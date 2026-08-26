64 sổ tiết kiệm đã có chủ, 16 lượng vàng SJC từ HDBank vẫn chờ gọi tên

Chiều 25/8, kỳ quay số may mắn thứ tư của chương trình “Tiết kiệm tỷ phú - Hè vàng đại cát” diễn ra sôi động trên fanpage HDBank.

Chương trình xác định 64 khách hàng may mắn nhận sổ tiết kiệm trị giá đến 200 triệu đồng/sổ, đồng thời đưa hành trình tìm kiếm chủ nhân của 16 lượng vàng SJC bước vào giai đoạn gay cấn - chỉ còn chưa đầy 3 tuần.

Ngay từ phút đầu lên sóng, livestream quay số kỳ thứ tư khuấy động fanpage HDBank, thu hút đông đảo khách hàng theo dõi và tương tác. Sức hấp dẫn đến từ quy trình quay số công khai, minh bạch cùng cơ cấu giải thưởng dành cho mã số dự thưởng (MSDT) hợp lệ được ghi nhận trong thời gian 15/4-15/8.

16 giải thưởng trong kỳ quay số may mắn thứ tư gồm: Giải đặc biệt là sổ tiết kiệm HDBank trị giá 200 triệu đồng; 2 giải nhất là sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng; 5 giải nhì là sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng; 8 giải ba là sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Bên cạnh giải thưởng quay số may mắn, HDBank cũng công bố top 3 khách hàng có số dư tiền gửi online tăng ròng cao nhất trong kỳ (16/7-15/8). Mỗi khách hàng nhận một hành trình khám phá Hàn Quốc dành cho 2 người, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Danh sách khách hàng trúng thưởng kỳ quay số thứ tư của HDBank.

Diễn ra vào 15/4-15/9, chương trình “Tiết kiệm tỷ phú - Hè vàng đại cát” gồm 5 kỳ quay số may mắn. Trong đó, kỳ quay số đặc biệt cuối hè (dự kiến diễn ra ngày 25/9) sẽ là sân khấu bùng nổ với 25 giải thưởng vàng, nổi bật là giải đặc biệt lên đến 16 lượng vàng SJC.

Cơ hội trở thành chủ nhân 16 lượng vàng

Chưa đầy 3 tuần, từ nay đến hết ngày 15/9, khách hàng vẫn còn cơ hội gửi tiết kiệm, tích lũy thêm mã số dự thưởng và gia tăng vận may chinh phục giải đặc biệt trị giá 16 lượng vàng SJC.

“Tiết kiệm tỷ phú - Hè vàng đại cát” mang đến niềm vui và phần thưởng giá trị cho khách hàng.

Kỳ quay số đặc biệt dự kiến diễn ra vào 25/9, áp dụng cho tất cả mã số dự thưởng trong toàn thời gian diễn ra chương trình. Cách thức tham gia đơn giản khi với mỗi khoản gửi tiết kiệm 50 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu 1 tháng, khách hàng được cấp mã số dự thưởng. Đặc biệt, khi gửi tiết kiệm trực tuyến trên app HDBank, khách hàng được nhân đôi số lượng mã số dự thưởng, qua đó tăng gấp đôi cơ hội trúng thưởng.

Nhiều ưu đãi gia tăng khi gửi tiền trên app HDBank

Từ 25/7, HDBank triển khai ưu đãi cộng thêm lãi suất đến 2,35%/năm, dành tặng khách hàng gửi tiết kiệm trên app HDBank vào thứ 7 và chủ nhật mỗi tuần, hay ngày đôi mỗi tháng (8/8, 9/9, 10/10, 11/11, 12/12). ​Ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng gửi tiết kiệm online với kỳ hạn 6 tháng. Với khoản tiền gửi từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng sẽ được cộng thêm đến 2,10%/năm.​ Khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên được cộng đến 2,35%/năm.​

Ngoài ra, khi gửi tiết kiệm tại HDBank, khách hàng được tích lũy điểm thưởng SkyPoint vào tài khoản SkyJoy dựa trên số dư bình quân tháng để đổi lấy phần quà hấp dẫn. Với mỗi 10 triệu đồng số dư bình quân/tháng tiền gửi tiết kiệm (tại quầy hoặc online), khách hàng được cộng 1 điểm SkyPoint. Đây là ưu đãi trong chương trình HDBank Loyalty, nhằm tri ân khách hàng thân thiết của ngân hàng.

Khách hàng có thể đến chi nhánh HDBank gần nhất hoặc mở app HDBank để gửi tiết kiệm giúp an tâm sinh lợi, gia tăng vận may. Độc giả xem chi tiết chương trình tại Tiết kiệm tỷ phú - Hè vàng đại cát.