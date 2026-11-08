Hành trình truyện Kim Dung đến tay người hâm mộ

Nguyên Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn học kể lại chuyện đưa bộ sách Kim Dung tới tay bạn đọc Việt hơn 20 năm trước.

Mới đây, Đông A thông báo về việc ký kết hợp đồng bản quyền xuất bản toàn bộ 15 tác phẩm của nhà văn Kim Dung tại Việt Nam. Đơn vị sẽ lần lượt giới thiệu các sáng tác của nhà văn đến độc giả trong nước, đợt đầu xuất bản 5 tác phẩm gồm Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ, Ỷ thiên đồ long ký, Thiên long bát bộ và Tiếu ngạo giang hồ. Bộ Thiên long bát bộ dự kiến phát hành vào tháng 12.

Kể từ khi tác phẩm của Kim Dung mới xuất hiện tại Việt Nam tới nay, các sáng tác này đã có sức ảnh hưởng vượt khỏi biên giới văn học. Tác phẩm đã trải qua một hành trình trước khi chính thức thành bộ sách tới tay bạn đọc.

Nhà văn Kim Dung.

Dư luận trái chiều về tác phẩm của Kim Dung

Ông Nguyễn Cừ - nguyên Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn học, đơn vị phối hợp cùng Công ty Văn hóa và sách Phương Nam tổ chức bản thảo cho bộ sách Kim Dung - chia sẻ với Tri Thức - Znews về hành trình cuốn sách tới tay bạn đọc Việt.

Tác phẩm Kim Dung trước đây được in nhiều kỳ trên các báo. Tác phẩm có sức lôi cuốn mãnh liệt, chỗ nào cũng thấy người đọc, người bàn luận về số phận các nhân vật trong số báo tới. Truyện Kim Dung trở thành "nguồn nuôi sống" nhiều tờ báo thời đó. Nhiều tầng lớp độc giả mê truyện, trong đó có các nhà văn, nhà thơ.

Sau này, tác phẩm Kim Dung gây nhiều quan điểm trái chiều trong cộng đồng. Người ủng hộ Kim Dung, cho rằng tác phẩm không chỉ nói về võ lâm, mà gắn chặt với đời thường, mang tính nhân văn, có tính bác học kết hợp với đại chúng. Người phản đối gay gắt, cho rằng sách chưởng là đánh đấm, kích động bạo lực.

Cuối những năm 1990, đón đầu xu thế thời Đổi mới, Công ty Văn hoá và sách Phương Nam do bà Phan Thị Lệ làm Tổng giám đốc đặt vấn đề liên kết in toàn bộ bộ chưởng của Kim Dung với Nhà xuất bản Văn học. Phương Nam chịu trách nhiệm mua tác quyền còn Nhà xuất bản Văn học xin giấy phép, xuất bản.

Nhà xuất bản Văn học chờ đợi nhưng chưa xin được giấy phép xuất bản. Công ty Phương Nam đã bỏ ra nhiều tiền mua bản quyền, đặt dịch, mua giấy,... Nguy cơ phá sản đã rất gần.

Nàng Tiểu Long Nữ - Lưu Diệc Phi bên cạnh chàng Dương Quá - Huỳnh Hiểu Minh.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm khi ấy là Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương). Ông Cừ lên gặp nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, đưa bản thảo cho ông đọc. Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương nhận định bản thảo có thể in được.

Ông Cừ mạnh dạn xin tổ chức 2 cuộc hội thảo khoa học về sách Kim Dung. Một cuộc ở Hà Nội và một cuộc ở Đồ Sơn, Hải Phòng được tổ chức, nhằm thảo luận về các tranh cãi của cộng đồng quanh tác phẩm.

Nhiều tham luận ủng hộ tác phẩm gửi về. Sau nhiều ngày, bộ sách được xuất bản.

Được đón nhận rộng rãi

Năm 2001, hai bộ sách Tiếu ngạo giang hồ và Anh hùng xạ điêu, mỗi bộ in 2 kiểu bìa cứng và bìa mềm, đóng thành 2 loại, loại 4 tập và loại 8 tập đã ra mắt bạn đọc Việt Nam.

Bộ sách Tiếu ngạo giang hồ và Anh hùng xạ điêu. Ảnh: FB.

Giám độc Nhà xuất bản Văn học khi đó nhận định sách đến tay bạn đọc một phần từ sự bền bỉ, kiên trì của nhà xuất bản, đồng thời có sự ủng hộ của người làm công tác quản lý.

Nguyên Tổng biên tập NXB Văn học Nguyễn Cừ cho rằng có lẽ đây cũng là trường hợp rất hy hữu, “độc nhất vô nhị” mà cuốn sách có ngoại lệ giấy phép xuất bản do Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương ký.

Các bộ chưởng Kim Dung sau đó lần lượt tiếp tục xuất bản. Năm 2006, nhà văn Kim Dung đã được Công ty văn hoá Phương Nam và Nhà xuất bản Văn học mời sang Việt Nam giao lưu cùng bạn đọc, tận mắt nhìn thấy sự ủng hộ của độc giả Việt với đứa con tinh thần của mình.