank, tham gia phiên thảo luận cùng các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Nội dung tập trung vào những chuẩn mực mới của thị trường vốn, triển vọng nâng hạng, phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam và khả năng chuyển hóa dòng vốn thành năng suất, thị phần và giá trị dài hạn.

Đây cũng là những yêu cầu ngày càng rõ nét đối với doanh nghiệp niêm yết trong giai đoạn mới. Nhà đầu tư không chỉ nhìn vào mức tăng trưởng doanh thu hay lợi nhuận trong một năm, mà còn đánh giá chất lượng dòng tiền, hiệu quả sử dụng vốn, sức bền của bảng cân đối, năng lực quản trị rủi ro và khả năng thực thi chiến lược qua nhiều chu kỳ.

Ông Kim Byoungho, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank, phát biểu tại diễn đàn.

Theo lộ trình được FTSE Russell xác nhận, Việt Nam chính thức chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9. HDB thuộc nhóm 27 cổ phiếu Việt Nam được đưa vào FTSE Global All Cap trong đợt cơ cấu đầu tiên, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế theo chỉ số. Trước thời điểm nâng hạng có hiệu lực, HDB cũng nổi lên trong nhóm cổ phiếu ngân hàng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài, liên tục ghi nhận giá trị mua ròng lớn trong nhiều phiên gần đây.

Mở rộng năng lực kết nối dòng vốn toàn cầu

Những nội dung được thảo luận tại diễn đàn cũng phản ánh hành trình HDBank theo đuổi: Củng cố nội lực tài chính và quản trị trong nước, đồng thời mở rộng kết nối với các định chế và trung tâm tài chính quốc tế.

Trước đó, HDBank huy động thành công khoản vay hợp vốn xã hội trị giá 721 triệu USD , cao hơn khoảng 60% so với quy mô dự kiến. Đây là khoản vay hợp vốn xã hội quốc tế có quy mô lớn nhất của tổ chức tài chính Việt Nam tại thời điểm thực hiện, hướng nguồn lực đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, cùng mục tiêu phát triển bền vững.

Trước đó, ngân hàng thu hút nhiều nguồn vốn xanh và bền vững từ IFC, ADB, Proparco, DEG, FMO, BII, JICA, SMBC cùng đối tác quốc tế; đồng thời phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu xanh.

Năng lực tài chính và quản trị của HDBank được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế ghi nhận. Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm dài hạn của ngân hàng ở mức BB-, triển vọng “Ổn định”, với xếp hạng sức mạnh nội tại bb- thuộc nhóm cao nhất trong các ngân hàng Việt Nam. Trong khi đó, Moody’s nâng triển vọng xếp hạng HDBank từ “Ổn định” lên “Tích cực”.

HDBank đang xúc tiến kế hoạch phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế, hướng tới niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán London (LSE). Kế hoạch này không chỉ nhằm đa dạng hóa nguồn vốn dài hạn và cơ sở nhà đầu tư, mà còn đặt ngân hàng trong những yêu cầu cao hơn về quản trị, minh bạch và công bố thông tin.

Là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, vào tháng 7 ở London, HDBank tham gia thúc đẩy hợp tác với LSE, đồng thời cùng Vietjet và Dragon Capital thiết lập khuôn khổ kết nối nguồn lực quốc tế cho các dự án hạ tầng và lĩnh vực tăng trưởng tại Việt Nam.

Từ sự ghi nhận của Forbes Việt Nam đến khả năng tiếp cận những nguồn vốn quốc tế quy mô lớn, nâng cao tín nhiệm và kết nối với trung tâm tài chính hàng đầu, HDBank từng bước mở rộng không gian phát triển trên thị trường vốn toàn cầu. Đây là cơ sở để ngân hàng đa dạng hóa nguồn lực, gia tăng dư địa tăng trưởng và tạo giá trị dài hạn cho khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư trong chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế.