HDBank Green Marathon 2026 - nơi bước chân xanh hòa cùng nhịp sống số

Ngày 19 và 20/9, HDBank Green Marathon với chủ đề “Điểm hẹn của những bước chân xanh và nhịp sống số” sẽ trở lại Cần Giờ - vùng đất cửa ngõ biển tại TP.HCM.

HDBank Green Marathon 2026 đánh dấu mùa thứ 5 của hành trình kết nối thể thao, thiên nhiên, công nghệ và cộng đồng. Trên cung đường giữa rừng ngập mặn, sông nước và biển, mỗi bước chạy không chỉ hướng đến thành tích. Cứ mỗi 5 km cự ly được đăng ký sẽ được quy đổi thành một cây xanh trồng mới, để dấu ấn của vận động viên tiếp tục lớn lên tại Cần Giờ sau mỗi mùa giải.

5 mùa chinh phục cung đường giữa rừng và biển

HDBank Green Marathon được tổ chức tại Cần Giờ, với hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng, được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới từ năm 2000. Những cung đường trải dài giữa rừng, sông nước và không gian ven biển tạo bản sắc riêng của giải, khác biệt với phần lớn các cuộc đua trong đô thị.

Cung đường marathon uốn lượn giữa rừng ngập mặn xanh mát bất tận.

Mùa giải 2026 dự kiến quy tụ hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế, với cự ly 5 km, 10 km, bán marathon 21 km và marathon 42 km. Những nội dung dành cho trẻ em và đồng đội được duy trì, tạo không gian vận động và kết nối cho nhiều độ tuổi, trình độ cùng các gia đình yêu thể thao.

HDBank Green Marathon trở thành điểm hẹn quen thuộc của đông đảo cộng đồng yêu chạy bộ.

Cung đường thi đấu được thẩm định về cự ly và chứng nhận theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS), bảo đảm yêu cầu chuyên môn và tạo điều kiện để vận động viên sử dụng kết quả theo quy định khi đăng ký giải chạy quốc tế.

Cùng với đường chạy, hệ thống hỗ trợ, chăm sóc và phục hồi sau thi đấu được tổ chức bài bản, hướng đến trải nghiệm trọn vẹn cho cả những chân chạy giàu kinh nghiệm, người mới bắt đầu và gia đình cùng tận hưởng cuối tuần vận động giữa thiên nhiên.

HDBank Green Marathon trở thành không gian để gia đình cùng vận động, trải nghiệm và gắn kết.

Mỗi bước chân xanh được tiếp nối bằng một “nhịp sống số”

Bước sang mùa thứ năm, HDBank Green Marathon không chỉ diễn ra trên cung đường tại Cần Giờ, mà còn được mở rộng trên không gian số, giúp hành trình của cộng đồng được tiếp nối trước, trong và sau ngày thi đấu.

Green Marathon online dự kiến kết nối người tham gia thông qua nhiệm vụ xanh, khuyến khích cộng đồng duy trì vận động, chia sẻ hành động tích cực và đưa tinh thần sống xanh vào đời sống hàng ngày.

HDBank Green Marathon kết nối cộng đồng yêu thể thao ở nhiều độ tuổi.

Tại không gian sự kiện, điểm chạm số giúp vận động viên và khách tham dự khám phá hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số của HDBank như ứng dụng ngân hàng, thẻ và eKYC theo cách trực quan, thuận tiện. Các kênh tương tác và đánh giá trực tuyến cũng mở ra vòng phản hồi gần gũi, nơi mỗi ý kiến của khách hàng trở thành dữ liệu để HDBank tiếp tục hoàn thiện chất lượng trải nghiệm.

Theo đó, công nghệ giúp hành trình xanh được kết nối rộng hơn, nhanh hơn và gần gũi hơn. Mỗi bước chân xanh được tiếp nối bằng một “nhịp số”, để tinh thần của giải không chỉ hiện diện trong 2 ngày tranh tài mà dần trở thành một phần của nhịp sống hàng ngày.

Cùng Cần Giờ đi đường dài

Qua 4 mùa, HDBank Green Marathon cùng cộng đồng trồng hơn 2.000 cây xanh tại Cần Giờ, tổ chức hoạt động làm sạch bãi biển với 500 lượt người tham gia, đồng thời trao 500 phần quà và học bổng đến trẻ em cùng gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Những hoạt động vì xã hội góp phần làm nên bản sắc của HDBank Green Marathon qua các mùa giải.

Riêng mùa giải 2025 ghi dấu bằng 1.000 cây xanh được trồng mới cùng hoạt động làm sạch bãi biển, trao quà Trung thu và tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với mùa giải mới 2026, cam kết này tiếp tục được cụ thể hóa bằng việc quy đổi mỗi 5 km cự ly đăng ký thành một cây xanh. Vì thế, mỗi lựa chọn trên đường chạy cũng là một lựa chọn dành cho Cần Giờ.

Không chỉ tạo nên sự kiện thể thao hấp dẫn và ý nghĩa, HDBank Green Marathon còn góp phần đưa hình ảnh Cần Giờ đến gần hơn với công chúng: Từ hệ sinh thái rừng ngập mặn đến lịch sử, đời sống, ẩm thực và văn hóa của vùng đất cửa ngõ biển TP.HCM. Gắn với không gian lễ hội Nghinh Ông - được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, giải góp thêm điểm nhấn thể thao và cộng đồng vào chuỗi trải nghiệm đặc sắc tại địa phương, thúc đẩy du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa và lối sống lành mạnh.

Cộng đồng HDBank Runners cùng lan tỏa tinh thần thể thao và sự gắn kết qua mỗi mùa giải.

5 mùa đồng hành Cần Giờ cũng thể hiện cách HDBank theo đuổi hoạt động cộng đồng: Không dừng ở những chương trình riêng lẻ mà kiên trì vun đắp các giá trị có khả năng phát triển và lan tỏa theo thời gian.

Đường chạy xanh cũng là nơi runner thỏa sức thể hiện cá tính và dấu ấn riêng.

Trong hơn 36 năm phát triển, HDBank chung tay góp sức xây dựng và thực hiện nhiều chương trình về thể thao, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và môi trường. Từ bóng đá, futsal, cờ vua đến chạy bộ, mỗi hành trình đều hướng đến việc khuyến khích lối sống tích cực, nâng cao sức khỏe cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển bền vững.