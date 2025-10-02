Hành trình kiến tạo cảm xúc cho thế hệ trẻ cùng Liberty 2025

Liberty là bạn đồng hành khơi gợi cảm xúc và giúp Gen Z thể hiện bản thân. Tổng giám đốc Piaggio Việt Nam chia sẻ cách Piaggio xây dựng mối quan hệ cảm xúc với thế hệ trẻ.

17 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, Piaggio khẳng định vị thế không chỉ là nhà sản xuất xe 2 bánh mà còn là thương hiệu gắn kết sâu sắc với văn hóa và con người nơi đây. Quyết định chiến lược từ năm 2008, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hoạt động tại châu Á, cho thấy niềm tin, tầm nhìn dài hạn của tập đoàn vào tiềm năng dải đất hình chữ S.

Trong cuộc trò chuyện với Znews, ông Gianluca Fiume, Tổng giám đốc Piaggio Việt Nam kiêm Chủ tịch Piaggio châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ những yếu tố then chốt đằng sau quyết định mang tính bước ngoặt này. Đồng thời, Tổng giám đốc Piaggio Việt Nam nêu lên vai trò của dòng Liberty trong việc định hình sự phát triển của Piaggio tại thị trường xe máy sôi động bậc nhất thế giới.

Hành trình 17 năm của Piaggio tại Việt Nam

- Quyết định biến Việt Nam thành trung tâm thương hiệu châu Á từ năm 2008 có ý nghĩa chiến lược như thế nào đối với Piaggio, động lực chính đằng sau quyết định này là gì, thưa ông?

- Piaggio chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 2008. Thời điểm đó, chủ tịch tập đoàn quyết định chọn đất nước hình chữ S làm trung tâm của thương hiệu tại châu Á. Đó được xem là quyết định mang tính chiến lược và ý nghĩa đến tận hôm nay, khi Piaggio là một trong số ít công ty quốc tế đặt trụ sở khu vực châu Á tại Việt Nam.

Ông Gianluca Fiume chia sẻ lý do Piaggio chọn Việt Nam làm trung tâm của thương hiệu tại châu Á.

Từ góc độ kinh doanh, vị trí địa lý, hệ thống logistics của Việt Nam đóng vai trò then chốt và chiến lược ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Yếu tố đó góp phần định hình hành trình phát triển của chúng tôi. Quan trọng hơn, trong số thị trường tại châu Á, người tiêu dùng Việt Nam có góc nhìn tinh tế về giá trị mà thương hiệu mang tính biểu tượng của chúng tôi đại diện. Có lẽ sự tương đồng trong tình yêu dành cho những giá trị tinh túy, cho cái đẹp, đã giúp người Việt nhanh chóng đón nhận sản phẩm mang đậm dấu ấn Italy của Piaggio.

Chiến lược của chúng tôi là mang đến cảm xúc yêu thích, hào hứng và ngạc nhiên (Delight, Entertain, Wow) cho khách hàng. Không chỉ kinh doanh xe 2 bánh, mà hơn thế, chúng tôi thuộc về ngành công nghiệp cảm xúc. Trong suốt hành trình phát triển, các thương hiệu và sản phẩm của chúng tôi luôn truyền tải những rung cảm, cảm xúc và sự phấn khích theo hướng tích cực.

- Dòng xe Liberty đóng vai trò như thế nào trong hành trình của Piaggio tại Việt Nam? Việc ra mắt dòng Liberty mới đánh dấu bước chuyển mình quan trọng nào của thương hiệu?

- Sản phẩm đầu tiên thương hiệu mang đến Việt Nam là Liberty. Đó là dấu son rực rỡ. Nhờ Liberty, chúng tôi tạo ra phân khúc xe cao cấp, đồng thời định hình trải nghiệm lái xe vượt trội cho người dùng tại Việt Nam và châu Á. Với chúng tôi, Liberty là nền tảng hoàn hảo để khẳng định bước chuyển mình tại châu Á, thông qua Việt Nam.

Và mới nhất, Dòng Liberty Z hướng tới thế hệ trẻ khi hội tụ đủ tính năng và thiết kế cải tiến để hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho họ trên hành trình khám phá bản thân, thể hiện dấu ấn cá nhân. Chúng tôi mong muốn mỗi chiếc xe là bạn đồng hành trong cuộc sống hàng ngày của mọi người.

Chinh phục Gen Z Việt Nam

- Piaggio nhấn mạnh mong muốn Liberty trở thành “người bạn đồng hành” của Gen Z. Vậy, những giá trị cốt lõi nào mà Piaggio muốn truyền tải đến thế hệ này thông qua Liberty?

- Chúng tôi thấu hiểu Gen Z Việt Nam năng động, khát khao khám phá và luôn muốn thể hiện bản sắc riêng. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cảm xúc yêu thích, hào hứng và ngạc nhiên, đồng thời trao cơ hội để khách hàng thể hiện cá tính riêng.

Với chúng tôi, chiếc xe không đơn thuần là phương tiện di chuyển. Đó có thể là chiếc xe đã đưa bạn đến cuộc hẹn quan trọng, là phương tiện đồng hành với bạn trong ngày đầu tiên bước vào trung học, bên bạn trong ngày bắt đầu công việc mới và cũng có thể sẽ xuất hiện bên bạn trong ngày cưới trọng đại...

Đó là mối quan hệ gắn kết bằng cảm xúc, không đơn thuần ở tính năng hay tiện ích. Chúng tôi tin rằng Liberty là nền tảng hoàn hảo để thế hệ trẻ thực hiện khát khao khám phá và thể hiện bản thân.

