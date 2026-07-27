Hành trình sống chủ động của cô gái trẻ 30 năm mắc đái tháo đường

Đạt tiêu chuẩn theo dõi đường huyết liên tục tích hợp iCGM, FreeStyle Libre 2 Plus giúp người mắc đái tháo đường đơn giản hóa việc quản lý đường huyết.

Khi hiểu rõ những biến động đường huyết sau mỗi bữa ăn, buổi tập hay lần dùng thuốc, người dùng có thể đưa ra điều chỉnh phù hợp để cải thiện sức khỏe.

Duy trì nhịp sống bình thường với đái tháo đường

Với người mắc đái tháo đường, thách thức không chỉ nằm ở theo dõi đường huyết mỗi ngày, mà còn là băn khoăn thường trực về ảnh hưởng của việc ăn uống, vận động hay lịch sinh hoạt hàng ngày đến đường huyết.

Chị Minh Ngọc sống chung với đái tháo đường type 1 từ khi mới 5 tuổi. Sau gần 3 thập kỷ đồng hành cùng bệnh, việc theo dõi đường huyết đã trở thành một phần trong nhịp sống hàng ngày của chị. Mỗi bữa ăn, buổi tập hay thay đổi trong sinh hoạt đều có thể ảnh hưởng đến đường huyết, vì vậy chị luôn chủ động theo dõi để giữ chỉ số ổn định.

Những năm đầu, Minh Ngọc theo dõi đường huyết bằng phương pháp lấy máu đầu ngón tay nhiều lần mỗi ngày. "Mỗi kết quả đo chỉ phản ánh đường huyết tại một thời điểm, không cho biết biến động xảy ra giữa hai lần kiểm tra. Có lúc lịch sinh hoạt bị gián đoạn, tôi phải đoán đường huyết qua cảm giác, nhưng không phải lúc nào cũng chính xác", chị nhớ lại.

Sống chung với đái tháo đường từ nhỏ, Minh Ngọc duy trì lối sống chủ động để kiểm soát đường huyết. Ảnh: Tùng Đinh.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng 7 triệu người đang sống chung với đái tháo đường. Giống nhiều người trong số đó, Minh Ngọc vẫn đi làm, chăm sóc gia đình và duy trì hoạt động thường ngày. Nhưng phía sau nhịp sống tưởng chừng bình thường ấy là những băn khoăn mỗi ngày, từ ăn gì, ăn bao nhiêu đến vận động ở mức nào hay điều chỉnh lịch sinh hoạt ra sao.

Sự phát triển của công nghệ y tế, giải pháp theo dõi đường huyết thuận tiện, được xem là bước tiến giúp người mắc đái tháo đường nắm bắt kịp thời các dao động đường huyết, dự đoán diễn biến bất lợi để sẵn sàng xử lý và tìm lại sự an tâm trong cuộc sống.

“Làm mới” cuộc sống với đái tháo đường nhờ công nghệ

Khi công nghệ CGM có thiết bị tại Việt Nam, Ngọc thấy giảm bớt gánh nặng. Tiếp cận với công nghệ từ khi vào năm nhất đại học, chiếc cảm biến nhỏ gọn đeo sau cánh tay cung cấp thông tin về đường huyết liên tục cho chị. Để đảm bảo dữ liệu chính xác, đôi khi chị kiểm tra chéo bằng cách đo đường huyết theo phương pháp lấy máu truyền thống.

"Nhờ công nghệ FreeStyle Libre theo dõi đường huyết 24/7 và gửi cảnh báo khi mức đường huyết biến động, tôi chủ động kiểm soát đường huyết và tự tin hơn trong cuộc sống mỗi ngày", chị Ngọc nói.

Kiểm soát đường huyết hiệu quả giúp Minh Ngọc tự tin duy trì nhịp sống thường ngày. Ảnh: Tùng Đinh.

Bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus mới từ Abbott đạt chuẩn theo dõi đường huyết liên tục tích hợp (iCGM) của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA). Đây là tiêu chuẩn nghiêm ngặt về tính chính xác của thiết bị theo dõi đường huyết liên tục. Hiệu quả của hệ thống đã được chứng minh qua các nghiên cứu khoa học giúp giảm tình trạng hạ đường huyết, cải thiện chỉ số HbA1c gần 1%.

FreeStyle Libre 2 Plus cung cấp toàn cảnh về dao động đường huyết theo thời gian thực, hỗ trợ người dùng chủ động điều chỉnh sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Tùng Đinh.

Đái tháo đường là bệnh mạn tính, vận dụng công nghệ giúp việc sống cùng đái tháo đường trở nên chủ động và giảm bớt âu lo. Khi hiểu rõ biến động của cơ thể mỗi ngày, Minh Ngọc cũng như những người mắc đái tháo đường khác thêm tự chủ để làm việc, chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống như bất kỳ ai khác.

Hệ thống FreeStyle Libre đã được trao giải Prix Galien của Mỹ cho “Công nghệ Y khoa tiên tiến nhất”, một trong những giải thưởng danh giá hàng đầu trong lĩnh vực dược phẩm sinh học. Khoảng 8 triệu người tại hơn 60 quốc gia, trong đó có nhiều người trẻ sống chung với đái tháo đường như Minh Ngọc đang tận dụng công nghệ này để theo dõi đường huyết thuận tiện hơn, đưa ra quyết định phù hợp hàng ngày và sống tự tin hơn.