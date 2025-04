Hấp dẫn giải golf 'Non Sông Một Dải' 2025

Giải Tiền Phong Golf Championship "Non Sông Một Dải" lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ 234 golfer và mang đậm giá trị nhân văn.

Giải Tiền Phong Golf Championship diễn ra tốt đẹp. Ảnh: BTC.

Giải thức khai mạc vào ngày 27/4 tại sân golf Tân Sơn Nhất, TP.HCM, với sự tham gia của 234 golfer. Đây là một sự kiện thể thao quan trọng, không chỉ nhằm nâng cao kỹ năng golf mà còn mang đậm giá trị nhân văn, hướng tới tri ân lịch sử và kết nối cộng đồng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cho biết giải đấu này ra đời từ nhu cầu cấp thiết về một sân chơi phong trào quy mô lớn tại TP.HCM, nơi phong trào golf phát triển mạnh mẽ. Giải đấu lần này cũng là dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với một phần quỹ dành để hỗ trợ các cựu biệt động Sài Gòn, những anh hùng thầm lặng của chiến dịch Hồ Chí Minh.

Giải thưởng của giải đấu lên tới 8 tỷ đồng , bao gồm các giải Hole-in-One với những phần thưởng giá trị như ô tô hạng sang và bộ gậy golf cao cấp. Các giải kỹ thuật như Near to the Pin, Longest Drive cũng được chú trọng, tạo nên một không khí sôi động và gay cấn trên sân.

Tinh thần fair-play được đặc biệt đề cao, với yêu cầu golfer tuân thủ luật chơi và thể hiện thái độ văn minh trên sân. Giải đấu khép lại thành công và hứa hẹn trở thành sự kiện thể thao thường niên vào dịp 30/4, góp phần phát triển phong trào golf và lan tỏa trách nhiệm cộng đồng.