Liberty chính là cơ hội để chúng ta thể hiện cá tính. Điều đó cũng lý giải cho sự xuất hiện của thông điệp “Liberty Your World” - “Đường sống động, đời tự do” trong đợt ra mắt này.



Dòng Liberty mới được thiết kế dành riêng cho giới trẻ Việt.

- Ông có thể chia sẻ cụ thể yếu tố nào trong thiết kế và tính năng của xe được tinh chỉnh để đáp ứng tốt nhất nhu cầu, phong cách sống của thế hệ này?

- Về Liberty Z độc quyền cho thị trường Việt, điểm nhấn quan trọng nhất là tính tương tác. Trên dòng xe mới, chúng tôi có bảng điều khiển đa chức năng giúp nâng tầm trải nghiệm người lái. Bên cạnh đó, thiết kế đậm chất Italy với phong cách đầy trẻ trung, thể hiện rõ qua những chi tiết nhỏ ấn tượng.

Sự kết hợp hài hòa giữa nét thanh lịch truyền thống và tinh thần sôi nổi của giới trẻ đã tạo nên một Liberty Z phù hợp với gu thẩm mỹ và lối sống của Gen Z năng động, đam mê công nghệ. Chúng tôi mong muốn dòng xe mới này sẽ truyền cảm hứng và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Chiến lược phát triển của Piaggio tại Việt Nam

- Ông hình dung thị trường xe 2 bánh Việt Nam sẽ phát triển thế nào trong giai đoạn tiếp theo? Piaggio có chiến lược phát triển thế nào cho thị trường này?

- Chính xác là sự kết hợp hài hòa của cả 3 yếu tố công nghệ, trải nghiệm lái và tính bền vững. Công nghệ sẽ không ngừng tiến bộ, trải nghiệm lái xe sẽ ngày càng được nâng tầm, đồng thời tính bền vững cũng sẽ được cải thiện. Khi những yếu tố này cùng được thúc đẩy, chất lượng tổng thể sẽ không chỉ tăng lên mà còn đạt đến tầm cao mới, tinh tế và đột phá.

Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vì người Việt luôn tìm kiếm trải nghiệm lái xe vượt trội. Thị trường ngày càng phát triển với sự xuất hiện của đa dạng sản phẩm. Với tư cách là doanh nghiệp tiên phong, chúng tôi ý thức được trách nhiệm trong việc dẫn dắt thị trường lên tầm cao mới, mang đến trải nghiệm lái xe đẳng cấp hơn.





Chính vì thế, chúng tôi không ngừng mang đến những đổi mới, kết hợp giữa sự bền bỉ, thiết kế Italy tinh tế, công nghệ tiên tiến và tính tương tác. Đó là những yếu tố cốt lõi tạo nên một phương tiện kết nối trọn vẹn với người lái.

Liberty Z kết hợp giữa sự bền bỉ, thiết kế Italy tinh tế, công nghệ tiên tiến và tính tương tác.

- Để vừa đảm bảo sự thích ứng và linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, vừa duy trì vị thế cạnh tranh trên thị trường, Piaggio tập trung vào yếu tố then chốt nào, thưa ông?

- Để duy trì vị thế hiện tại, chúng tôi tôn trọng và đón nhận sự cạnh tranh vì đó là lý do để Piaggio khám phá, phát huy hết tiềm năng của mình. Chúng tôi luôn chọn đi trên con đường thách thức nhất. Điều đó đã trở thành một phần trong “DNA” của chúng tôi, thúc đẩy chúng tôi không ngừng phát triển cách thức tương tác trong hệ sinh thái của mình mỗi ngày.

Chính vì thế, Piaggio liên tục đầu tư và tối ưu chiến lược marketing, tận dụng yếu tố cốt lõi để hoàn thiện hơn từng ngày. Thị trường thay đổi liên tục và đầy biến động hơn bao giờ hết, mọi tổ chức phải ứng biến nhanh chóng. Và phương tiện cũng tương tự - đủ nhanh, đủ linh hoạt để cạnh tranh trong một môi trường đầy thử thách khốc liệt.

Các dòng xe ra đời từ Piaggio đều khoác lên mình phong cách đặc trưng riêng. Khi tạo nên dòng Liberty Z mới, chúng tôi đã dành trọn tâm huyết mang đến mẫu xe dành cho thế hệ trẻ.

Piaggio dành trọn tâm huyết mang đến mẫu xe dành cho thế hệ trẻ.

- Piaggio có những kế hoạch cụ thể nào cho việc ra mắt và phát triển dòng xe Liberty mới tại Việt Nam, đặc biệt trong việc kết nối với khách hàng?

- Chúng tôi đang tập trung cho loạt hoạt động ra mắt Liberty mới, được xây dựng một cách khoa học và táo bạo. Mục tiêu lớn nhất là tạo ra sự kết nối sâu sắc với càng nhiều khách hàng tiềm năng càng tốt. Điều này bao gồm việc truyền tải rõ ràng lý do ra đời và sứ mệnh của dòng xe, chia sẻ giá trị văn hóa và chiến lược cốt lõi của Piaggio. Quan trọng nhất là mang đến trải nghiệm tương tác đầy cảm xúc - khơi gợi sự yêu thích, hứng khởi và bất ngờ.

Chúng tôi tin rằng, sự kết nối chân thành luôn tạo ra điều ý nghĩa. Đó cũng chính là triết lý mà Piaggio theo đuổi: Liberty không chỉ là phương tiện, mà còn là bạn đồng hành giúp người trẻ sống trọn vẹn với cá tính. Hãy để Liberty là tuyên ngôn cho sự tự do và bản sắc riêng của bạn trên mọi nẻo đường Việt Nam.

- Cảm ơn ông Gianluca Fiume!